Giá RAM tăng nhanh hơn vàng, bất động sản

Trong bối cảnh cơn sốt AI, thị trường bộ nhớ vào chu kỳ tăng giá khốc liệt nhất lịch sử. Từ cuối 2025, RAM đã trở thành loại tài sản có giá trị sinh lời vượt xa vàng, bất động sản.

100 thanh RAM DDR5 256GB có giá ngang một căn hộ tại Thượng Hải. Ảnh: The Verge.

Tại thị trường linh kiện, giá bộ nhớ đang biến động theo từng giờ. Ông Wu Shen, một chuyên gia lâu năm trong ngành, cho biết một thanh RAM máy chủ DDR5 256 GB hiện có giá vượt mức 5.700 USD (tương đương khoảng 140 triệu đồng).

"Nếu mua trọn một thùng 100 chiếc, tổng giá trị lên tới 570.000 USD . Con số này thậm chí cao hơn giá trị của nhiều căn hộ tầm trung tại Thượng Hải", ông Wu nhấn mạnh để minh chứng cho sự đắt đỏ đến phi lý của linh kiện này ở thời điểm hiện tại.

Dữ liệu từ PCPartPicker chỉ ra rằng giá các loại RAM DDR4 và DDR5 đã tăng gấp 2 - 3 lần trong năm qua. Kể từ tháng 7/2025, thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng với mức tăng phổ biến trên 100%. Bước sang đầu năm 2026, đà tăng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí tốc độ điều chỉnh giá còn diễn ra nhanh hơn.

Ghi nhận tại chợ điện tử Hoa Cường Bắc (Thâm Quyến) - thị trường linh kiện lớn nhất thế giới, không khí giao dịch luôn trong trạng thái căng thẳng.

Bà Chen, một tiểu thương tại SEG Communications, chỉ vào mẫu thẻ nhớ tại quầy và cho biết: "Đầu tháng 9 năm ngoái, sản phẩm này chỉ hơn 14 USD , nhưng giờ đã tăng gấp 3. Trong hàng chục năm kinh doanh, tôi chưa từng chứng kiến cơn biến động nào khủng khiếp như vậy".

Chip nhớ trong năm 2026 đã trở thành kênh đầu tư có giá trị sinh lời hơn vàng, bất động sản. Ảnh: PCGamer.

Không chỉ các đại lý nhỏ lẻ, giới điều hành cấp cao của các tập đoàn sản xuất chip và các nhà phân tích cũng thừa nhận đây là hiện tượng "vô tiền khoáng hậu" đối với ngành bán dẫn toàn cầu.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt tăng giá này đến từ sự mất cân bằng cung - cầu. Sự bùng nổ của AI trong năm 2025 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường. Một máy chủ AI cần lượng DRAM gấp 8 - 10 lần so với máy chủ thông thường. Hiện nay, mảng AI đang tiêu thụ tới 53% tổng công suất sản xuất hàng tháng của toàn ngành.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất lớn cũng chủ động thực hiện chiến lược thu hẹp nguồn cung nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tạo ra áp lực giá rất lớn lên thị trường. Điển hình như Micron đã tạm dừng định giá vào tháng 9/2025 và chỉ nối lại giao dịch sau khi điều chỉnh tăng thêm 20%, đồng thời hãng cũng gây bất ngờ khi thông báo sẽ khai tử dòng sản phẩm thương mại Crucial vào cuối tháng 2/2026.

Tương tự, "ông lớn" Samsung đã điều chỉnh tăng giá hợp đồng 15 - 30% đối với các dòng bộ nhớ di động như LPDDR4X và LPDDR5/5X. Trong khi đó, SK Hynix cũng không đứng ngoài cuộc khi đẩy mức giá hợp đồng của các loại bộ nhớ lên thêm 30% chỉ trong quý IV/2025, góp phần đẩy mặt bằng giá chung của toàn ngành lên một ngưỡng cao mới.

Ba "gã khổng lồ" này đang đồng loạt chuyển dịch dây chuyền sản xuất sang các dòng cao cấp như HBM (bộ nhớ băng thông cao) và DDR5, đồng thời cắt giảm đầu tư vào dòng DDR4 phổ thông.

Đặc biệt, HBM - linh kiện "xương sống" cho các con chip AI, đang rơi vào tình trạng cháy hàng trầm trọng. Dù giá đã tăng hơn 30% trong năm 2025, hầu hết năng lực sản xuất của Samsung và SK Hynix cho năm 2026 đã được các tập đoàn công nghệ đặt kín chỗ từ trước, khiến tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu ngày càng trở nên tồi tệ.