Hãng máy tính 'lật lọng' với khách hàng vì RAM

Hãng linh kiện máy tính Corsair mới đây bị cáo buộc đơn phương hủy bỏ đơn hàng PC cấu hình cao để niêm yết lại với giá đắt hơn hàng trăm USD, dù trước đó đã chốt với khách.

Cuộc "khủng hoảng" RAM đang ngày càng khiến thị trường linh kiện PC hỗn loạn. Ảnh: Corsair.

Cơn sốt thiếu hụt bộ nhớ đang đẩy người tiêu dùng vào thế khó trước những “chiêu trò” từ nhà bán lẻ. Một khách hàng của hãng Corsair vừa qua đã bị hãng đơn phương hủy đơn hàng, để rồi sau đó chứng kiến chính sản phẩm này được rao bán lại với mức giá “trên trời”.

Trước sự biến động của giá RAM, có vẻ như các nhà bán lẻ sẵn sàng “lật kèo” vì nuối tiếc mức giá niêm yết trước đó.

Cụ thể, người dùng Reddit với biệt danh “iSenior_Ball_9068” đã đặt mua bộ PC gaming Corsair Vengeance a5100 vào ngày 31/12/2025 với mức giá niêm yết là 3.499,99 USD (khoảng 89 triệu đồng). Tuy nhiên, Corsair sau đó bất ngờ gửi thông báo hủy đơn hàng mà không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào.

Chỉ vài giờ sau đó, khách hàng này phát hiện bộ PC giống hệt đã xuất hiện trở lại trên website chính thức của hãng, nhưng với mức giá mới là 4.299,99 USD (gần 110 triệu đồng). Như vậy, chỉ trong một đêm, Corsair đã âm thầm tăng giá sản phẩm thêm 800 USD (khoảng 23%) và thẳng tay "loại bỏ" những khách hàng đã đặt mua ở mức giá cũ.

Nguyên nhân cốt lõi của sự việc được cho là bắt nguồn từ cơn sốt giá linh kiện bán dẫn. Thị trường bộ nhớ (RAM DDR5) và ổ SSD đang trải qua giai đoạn tăng giá chóng mặt do nguồn cung thắt chặt. Thay vì chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ uy tín, Corsair bị cáo buộc đã chọn cách "quay lưng" với khách hàng để tối ưu hóa doanh thu.

Bộ PC trị giá 3.500 USD của Corsair. Ảnh: Corsair.

Cộng đồng Reddit cho rằng đây không phải là lỗi hệ thống hay sai sót về hiển thị giá, vốn là lý do hợp pháp thường được các hãng đưa ra để hủy đơn. Bởi lẽ mức giá 3.500 USD ban đầu là hoàn toàn nằm trong khoảng giá hợp lý cho chiếc PC a5100, không hề có dấu hiệu của việc niêm yết sai giá trị.

Đáng chú ý, Corsair không phải là cái tên duy nhất phải đối mặt với áp lực tăng giá linh kiện. Tuy nhiên, cách xử lý của họ bị coi là "thiếu chuyên nghiệp" và "thiếu minh bạch" khi so sánh với các đối thủ như Framework hay Maingear - những đơn vị thường chủ động thông báo cho khách hàng về việc điều chỉnh giá hoặc tìm giải pháp thỏa hiệp thay vì âm thầm hủy đơn.

Đây không phải là lần duy nhất trong thời gian gần đây Corsair gặp bê bối liên quan đến đơn hàng. Hãng này từng hủy các đơn hàng lẻ bộ nhớ Dominator Titanium RGB với lý do lỗi hệ thống và đền bù bằng mã giảm giá 15%. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phẫn nộ cho biết mã giảm giá họ nhận được thậm chí đã... hết hạn sử dụng ngay khi vừa được gửi tới.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, một đại diện của Corsair đã phải trực tiếp xuất hiện trong bài đăng trên Reddit để tìm cách xoa dịu và giải quyết khiếu nại. Sau khi tiến hành xác minh sự việc, khách hàng iSenior_Ball_9068 nhiều khả năng sẽ vẫn được mua chiếc Vengeance a5100 với mức giá niêm yết ban đầu.

Dù vậy, hành động này được đánh giá là quá muộn màng khi hình ảnh của một thương hiệu cao cấp vốn đề cao trải nghiệm người dùng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.