MacBook Pro 2026 sẽ được 'đại tu' thiết kế

Sau nhiều năm kiên định giữ vững triết lý thiết kế truyền thống, Apple được cho là đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lịch sử trên dòng MacBook Pro vào năm 2026 với màn hình OLED cảm ứng và diện mạo mỏng nhẹ chưa từng có.

MacBook Pro 2026 sẽ rất khác. Ảnh: MacRumors.

Kể từ lần thay đổi thiết kế lớn vào năm 2021 với sự xuất hiện của chip M1 Pro và M1 Max, dòng MacBook Pro của Apple chủ yếu chỉ nhận được các bản cập nhật về cấu hình phần cứng bên trong.

Tuy nhiên, theo các báo cáo mới nhất từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg và nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, năm 2026 sẽ đánh dấu cột mốc 20 năm của dòng MacBook Pro bằng một phiên bản "lột xác" hoàn toàn.

Thay đổi đáng mong chờ nhất chính là việc chuyển đổi từ công nghệ màn hình mini-LED hiện tại sang OLED. Theo trang tin TheElec, màn hình OLED thế hệ mới (có thể là Tandem OLED) sẽ mang lại độ tương phản tuyệt đối, màu sắc rực rỡ và tiết kiệm điện năng hơn, đồng thời giúp giảm đáng kể độ dày của phần nắp máy.

Cùng với việc chuyển sang công nghệ màn hình OLED, Apple được cho là sẽ loại bỏ thiết kế "tai thỏ" để thay thế bằng phần khuyết camera nhỏ gọn hơn.

Theo báo cáo từ đơn vị nghiên cứu thị trường Omdia, Apple có thể áp dụng dạng "nốt ruồi" (hole-punch) tinh tế hơn để chứa camera FaceTime, hoặc thậm chí là tích hợp Face ID dưới màn hình - một tính năng mà người dùng Mac đã mong đợi từ rất lâu.

Một điểm gây tranh cãi và cũng là tâm điểm chú ý chính là việc Apple sẽ lần đầu tiên đưa công nghệ cảm ứng lên MacBook. Đây là một bước đi đầy bất ngờ, bởi trước đó các lãnh đạo từng nhiều lần khẳng định trải nghiệm cảm ứng trên máy tính xách tay là không tối ưu.

Điểm gây tranh cãi nhất trên MacBook Pro 2026 sẽ là màn hình cảm ứng. Ảnh: 9To5Mac.

Tuy nhiên, với việc quan sát thói quen sử dụng của người dùng iPad, Apple dường như đã tìm ra cách để tích hợp cảm ứng mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm bàn phím truyền thống. Đi kèm với đó là thiết kế bản lề được gia cố để ngăn màn hình bị rung lắc khi người dùng thao tác chạm. Đây là điểm yếu cố hữu trên nhiều mẫu laptop Windows hiện nay.

Bên cạnh màn hình, MacBook Pro 2026 dự kiến sẽ có lớp vỏ (chassis) hoàn toàn mới, mỏng và nhẹ hơn đáng kể so với các thế hệ từ năm 2021 đến nay. Để làm được điều này, Apple sẽ dựa vào tiến trình sản xuất chip 2nm tiên tiến từ TSMC dành cho thế hệ chip M6. Việc thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn không chỉ giúp tăng sức mạnh xử lý mà còn giảm nhiệt lượng tỏa ra.

Theo lộ trình rò rỉ, Apple sẽ tung ra bản cập nhật M5 cho MacBook Pro vào đầu năm 2026 như một bước đệm, trước khi ra mắt phiên bản "đại tu" với chip M6 vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Sự kết hợp giữa công nghệ OLED đắt đỏ và tính năng cảm ứng dự kiến sẽ khiến giá thành của dòng MacBook Pro mới tăng lên. Nhiều chuyên gia dự đoán mức giá khởi điểm có thể cao hơn khoảng 200 USD so với các model hiện hành, tương tự cách Apple đã điều chỉnh giá khi nâng cấp iPad Pro lên màn hình OLED.

Dù còn khoảng hai năm nữa mới chính thức lộ diện, nhưng những thông tin về MacBook Pro 2026 đã cho thấy một tầm nhìn mới của Apple: một chiếc máy tính không chỉ mạnh mẽ nhất mà còn linh hoạt và hiện đại nhất, sẵn sàng định nghĩa lại trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp cho thập kỷ tới.