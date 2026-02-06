iPhone gập sẽ rất khác

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vừa lộ diện với thiết kế mới lạ, đột phá.

Chiếc iPhone gập đầu tiên được các nhà quan sát đánh giá là cuộc "đại tu" về thiết kế của Apple. Ảnh: MacRumor.

Theo báo cáo mới nhất từ MacRumors dựa trên nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia "Instant Digital", chiếc iPhone gập thế hệ đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026 sẽ có rất nhiều thay đổi lớn cả về ngoại hình lẫn cấu trúc phần cứng.

Điểm gây bất ngờ nhất trong báo cáo lần này chính là việc Apple quyết định thay đổi vị trí các phím bấm truyền thống. Thay vì đặt ở cạnh trái như các dòng iPhone hiện nay, các nút tăng giảm âm lượng sẽ được chuyển lên cạnh trên của máy và nằm lệch về phía bên phải. Cách bố trí này khá tương đồng với dòng iPad mini, giúp tối ưu hóa không gian bên trong cho hệ thống bản lề và tấm nền màn hình phức tạp.

Cạnh phải của thiết bị sẽ là nơi tập trung các phím chức năng quan trọng khác, bao gồm nút nguồn tích hợp cảm biến Touch ID và nút Camera Control mới nhất. Trong khi đó, cạnh trái của máy hoàn toàn trơn nhẵn.

iPhone màn hình gập được cho là sẽ sở hữu màn hình chính bên trong lên đến 7,8 inch - tương đương với một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ nhưng vẫn đảm bảo sự liền mạch, không để lộ nếp gấp. Phía bên ngoài là một màn hình phụ 5,5 inch.

iPhone anh 1

Concept của iPhone gập với cụm camera sau đặt ngang và camera selfie dạng đục lỗ. Ảnh: Tech Overwatch.

Về khả năng chụp ảnh, Apple dự kiến áp dụng ngôn ngữ thiết kế từ dòng "iPhone Air" sắp tới. Cụm camera sau bao gồm hai ống kính được đặt ngang trên cụm camera màu đen nổi bật, tạo sự tương phản với thân máy (hiện chỉ mới rò rỉ phiên bản màu Trắng). Ở mặt trước, phần Dynamic Island sẽ được thu gọn đáng kể nhờ công nghệ camera đục lỗ, tương tự các thiết bị Android.

Một chi tiết có thể khiến nhiều người dùng phấn khích là việc Apple tận dụng tối đa cấu trúc gập để trang bị viên pin có dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone. Bằng cách sắp xếp lại bo mạch chủ về một phía và tối ưu hóa linh kiện, hãng có thể dành phần lớn diện tích còn lại cho viên pin, giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu của màn hình 7,8 inch và chip A20 mạnh mẽ.

Instant Digital vốn nổi tiếng nhờ những tin đồn có độ chính xác rất cao về Apple. Danh sách “tiên đoán” đúng của nguồn tin này khá dài, bao gồm việc iPhone 14 có thêm màu Vàng năm 2023, iPhone 15 bản tiêu chuẩn chuyển sang dùng kính nhám, và việc camera selfie trên iPad được đưa về cạnh ngang.

Chuyên gia tin đồn này còn gây ấn tượng khi hé lộ đúng về màn hình phủ nano của iPad Pro M4, dung lượng pin trên dòng iPhone 16 Pro, cũng như việc Apple Watch Series 10 vẫn dùng chung được dây đeo với các thế hệ cũ.

Dù Apple vẫn giữ kín mọi thông tin chính thức, các nguồn tin chuỗi cung ứng đều chỉ ra rằng chiếc iPhone màn hình gập này sẽ là "ngôi sao" của năm 2026, ra mắt cùng thời điểm với dòng iPhone 18 Pro. Đây được xem là lời đáp trả mạnh mẽ của Apple đối với các đối thủ Android trong cuộc đua thiết bị màn hình gập đang ngày càng khốc liệt.

