‘Thần đồng’ Xiaomi lên tiếng

Dù được mệnh danh là “thiên tài AI”, Luo Fuli nhiều lần khẳng định chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường và không mong muốn bị gán những nhãn mác hào nhoáng.

Luo Fuli là người phụ trách mô hình MiMo của Xiaomi. Ảnh: Wechat.

Đại học Bắc Kinh gần đây thực hiện loạt bài phỏng vấn cựu sinh viên, trong đó có Luo Fuli, người đứng đầu dự án mô hình ngôn ngữ lớn MiMo của Xiaomi. Cô đã thẳng thắn đề cập đến danh xưng “thiên tài AI” đã gắn với mình suốt thời gian dài.

Cô cho rằng đây là một khuôn mẫu được tạo ra nhằm thu hút sự chú ý, và thực tế cô chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường, không có gì quá nổi bật. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Luo Fuli lên tiếng về danh xưng này.

Trước đó, cô đã đăng một dòng trạng thái trên WeChat Moments vào lúc khuya, nói rằng bản thân hoàn toàn không muốn bị gắn những nhãn mác như vậy. Những lời tung hô quá mức thường đi kèm với áp lực khổng lồ, và cô thà âm thầm làm những việc khó nhưng đúng đắn, theo Lei Technology.

Một số trang tự truyền thông viết bài dựa trên tin đồn và sai lệch sự thật nhằm thu hút lưu lượng truy cập. Thậm chí có người còn quấy rối gia đình, bạn bè và giáo viên của cô, khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Luo Fuli chọn cách phản ứng chứ không chịu đựng. Cô lên tiếng phản đối xu hướng tiêu cực này và qua đó giúp nhiều người nhìn thấy sự thật phía sau những danh xưng hào nhoáng. Ngoài ra, trong buổi phỏng vấn này, Luo Fuli cũng đưa ra dự đoán về sự phát triển của các mô hình lớn trong 10 năm tới, cho rằng chúng sẽ mang lại những thay đổi mang tính đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Theo nhà nghiên cứu, các mô hình lớn có thể tự viết mã, tiến hành thí nghiệm, gửi nhiệm vụ và phân tích kết quả. Điều này đồng nghĩa rằng trong tương lai, có thể bất kỳ ai cũng sẽ tham gia được vào nghiên cứu khoa học.

Nếu điều này trở thành hiện thực, rào cản gia nhập lĩnh vực nghiên cứu khoa học sẽ được hạ thấp đáng kể, tạo điều kiện cho nhiều người có ý tưởng xuất sắc nhưng thiếu kỹ năng kỹ thuật vẫn có thể tham gia. Khi đó, tốc độ tiến bộ khoa học chắc chắn sẽ được đẩy nhanh.

Đáng chú ý, cô cũng đề cập rằng tương tác đa phương thức sẽ trở thành một lĩnh vực quan trọng tiếp theo, khi các mô hình lớn ngày càng hiểu rõ hơn thế giới vật lý thực và hỗ trợ những người lao động tri thức làm được nhiều công việc mang tính sáng tạo hơn.

Ở cuối buổi phỏng vấn, Luo Fuli chia sẻ mong muốn làm những nghiên cứu thực sự có giá trị đối với xã hội và toàn nhân loại trong 10 năm tới. Cô cũng muốn được chứng kiến năng lực nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đứng ở vị trí trung tâm trên bản đồ thế giới, và là một phần trong đó.

Trước quan điểm này, một số cư dân mạng bình luận khen ngợi hiếm có nhà nghiên cứu mang khát vọng lớn nhưng cũng rất thực tế. “Trong bối cảnh ngành AI Trung Quốc đang phát triển ngày càng nhanh, điều cần thiết chính là những nhà nghiên cứu vừa có đam mê, năng lực”, một người viết.

Mặt khác, một số người cho rằng để đạt được mục tiêu này không hề dễ dàng. Con đường nghiên cứu khoa học có thể gặp nhiều rào cản kỹ thuật, và phải đối mặt với những hoài nghi và can thiệp từ bên ngoài.

Về vấn đề này, Lei Technology cho rằng với sự tò mò và bền bỉ đối với các vấn đề nền tảng, cộng thêm sự hậu thuẫn từ đội ngũ Xiaomi, Luo Fuli hoàn toàn có thể từng bước tiến tới mục tiêu đó. Hơn nữa, việc có một hình mẫu như cô cũng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học.