Mark Zuckerberg lại vung tiền cho AI

Meta vừa đạt thỏa thuận thâu tóm Manus, qua đó tăng tốc chiến lược AI và tìm kiếm nguồn doanh thu bền vững từ các sản phẩm phần mềm hướng đến doanh nghiệp.

Meta mở rộng hệ sinh thái AI với thương vụ mua lại Manus. Ảnh: Bloomberg.

Meta vừa đạt thỏa thuận mua lại Manus, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI có trụ sở tại Singapore. Thương vụ này là bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Meta nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh xoay quanh AI, lĩnh vực đang được CEO Mark Zuckerberg đặt làm ưu tiên hàng đầu.

Manus là startup chuyên phát triển phần mềm trợ lý ảo, cung cấp cho nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ theo mô hình đăng ký. Sản phẩm của công ty tập trung vào việc tự động hóa các tác vụ thường nhật trong môi trường doanh nghiệp, giúp tối ưu quy trình làm việc và giảm chi phí vận hành. Theo thông tin được công bố, Manus ghi nhận doanh thu hàng năm đạt khoảng 125 triệu USD .

Việc mua lại Manus có thể giúp Meta sớm khai thác giá trị thương mại từ các khoản đầu tư lớn vào AI. Mô hình kinh doanh dựa trên thuê bao của Manus được đánh giá phù hợp với định hướng xây dựng nguồn doanh thu ổn định, dài hạn. Đây là điều Meta đang tìm kiếm trong bối cảnh công ty chi mạnh tay cho hạ tầng và nghiên cứu AI.

Các điều khoản tài chính của thương vụ không được tiết lộ. Tuy nhiên, trước khi được Meta mua lại, công ty mẹ của Manus đã huy động vốn thành công vào đầu năm nay với mức định giá gần 500 triệu USD . Vòng gọi vốn này có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, trong đó có quỹ đầu tư mạo hiểm Benchmark.

Manus được định giá gần 500 triệu USD vào đầu năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Đáng chú ý, Manus có nguồn gốc thành lập tại Trung Quốc trước khi chuyển trụ sở sang Singapore. Việc đặt trụ sở tại quốc đảo Đông Nam Á giúp công ty mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đồng thời tiếp cận môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Đầu năm nay, Manus đã giới thiệu một trợ lý AI mới, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ phổ biến trong môi trường doanh nghiệp. Sản phẩm này có khả năng sàng lọc hồ sơ xin việc, lập kế hoạch hành trình du lịch và phân tích cổ phiếu dựa trên các hướng dẫn cơ bản do người dùng cung cấp. Những tính năng này phản ánh xu hướng ứng dụng AI ngày càng sâu vào hoạt động vận hành và ra quyết định của doanh nghiệp.

Với Meta, thương vụ mua lại Manus diễn ra trong bối cảnh công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào AI trên nhiều mặt, từ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn đến xây dựng các sản phẩm ứng dụng thực tiễn. Dù chưa công bố kế hoạch tích hợp cụ thể, việc sở hữu một startup đã có doanh thu và sản phẩm thương mại hóa là lợi thế giúp Meta rút ngắn thời gian đưa công nghệ AI vào khai thác kinh doanh.