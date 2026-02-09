Dấu chấm hết cho hi vọng 'RAM giá rẻ'

Dù các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực tung ra bộ nhớ với mức giá sốc, "cơn khát" RAM giá rẻ của người dùng toàn cầu khó có thể được giải tỏa.

Trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ ngày càng nghiêm trọng, nhiều người bắt đầu kỳ vọng vào các nhà sản xuất Trung Quốc như CXMT hay YMTC như một “vị cứu tinh”. Ảnh: CXMT.

Trong bối cảnh thị trường RAM bán lẻ đang xấu đi từng ngày với mức giá tăng phi mã, đặc biệt là các mô-đun dung lượng cao, giới công nghệ từng kỳ vọng các hãng sản xuất Trung Quốc sẽ là “vị cứu tinh”. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy một kịch bản trái ngược hoàn toàn với mong đợi của số đông người tiêu dùng.

Mới đây, Changxin Memory Technologies (CXMT) đã gây rúng động thị trường khi ra mắt mô-đun bộ nhớ DDR4 32 GB với mức giá chỉ 138- 140 USD . Con số này chỉ bằng khoảng 1/3 so với mức giá 300- 400 USD của các đối thủ quốc tế cho cùng một phân khúc sản phẩm máy chủ.

Ngay lập tức, thị trường chứng khoán ngành bán dẫn đã có những phản ứng dữ dội. Cổ phiếu của các ông lớn như Winbond Electronics giảm 9,05%, Nanya Technology giảm 5,61%, trong khi các hãng như ADATA và Apacer Technology cũng bị bán tháo do lo ngại về một cuộc chiến giá cả khốc liệt.

Dù có mức giá rẻ bất ngờ ở một số dòng sản phẩm, nhưng bài toán sản xuất quy mô lớn lại là điểm yếu chí mạng của các hãng Trung Quốc. Theo các chuyên gia, CXMT đang phải dùng nhiều giải pháp để "lách" việc không tiếp cận được công nghệ quang khắc EUV.

Kích thước đế chip (die) của CXMT lớn hơn khoảng 40-50% so với các sản phẩm cùng dung lượng của SK hynix. Ảnh: CXMT.

Hệ quả là kích thước đế chip (die) của CXMT lớn hơn khoảng 40-50% so với các sản phẩm cùng dung lượng của SK Hynix. Điều này dẫn đến hiệu suất trên mỗi tấm wafer thấp hơn, đẩy chi phí sản xuất thực tế lên rất cao khi mở rộng quy mô. Thậm chí, theo DigiTimes, CXMT đang có xu hướng điều chỉnh giá tiệm cận với các nhà sản xuất Hàn Quốc chứ không duy trì chiến lược "siêu rẻ" như kỳ vọng ban đầu.

"Các nhà cung cấp Trung Quốc khó có thể mở rộng sản xuất DDR5 quy mô lớn mà không gặp phải rào cản tài chính và khó khăn trong việc được thị trường chấp nhận", Giáo sư Shim từ Đại học Dong-A nhận định.

Không chỉ gặp khó về kỹ thuật, các hãng bộ nhớ Trung Quốc còn đối mặt với "bức tường" pháp lý từ phương Tây. YMTC đã nằm trong danh sách thực thể (entity list) của Mỹ từ cuối năm 2022. Dù CXMT hiện chưa bị cấm vận hoàn toàn, nhưng các quy định ngặt nghèo của Điều khoản 1260H khiến các ông lớn như Apple, HP hay Dell cực kỳ dè dặt trong việc đưa linh kiện Trung Quốc vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc thiếu kinh nghiệm và hệ sinh thái hỗ trợ khiến RAM Trung Quốc vẫn chỉ quanh quẩn ở thị trường nội địa. Các hãng công nghệ lớn khó có thể mạo hiểm chọn một nhà cung cấp chưa có lịch sử lâu dài về độ tin cậy để lắp đặt cho những hệ thống máy tính khổng lồ.

Mặc dù YMTC đang đẩy nhanh dự án Vũ Hán giai đoạn III và CXMT dự kiến vận hành nhà máy khổng lồ tại Thượng Hải vào năm 2027, mục tiêu chính của họ vẫn là tự chủ nguồn cung trong nước hơn là đánh chiếm thị trường thế giới bằng giá rẻ.

Do đó, giấc mơ về những thanh RAM DDR5 hay DDR4 chất lượng cao với mức giá "bình dân" từ các nhà sản xuất Trung Quốc có lẽ vẫn còn rất xa vời. Với những hạn chế về công nghệ và áp lực chính trị hiện nay, hy vọng về một cuộc "giải cứu" thị trường bộ nhớ toàn cầu từ Trung Quốc dường như đang dần vụt tắt.