Apple giàu cỡ nào

Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ Apple đã chính thức cán mốc hơn 4.000 tỷ USD, vượt qua tổng GDP của gần 186 quốc gia và chỉ đứng sau 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Apple chỉ "thua" bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 16/12, vốn hóa thị trường của Apple đạt 4.050 tỷ USD , một cột mốc lịch sử đưa công ty trở nên giàu có hơn toàn bộ sản lượng kinh tế hàng năm của hầu hết quốc gia trên thế giới.

Đáng chú ý, chỉ có đúng 4 nền kinh tế của các quốc gia sở hữu quy mô tổng sản phẩm quốc nội lớn hơn giá trị của tập đoàn công nghệ này.

Đầu tiên là Mỹ - nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, với GDP xấp xỉ 30.600 tỷ USD , gấp hơn 7 lần Apple. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải toàn bộ giá trị 4.050 tỷ USD của Apple nằm gọn trong nước Mỹ, do đây là một tập đoàn đa quốc gia.

Tiếp theo là Trung Quốc với quy mô kinh tế đạt 19.400 tỷ USD trong năm 2025, lớn hơn khoảng 5 lần so với mức vốn hóa hiện tại của Apple.

Sau đó là Đức. GDP năm 2025 của Đức được xác định ở mức xấp xỉ 5.000 tỷ USD , giúp quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và vượt qua mức định giá của Apple một cách sít sao.

Cuối cùng là Nhật Bản với GDP năm 2025 ước tính khoảng 4.280 tỷ USD , Nhật Bản chỉ nhỉnh hơn một chút so với vốn hóa thị trường của Apple. Quốc gia này đã tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi bị Đức vượt qua vào năm 2023.

Giá trị khổng lồ của những tập đoàn công nghệ hàng đầu khiến nhiều người lo ngại. Ảnh: MTC News.

Ngoại trừ 4 quốc gia trên, giá trị thị trường của Apple vượt tổng sản lượng kinh tế hàng năm của khoảng 186 quốc gia khác. Điều này có nghĩa là một công ty duy nhất có mức định giá cao hơn GDP của các quốc gia G7 như Pháp, Vương quốc Anh, Ý và các nền kinh tế lớn mới nổi như Ấn Độ, Brazil, Canada và Nga.

Apple không phải là công ty duy nhất đạt đến ngưỡng tài sản khổng lồ này. Hiện tại, Nvidia đang giữ vị trí dẫn đầu với vốn hóa thị trường khoảng 4.280 tỷ USD , vượt qua cả Nhật Bản. Trong khi đó, Microsoft hiện tại cũng có mức định giá khoảng 3.530 tỷ USD và có thời điểm chạm mốc 4.000 tỷ USD .

Apple là một minh chứng ấn tượng cho sự tập trung tài sản trong kỷ nguyên công nghệ. Mặc dù vốn hóa thị trường đo lường giá trị dựa trên kỳ vọng và cảm xúc tương lai, còn GDP đo lường sản xuất thực tế, sự chênh lệch quy mô này nhấn mạnh một thực tế rõ ràng: niềm tin của nhà đầu tư vào một số ít công ty công nghệ đã tạo ra giá trị lớn hơn tổng sản xuất hàng năm của đại đa số các quốc gia trên thế giới.