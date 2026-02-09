Vật liệu đặc biệt trên iPhone gập

Apple đang xem xét các loại vật liệu bảo vệ màn hình cho mẫu iPhone gập, trong đó màng polyimide được đánh giá cao nhờ độ cứng và khả năng chống trầy xước vượt trội.

Apple tìm kiếm vật liệu bảo vệ màn hình cho iPhone gập. Ảnh: 9to5Mac.

Apple đang xem xét thay đổi vật liệu bảo vệ màn hình cho mẫu điện thoại gập đầu tiên của công ty. Theo The Elec, Táo khuyết có thể sử dụng màng polyimide (PI) làm lớp bảo vệ đặt trên kính siêu mỏng (UTG) của thiết bị dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Các nguồn tin cho biết Apple đang cân nhắc giữa hai lựa chọn là polyimide (PI) và polyethylene terephthalate (PET). Trong đó, màng PI trong suốt được đánh giá là phương án có nhiều khả năng được lựa chọn hơn, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Động thái này được xem là sự thay đổi so với định hướng trước đó của Apple. Theo thông tin từ đầu năm 2025, công ty từng cân nhắc sử dụng màng PET, tương tự cách Samsung đang áp dụng trên các dòng điện thoại gập hiện nay.

UTG là lớp kính siêu mỏng được dùng làm lớp phủ bảo vệ màn hình gập. Samsung từng sử dụng màng PI làm lớp bảo vệ cho chiếc Galaxy Fold đầu tiên ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, gã khổng lồ của Hàn Quốc đã chuyển sang sử dụng UTG nhằm cải thiện chất lượng hiển thị.

Dù mang lại hình ảnh tốt hơn, UTG lại có độ bền kém hơn so với màng PI. Vì vậy, Samsung đã bổ sung thêm một lớp màng PET phủ lên lớp kính UTG để tăng khả năng chống trầy xước và khắc phục nhược điểm về độ bền.

Trong trường hợp Apple lựa chọn màng PI phủ trên lớp kính UTG, đây có thể là cách để công ty tạo ra sự khác biệt so với đối thủ lớn nhất trong mảng smartphone gập là Samsung.

iPhone gập có thể được ra mắt vào cuối năm 2026. Ảnh: Cult of Mac.

So với PET, màng PI có chi phí cao hơn nhưng được đánh giá sở hữu độ cứng bề mặt lớn hơn và khả năng chống trầy xước. Đây là yếu tố quan trọng với thiết bị gập, vốn thường gặp vấn đề về độ bền màn hình do cơ chế gập mở liên tục.

The Elec cũng cho biết Kolon Industries có thể là ứng viên cung cấp màng PI trong suốt cho Apple. Công ty này chuyên sản xuất các loại màng PI không màu và từng xây dựng dây chuyền sản xuất trước năm 2020.

Tuy nhiên, sau khi lớp kính UTG trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên thị trường điện thoại gập, màng PI được sử dụng ít hơn đáng kể. Dù vậy, một số mẫu máy vẫn áp dụng vật liệu này trong những giai đoạn đầu. Samsung từng sử dụng màng PI do Sumitomo Chemical cung cấp cho Galaxy Fold vào năm 2019.

Hiện Apple vẫn chưa xác nhận thông tin về mẫu smartphone gập cũng như vật liệu sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy công ty đang trong quá trình đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn giải pháp tối ưu cho độ bền và trải nghiệm người dùng.