'Vua YouTube' lo sợ AI

MrBeast cảnh báo AI có thể đe dọa sinh kế của hàng triệu nhà sáng tạo nội dung.

MrBeast cho rằng AI có thể phá hoại ngành công nghiệp sáng tạo số. Ảnh: MrBeast.

Nhà sáng tạo nội dung hàng đầu thế giới, MrBeast bày tỏ lo ngại rằng AI có thể đe dọa đến công việc và thu nhập của hàng triệu người làm sáng tạo trên Internet. Dù từng thử nghiệm công nghệ này, anh gọi đây là “thời kỳ đáng sợ” đối với ngành công nghiệp sáng tạo nội dung.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson đã đặt câu hỏi về tác động của video do AI tạo ra đến “hàng triệu nhà sáng tạo đang kiếm sống” nhờ các nền tảng trực tuyến. Với hơn 634 triệu người theo dõi và thu nhập 85 triệu USD trong năm 2024, mọi phát ngôn của anh đều có sức ảnh hưởng lớn đến toàn ngành.

Vì vậy, khi người đứng đầu bảng xếp hạng YouTube công khai bày tỏ mối lo ngại, nhiều nhà sáng tạo càng thêm bất an.

Những bình luận của MrBeast xuất hiện sau khi OpenAI ra mắt Sora 2, phiên bản mới của trình tạo video và âm thanh bằng AI, cùng ứng dụng di động cho phép người dùng tạo và chia sẻ video AI theo phong cách TikTok. Ứng dụng này nhanh chóng đạt vị trí đỉnh bảng xếp hạng trên App Store Mỹ chỉ vài ngày sau khi phát hành, cho thấy sức hút mạnh mẽ của công nghệ mới.

Trong khi đó, YouTube cũng đang tích cực khai thác AI. Nền tảng này giới thiệu hàng loạt công cụ hỗ trợ sáng tạo bằng trí tuệ nhân tạo, bao gồm khả năng tạo video bằng mô hình Veo, biến ảnh tĩnh thành cảnh quay động, áp dụng phong cách hình ảnh khác nhau hoặc tự động cắt clip nổi bật từ video trực tiếp.

Bản thân MrBeast từng thử nghiệm AI trong công việc. Giữa năm nay, anh ra mắt một công cụ tạo hình thu nhỏ video bằng AI thông qua nền tảng Viewstats. Tuy nhiên, công cụ này vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ và các nghệ sĩ thiết kế, cho rằng nó có thể lấy mất cơ hội việc làm của con người.

Sau đó, MrBeast đã gỡ bỏ tính năng này và cho biết sẽ thay thế bằng các liên kết dẫn đến những họa sĩ thật để người sáng tạo có thể đặt hàng trực tiếp.

Dù AI mở ra cơ hội sáng tạo mới, giới công nghệ và cộng đồng sáng tạo vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng công cụ AI sẽ giúp mọi người dễ dàng sản xuất nội dung, trong khi những người khác tin rằng yếu tố sáng tạo của con người vẫn là cốt lõi để tạo nên sản phẩm chất lượng.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự khó chịu trước làn sóng video AI xuất hiện ngày càng nhiều, gọi đó là nội dung rác rưởi thiếu giá trị (slop).