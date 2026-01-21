Xiaomi vượt mặt Apple

Báo cáo mới nhất về lượng kích hoạt thiết bị di động tại Trung Quốc năm 2025 ghi nhận một bước ngoặt lịch sử: Xiaomi chính thức vượt qua Apple để chiếm lĩnh vị trí thứ hai toàn thị trường.

Xiaomi đã bât ngờ vượt qua Apple nhờ dòng sức hút của dòng sản phẩm Xiaomi 17. Ảnh: Xiaomi.

Theo dữ liệu chi tiết được blogger công nghệ nổi tiếng Digital Chat Station tiết lộ trên Weibo, thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc năm 2025 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt nhưng đầy sôi động. Tổng cộng có 5 nhà sản xuất hàng đầu đều vượt ngưỡng 40 triệu máy kích hoạt, cho thấy sức mua vẫn duy trì ở mức cao bất chấp những biến động kinh tế.

Ba vị trí dẫn đầu lần lượt gọi tên vivo, Xiaomi và Apple. Cụ thể, vivo tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 46,35 triệu máy kích hoạt, chiếm 16,77% thị phần. Mặc dù giảm nhẹ 2,58% so với năm 2024, thương hiệu này vẫn duy trì được sức hút ổn định nhờ dải sản phẩm rộng khắp.

Trong khi đó, Xiaomi gây bất ngờ lớn khi vượt mặt Apple và vươn lên vị trí Á quân với 45,88 triệu máy, đạt 16,60% thị phần. Đây là bước nhảy vọt đáng kể với mức tăng trưởng 5,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Duy trì vị thế dẫn đầu thị trường Trung Quốc hiện nay chính là vivo. Thành công này phần lớn nhờ vào sức hút của dòng flagship X300 series. Ảnh: Vivo.

Cuối cùng là Apple tụt xuống vị trí thứ ba với 45,2 triệu máy, tương đương 16,35% thị phần. Dù xếp sau Xiaomi, "Táo khuyết" vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương 9,34% so với năm 2024.

Ở các vị trí tiếp theo, OPPO (bao gồm cả OnePlus và realme) đứng thứ tư với 43,99 triệu máy (tăng 7,63%) và Huawei chốt sổ Top 5 với 43,40 triệu máy kích hoạt.

Sự bứt phá của Xiaomi được giới chuyên gia đánh giá là nhờ vào "sức nóng" khủng khiếp của dòng Xiaomi 17.

"Xiaomi vượt qua Apple để vươn lên vị trí thứ hai, phần lớn nhờ vào sự bùng nổ về mức độ phổ biến của dòng Xiaomi 17", Digital Chat Station nhận định.

Bên cạnh đó, chiến lược tập trung vào công nghệ AI và camera Leica trên các dòng flagship đã giúp hãng này lấy lòng được phân khúc khách hàng cao cấp tại nội địa.

Dù đứng ở vị trí thứ 3, Apple vẫn cho thấy đẳng cấp khác biệt. Theo nhận định của Digital Chat Station, Apple là minh chứng cho kiểu kinh doanh "không cần số lượng mẫu mã, chỉ cần chất lượng doanh số". Thay vì tung ra hàng loạt sản phẩm mới để chạy đua, sức mạnh thương hiệu giúp Apple duy trì sức mua ổn định xuyên suốt cả năm chỉ với một vài dòng iPhone chủ lực.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo lần này là nguồn gốc của các con số. Theo trích dẫn từ IT Home, blogger cho biết: "Hiện tại, tất cả dữ liệu về số lượng kích hoạt thiết bị tại Trung Quốc đều đến từ một công ty đại lý ToB".

ToB (Business-to-Business) được hiểu là mô hình cung cấp dịch vụ giữa các doanh nghiệp với nhau. Cụ thể, đây là các đơn vị thống kê dữ liệu chuyên nghiệp chuyên thu thập số liệu từ hệ thống nhà mạng và chuỗi cung ứng. Dữ liệu này vốn là thông tin nội bộ được trả tiền bởi các doanh nghiệp và không được công bố chính thức ra công chúng.

"Điểm khác biệt của nguồn tin này là tính xác thực cao. Giao diện thống kê là dữ liệu kích hoạt của nhà mạng, và cả 5 nhà sản xuất hàng đầu đều xem xét dữ liệu từ công ty này", Digital Chat Station nhận định.