Điện thoại Vivo đổi thay từ lõi

Các nhà sản xuất Trung Quốc đầu tư lớn vào chức năng phần mềm, thay vì các thông số bề ngoài. ColorOS hay OrginOS đẩy lùi định kiến về điện thoại Oppo, Vivo.

Dòng Vivo X300 vừa bán ra tại Việt Nam.

Ngày 19/11, Vivo trình làng mẫu X300 và X300 Pro tại Việt Nam. Sau 3 năm, dòng điện thoại cao cấp từ thương hiệu Trung Quốc này mới được bán chính hãng. Trong cuộc đua điện thoại cao cấp, dòng máy này có cấu hình cao, pin lớn và camera chụp đẹp hơn. Tuy nhiên, thay đổi về phần mềm mới là điều cải thiện nhiều nhất về trải nghiệm.

Cụ thể, dòng máy bán ở Việt Nam được cài sẵn OriginOS thay vì giao diện Funtouch như trước. Giao diện người dùng từ Vivo vốn từng bị người dùng phàn nàn vì lỗi thời, thiếu tính năng và không đảm bảo độ mượt mà. Vấn đề khiến khách hàng khó chịu hơn là phiên bản nội địa Trung Quốc của dòng máy được cài hệ điều hành Origin, ổn định và đa dạng chức năng hơn.

Giao diện người dùng OriginOS mượt và giàu tính năng hơn bản Funtouch.

Tương tự, ColorOS Oppo cài trên dòng Find X9 vừa bán ra cũng không còn là phiên bản bị người dùng chê trên các máy F-series hay Reno. Hệ điều hành từ hãng này từng có thời gian dài gặp vấn đề về độ mượt, ôm đồm nhiều tính năng và quá lòe loẹt.

Sau nhiều năm đầu tư, các hãng Trung Quốc như Vivo, Oppo đã cải thiện rất nhiều và phần mềm. Ngoài hình họa, yếu tố chuyển cảnh, vốn ảnh hưởng nhiều đến độ mượt của thiết bị, được làm lại hoàn toàn. Với người ít dùng điện thoại Android, tốc độ phản ứng của các flagship Trung Quốc có thể khiến họ phải bất ngờ.

Trong nhóm 3 hãng Trung Quốc lớn ở Việt Nam, Xiaomi vẫn đang loay hoay với HyperOS. Từ khi chuyển đổi hệ điều hành mới, nhà sản xuất tập trung vào việc mở rộng để nó hoạt động trong hệ sinh thái, gồm nhà thông minh và xe điện. Đổi lại, mức độ đầu tư vào độ mượt và ổn định bị bỏ qua. Cùng cấu hiện, điện thoại chạy HyperOS 2.0 thường không mượt bằng Oppo, Vivo.

Ngoài ra, các hãng này còn có xu hướng sao chép, tìm cách thâm nhập vào hệ sinh thái Apple, đối thủ lớn nhất ở phân khúc cao cấp. Dòng Find X9, Vivo X300 series đều có phiên bản Dynamic Island cho riêng mình hay khả năng AirDrop trực tiếp với iPhone. Riêng mẫu máy của Vivo còn kết nối, tương thích được với MacBook, AirPods hay Apple Watch.

Việc nâng cấp trải nghiệm phần mềm khiến các hãng Trung Quốc tự tin hơn trong định giá. Các mẫu Find X9 hay X300 đều tương đương iPhone 17. Biến thể Pro cũng đắt trên 30 triệu đồng, tiệm cận iPhone Pro Max. Thành tích vài nghìn máy bán ra trong đợt đầu cho thấy vẫn có nhóm khách hàng Việt Nam dành sự yêu thích với các máy flagship Trung Quốc giàu tính năng mới mẻ, camera độc đáo.

Tuy nhiên, những sản phẩm này cần chứng minh được trên đường dài. Việc duy trì doanh số trong nhiều tháng, tiếp tục ra mắt flagship hàng năm mới chứng minh được thành công của thương hiệu. Đây là bài toán không dễ giải cho các nhà sản xuất này, khi Apple áp đảo ở phân khúc đắt tiền tại Việt Nam.