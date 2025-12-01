Starlink sắp được cấp phép tại Việt Nam

SpaceX đã gần hoàn tất thủ tục xin cấp phép dịch vụ Starlink tại Việt Nam. Amazon Kuiper cũng đang trong quá trình xin phép tương tự.

Tại họp báo ngày 1/12 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết Starlink đã gần hoàn tất quy trình xin cấp phép. Doanh nghiệp dự kiến nộp lại hồ sơ trong tuần này sau khi bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Đại diện Cục Viễn thông chia sẻ tinh thần của cơ quan quản lý là xem xét cấp phép trong thời gian sớm nhất. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Cục Hàng không để thẩm định hồ sơ.

"Starlink đã đi gần đến bước cuối cùng của việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam", Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Anh Cương.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, tại họp báo sáng 1/12. Ảnh: Bộ KH&CN.

Starlink đã nhận giấy phép thí điểm từ tháng 4. Đây là doanh nghiệp đầu tiên cấp phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Tính đến nay, SpaceX đã phóng hơn 10.000 vệ tinh. Doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk đang cung cấp dịch vụ tại 125 quốc gia với 5 triệu người sử dụng.

Ngoài Starlink, Amazon Kuiper cũng đang trong quá trình xin cấp phép tương tự. Doanh nghiệp này đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TP.HCM. Ngày 24/11, Amazon đã hoàn thiện hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Hồ sơ thí điểm của Amazon cần được Thủ tướng quyết định. Quyết định này dựa trên đánh giá về đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế. Nếu được chấp thuận, Amazon sẽ tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký đầu tư.

Kuiper đang xây dựng hệ thống 3.200 vệ tinh quỹ đạo thấp. Đến tháng 8, doanh nghiệp đã phóng 102 vệ tinh. Amazon đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50% số còn lại vào năm 2026. Hãng dự kiến triển khai dịch vụ đến khách hàng cuối năm 2025.

Đại diện Cục Viễn thông đánh giá Internet vệ tinh đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho hạ tầng mặt đất. Dịch vụ này đảm bảo liên lạc ở vùng lõm sóng, đặc biệt hữu ích trong phòng chống thiên tai nhờ không phụ thuộc đường truyền mặt đất.

Trong các đợt bão lũ vừa qua tại Việt Nam, hệ thống thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bão số 13 khiến 906 trạm BTS trên tổng số 6.307 vị trí tại Gia Lai và Đắk Lắk mất liên lạc. Sau bão số 14, con số này là 1.202 trạm trên tổng số 8.742 vị trí tại ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, và Khánh Hòa.

Các nhà mạng đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục. Họ điều chỉnh công suất phát của trạm lân cận để phủ sóng cho vị trí bị mất liên lạc. Các xe phát sóng lưu động được triển khai đến vị trí mất liên lạc. Thông tin liên lạc cơ bản vẫn được đảm bảo tới 100% lãnh đạo cấp thôn, bản.

Tuy nhiên, hoạt động phục vụ người dân không thể đảm bảo chất lượng như ngày thường. Internet vệ tinh có thể là giải pháp dự phòng quan trọng trong những tình huống này.

"Internet vệ tinh là kênh dự phòng quan trọng khi xảy ra bão lũ", ông Cương nhấn mạnh.

Chuyên gia Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, đánh giá Internet vệ tinh có thể nhanh chóng phủ toàn bộ vùng lõm sóng. Tuy nhiên, dịch vụ này sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến thị trường viễn thông trong nước. Tỷ lệ vùng lõm sóng hiện rất nhỏ, chủ yếu tại vùng núi, hải đảo, nơi không có điện lưới.

Tại Việt Nam, một số đơn vị đã thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh của Starlink. Trong một sự kiện công nghệ vào cuối tháng 10, được tổ chức trên du thuyền giữa sông Sài Gòn, Internet được cung cấp qua Starlink với tốc độ khá nhanh.