Nvidia giờ đã khác

Sự ra mắt của dòng card đồ họa RTX 50-series không chỉ gây sốc bởi ít nâng cấp mà còn là một "gáo nước lạnh" dội vào túi tiền của người dùng phổ thông.

Ông Jensen Huang, CEO của Nvidia. Ảnh: CNBC.

Tốc độ ra mắt các sản phẩm công nghệ mới đang có dấu hiệu chững lại. Điển hình là việc Nvidia quyết định lùi lịch trình trình làng thế hệ GPU RTX kế tiếp dành cho máy tính chơi game. Đáng quan ngại hơn, dù các dòng card Nvidia mới chỉ mang lại những cải thiện khiêm tốn về mặt hiệu năng, hãng vẫn tỏ ra thờ ơ trong việc duy trì một mức giá dễ tiếp cận, đẩy người dùng phổ thông vào thế khó.

Theo nhận định từ Gizmodo, Nvidia đang “phân biệt đối xử” đối với tập khách hàng phổ thông, cụ thể là người dùng cần card đồ họa cho máy tính cá nhân. Hãng “thanh minh” rằng nguồn cung gián đoạn là do thiếu bộ nhớ, nhưng thực chất, Nvidia đang ưu tiên mọi nguồn lực để sản xuất chip AI.

Giá "trên trời"

Game thủ đã kỳ vọng vào các bản nâng cấp như RTX 5070 Ti hay 5080 Super tại CES 2026, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. So với thế hệ RTX 40 series trước đây - vốn mang lại giá trị cực tốt khi các bản Super có hiệu năng mạnh hơn nhưng giá lại rẻ hơn, giúp dòng card cũ hạ giá, thì nay, hy vọng của người dùng về một đợt giảm giá tương tự cho dòng 50-series gần như đã bị dập tắt.

Mức giá và cấu hình mà Nvidia đưa ra dường như đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Họ không còn quá cần những khách hàng truyền thống, những game thủ vốn đã đưa họ đến đỉnh cao.

Nvidia dường như đang quay lưng với game thủ - những người từng đưa họ đến đỉnh cao. Ảnh: Gizmodo.

RTX 5090 được niêm yết với mức giá khởi điểm kỷ lục 1.999 USD (khoảng hơn 50 triệu đồng chưa thuế phí), sở hữu 32 GB bộ nhớ VRAM GDDR7. Trong khi đó, RTX 5080 - sản phẩm dành cho phân khúc cận cao cấp, lại bị "cắt gọt" chỉ còn 16 GB VRAM với mức giá 1.199 USD .

"Nvidia đang yêu cầu bạn trả nhiều tiền hơn cho những thứ kém cỏi hơn", tờ Gizmodo nhận định. Việc giữ mức 16 GB VRAM cho một chiếc card đồ họa giá hơn 1.000 USD ở năm 2025 bị coi là một sự "xúc phạm" đối với người dùng, khi các tựa game AAA hiện đại và các tác vụ AI cá nhân đang ngày càng ngốn tài nguyên.

Tại sao Nvidia lại tự tin đưa ra mức giá "trên trời" như vậy? Câu trả lời nằm ở cơn sốt AI. Hiện nay, các trung tâm dữ liệu và các tập đoàn công nghệ sẵn sàng chi lớn cho một con chip AI của Nvidia. So với lợi nhuận khổng lồ từ mảng doanh nghiệp, thị trường card đồ họa chơi game bỗng chốc trở nên nhỏ bé và ít quan trọng hơn.

Nvidia không còn cần game thủ

Thực tế, Nvidia biết rằng ngay cả khi họ định giá RTX 5090 ở mức 2.000 USD , sản phẩm vẫn sẽ cháy hàng. Không phải vì game thủ dư dả, mà vì các nhà nghiên cứu AI độc lập và các studio nhỏ sẽ thu mua sạch để phục vụ công việc. Điều này đẩy người dùng phổ thông vào thế bị "phân biệt đối xử": họ phải cạnh tranh với những túi tiền không đáy của giới công nghiệp để có được một linh kiện máy tính.

Không dừng lại ở giá mua card, game thủ còn phải tiếp tục “vặt kiệt” túi tiền để vận hành những thiết bị này. Với mức tiêu thụ điện năng lên tới 600 W cho RTX 5090, người dùng buộc phải nâng cấp bộ nguồn (PSU) đắt tiền, thay vỏ máy rộng hơn và đầu tư hệ thống tản nhiệt tối tân.

Nvidia đang biến việc chơi game đỉnh cao thành đặc quyền của giới siêu giàu. Ảnh: Gizmodo.

Bên cạnh đó, The Information vừa tiết lộ Nvidia cũng đang thu hẹp mảng card đồ họa cá nhân. Lộ trình ra mắt các dòng Super bị hoãn qua năm 2026, trong khi thế hệ kế tiếp RTX 60 phải đến năm 2028 mới xuất hiện. Đồng thời, hãng cũng đang siết chặt nguồn cung của dòng RTX 50 hiện nay.

Nvidia dường như đang muốn biến việc chơi game đỉnh cao thành một đặc quyền của giới siêu giàu. "Bạn thậm chí sẽ không đủ tiền mua chúng ngay cả khi bạn muốn", bình luận của một người dùng phản ánh sự tuyệt vọng của thị trường khi chứng kiến một công ty công nghệ dần quay lưng với cộng đồng người hâm mộ trung thành để chạy theo những hợp đồng AI béo bở.

Việc Nvidia không còn mặn mà với việc tối ưu giá thành cho khách hàng cá nhân là một dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên của "card đồ họa quốc dân" đã chấm dứt. Giờ đây, để sở hữu công nghệ mới nhất, khách hàng không chỉ cần đam mê mà còn cần một tài chính cực kỳ vững mạnh - một thực tế phũ phàng trong thế giới công nghệ bị chi phối bởi lợi nhuận từ AI.