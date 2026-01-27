Lý do iPhone 4S 'cháy hàng'

Dù đã ra mắt 15 năm, iPhone 4S bất ngờ "ngược dòng" trên các nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc với mức giá rẻ ngỡ ngàng.

iPhone 4S bất ngờ nổi lên như một hiện tượng đầu năm 2026. Ảnh: Ars Technica.

Những chiếc iPhone 4S cũ kỹ đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử, dù cấu hình đã lỗi thời và không còn hỗ trợ các ứng dụng phổ thông. Dữ liệu từ nhiều cửa hàng Pinduoduo cho thấy có tới hơn 3.000 chiếc được bán ra trong 30 ngày, với số lượng đơn đặt trước vượt quá 28.000 chiếc.

Nhiều người có thể tự hỏi tại sao một sản phẩm với tuổi đời 15 năm,chỉ có thể nâng cấp lên iOS 7 và không thể cài đặt các phiên bản ứng dụng mới như Google, Facebook hay YouTube lại thu hút như vậy.

Giá trị hoài niệm và di sản của Steve Jobs

Theo nhận định của Lei Technology, sự phổ biến đột ngột của iPhone 4S không phải do bất kỳ chiến thuật tiếp thị bất thường nào. Những người mua này có thể thực sự thích chiếc điện thoại, hay nói đúng hơn, họ thích "cảm giác hoài cổ" của nó.

iPhone 4S - ra mắt cách đây 15 năm, là chiếc điện thoại cuối cùng của Apple được trang bị màn hình Retina 3,5 inch. Đối với nhiều người sinh vào đầu thập niên 90, đó là trải nghiệm đầu tiên với Apple, vì vậy không có gì lạ khi họ có chút hoài niệm về mẫu điện thoại cũ này.

Phong trào hoài niệm công nghệ đã lan đến những chiếc iPhone. Ảnh: iMore.

Trong thế giới công nghệ thay đổi từng ngày, iPhone 4S vẫn được coi là biểu tượng của thiết kế công nghiệp. Với khung viền thép kết hợp cùng hai mặt kính cường lực, thiết bị này gợi nhớ về thời điểm đỉnh cao của Apple dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Steve Jobs.

Đối với nhiều người dùng, việc sở hữu một chiếc iPhone 4S không khác gì một "tấm vé khứ hồi" trở về tuổi thơ hoặc thời thanh xuân.

"Khi cầm trên tay chiếc máy nhỏ gọn này, cảm giác đầm tay và sự tinh tế trong từng đường nét khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên khao khát có được nó nhưng không đủ tiền. Giờ đây, với cái giá của một bữa ăn nhanh, tôi đã có thể hoàn thành ước mơ thuở nhỏ”, một người mua trên Pinduoduo bình luận.

Vẫn còn giá trị

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 4S đã quá lỗi thời. Do sự hạn chế về phần mềm, dòng máy này chỉ hỗ trợ tối đa đến iOS 7, trong khi hầu hết máy trên thị trường đồ cũ hiện nay vẫn kẹt ở iOS 6, khiến việc cài đặt các ứng dụng cơ bản trở nên bất khả thi.

Dẫu vậy, chiếc điện thoại này vẫn tìm được chỗ đứng riêng. Với màn hình 3,5 inch nhỏ gọn, máy dễ dàng biến thành một chiếc máy nghe nhạc hay một thiết bị ghi âm và báo thức trên bàn làm việc. Đặc biệt, sự giới hạn của hệ điều hành cũ, nơi các ứng dụng “ngốn” thời gian như Facebook hay TikTok không thể hoạt động, vô tình trở thành liệu pháp giúp người dùng “cai nghiện” mạng xã hội hiệu quả.

IPhone 4S được cài sẵn những tựa game kinh điển đang được rao bán với giá quy đổi khoảng 500.000 đồng. Ảnh: Facebook.

Bên cạnh đó, iPhone 4S còn được hồi sinh như một chiếc máy chơi game mini. Trên Pinduoduo, những chiếc điện thoại này thường được cài đặt sẵn hàng loạt tựa game kinh điển một thời như “Where's My Water?” hay “Fruit Ninja”.

Thậm chí, người dùng còn có thể trải nghiệm lại những siêu phẩm cổ điển được cài sẵn như “Infinity Blade”, tựa game từng được sử dụng để phô diễn sức mạnh phàn cứng của iPhone, nhưng đã bị xóa khỏi App Store từ năm 2018.

Ảnh chụp bằng iPhone 4S xâm chiếm mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: XiaoHongShu.

Xu hướng "Retro" (hoài cổ) đang thịnh hành trong giới trẻ cũng góp phần đẩy doanh số tăng cao. Các bạn trẻ tìm kiếm iPhone 4S để sử dụng như một món phụ kiện thời trang hoặc một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ.

Chất ảnh có phần nhiễu hạt, màu sắc không quá sắc nét của cụm camera 8MP trên iPhone 4S vô tình tạo ra một phong cách nghệ thuật riêng biệt, khác xa với những bức ảnh được xử lý quá đà bởi AI trên các dòng smartphone đời mới hiện nay.

Theo Lei Technology, chìa khóa tạo nên sự hồi sinh của iPhone 4S chính là mức giá siêu rẻ. Với giá chỉ khoảng 8 USD (tương đương 200.000 VNĐ), thiết bị này đã nghiễm nhiên trở thành một món “đồ chơi công nghệ” đúng nghĩa.

Giới đam mê tìm mua máy để “vọc vạch”, thỏa mãn các dự án cá nhân. Trong khi đó, ở một góc nhìn thực dụng hơn, một số phụ huynh lại chọn iPhone 4S làm thiết bị liên lạc cho con cái nhằm hạn chế sự xao nhãng từ mạng xã hội và game.