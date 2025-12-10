App tập thể dục của Apple xuất hiện tại Việt Nam

Fitness+ được mở tại thị trường Việt Nam, cho thấy tham vọng của Táo khuyết lấn sân các mảng dịch vụ mới.

Người dùng có thể xem video tập luyện trên iPhone, iPad hoặc TV. Ảnh: Cnet.

Apple cho biết Fitness+ sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 15/12. Dịch vụ tập luyện trực tuyến này có giá 69.000 đồng mỗi tháng, hoặc 499.000 đồng cho gói năm. Người dùng có thể chia sẻ tài khoản với tối đa 5 thành viên gia đình.

Ở Việt Nam, Fitness+ chưa được tích hợp vào gói dịch vụ Apple One (239.000 đồng/tháng cho gói cá nhân). Tại thị trường Mỹ, gói Apple One có thêm Fitness+ và News+.

Đây là đợt mở rộng thị trường lớn nhất của dịch vụ Fitness+. Ngoài Việt Nam, hơn 20 quốc gia khác như Australia, Áo, Brazil... cũng bắt đầu sử dụng được dịch vụ.

Fitness+ là dịch vụ huấn luyện viên ảo, cung cấp 12 hình thức tập luyện ở các môn như yoga, bài tập HIIT, pilates, đạp xe, kickbox và cả bài tập thiền. Mỗi bài tập kéo dài 5-45 phút, có thể xem trên iPhone, iPad hoặc Apple TV.

Khi kết hợp với Apple Watch, người tập cũng có thể theo dõi các chỉ số sức khỏe trực tiếp trên màn hình. Các chỉ số bao gồm nhịp tim, lượng calo đốt cháy và tiến độ hoàn thành. Tính năng Burn Bar cho phép so sánh mức độ tập luyện với người khác.

Apple quy tụ đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp ngoài đời để thiết kế các bài tập cho dịch vụ này. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể tạo lịch tập cá nhân hóa với tính năng Custom Plans.

Bên cạnh các bài tập, Fitness+ cũng được tích hợp sâu với dịch vụ Apple Music. Âm nhạc với các thể loại phù hợp với nhịp độ tập luyện sẽ được gợi ý. Hãng cũng có tính năng Time to Walk, người dùng có thể nghe các câu chuyện của những khách mời nổi tiếng như diễn viên Jane Fonda, ca sĩ Shawn Mendes và tay đua F1 Yuki Tsunoda.

Với người dùng Việt Nam , một trong những điểm trừ của dịch vụ là chưa có tiếng Việt. Video tập luyện chỉ hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, và phụ đề có thêm một số ngôn ngữ như Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Nga. Ngoài ra, dịch vụ này cũng thiếu bài tập nâng cao cho người đã có kinh nghiệm hoặc thiết bị chuyên sâu. Đây cũng không phải là dạng dịch vụ "huấn luyện viên online", nên không có tính năng gợi ý nếu người dùng tập sai tư thế.

Ở Việt Nam hiện tại, ngoài Apple Fitness+, một hãng lớn khác là Garmin cũng cung cấp dịch vụ Connect+, với giá 179.000 đồng/tháng. Người dùng Connect+ có thêm Garmin Coach nâng cao, với giáo án chuyên sâu từ huấn luyện viên cho môn chạy hoặc đạp xe.