Siri trên iPhone sắp lột xác

Apple chuẩn bị đại tu Siri trong năm 2026, biến trợ lý số thành chatbot AI tích hợp sâu hệ điều hành, đánh dấu bước chuyển đổi lớn trong cuộc đua AI tạo sinh.

Craig Federighi là người chịu trách nhiệm mảng AI của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang lên kế hoạch đại tu Siri vào cuối năm nay, chuyển trợ lý số này thành chatbot trí tuệ nhân tạo đầu tiên của hãng. Qua đó, nhà sản xuất iPhone có thể chính thức gia nhập cuộc đua AI tạo sinh, hiện do OpenAI và Google dẫn đầu.

Tính năng chatbot được xem là trụ cột trong kế hoạch của Apple trên thị trường AI. Trước đó, nền tảng Apple Intelligence ra mắt năm 2024 không tạo được nhiều dấu ấn, khi hàng loạt tính năng bị cho là thiếu đột phá hoặc triển khai chậm hơn kỳ vọng.

Hứa hẹn thay đổi lớn

Theo Bloomberg, chatbot có tên mã Campos sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành trên iPhone, iPad và Mac, đồng thời thay thế hoàn toàn giao diện Siri hiện tại. Người dùng vẫn có thể kích hoạt dịch vụ theo cách quen thuộc, bằng khẩu lệnh “Siri” hoặc thao tác nhấn giữ nút cạnh trên iPhone và iPad.

Trang tin cho biết nhiều khả năng chatbot sẽ được Apple triển khai vào cuối năm nay. Hãng dự kiến giới thiệu công nghệ này tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6 và phát hành chính thức vào tháng 9.

Campos sẽ hỗ trợ cả tương tác bằng giọng nói lẫn nhập văn bản, và là điểm nhấn lớn nhất trong các hệ điều hành sắp tới của Apple. Công ty đang tích hợp chatbot này vào iOS 27 và iPadOS 27, cùng với macOS 27.

Ngoài giao diện chatbot, các hệ điều hành năm nay không có nhiều thay đổi lớn. Apple chủ yếu tập trung vào nâng cao hiệu năng và khắc phục lỗi. Trước đó, vào năm ngoái, hãng đã triển khai một đợt đại tu thiết kế quy mô lớn, thống nhất giao diện và trải nghiệm trên toàn bộ hệ điều hành.

Quảng cáo Apple Intelligence trước đó của Apple. Ảnh: YouTube.

Khác với các chatbot bên thứ ba chạy trên thiết bị Apple, sản phẩm đang được lên kế hoạch này được thiết kế để phân tích các cửa sổ đang mở và nội dung hiển thị trên màn hình, từ đó thực hiện hành động và gợi ý lệnh phù hợp. Chatbot cũng có thể điều khiển các tính năng và cài đặt của thiết bị, bao gồm gọi điện, đặt hẹn giờ và mở camera.

Quan trọng hơn, Siri sẽ được tích hợp vào toàn bộ các ứng dụng cốt lõi của Apple, bao gồm Mail, Music, Podcasts, TV, phần mềm lập trình Xcode và Photos. Điều này cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ hơn chỉ bằng giọng nói.

Campos thậm chí có thể giúp Apple loại bỏ luôn Spotlight, tính năng cho phép người dùng tìm kiếm nội dung trên thiết bị và tra cứu một số thông tin giới hạn như tỷ số thể thao hay thời tiết. Chatbot sẽ có giao diện do Apple tự thiết kế, nhưng phụ thuộc nhiều vào mô hình AI tùy biến do đội ngũ Google Gemini phát triển.

Ngoài ra, Apple đang thảo luận khả năng đặt chatbot trực tiếp trên máy chủ Google, sử dụng TPU (Tensor Processing Units). Trong khi đó, bản nâng cấp Siri ngắn hạn vẫn chạy trên Private Cloud Compute của Apple, dùng chip Mac hiệu năng cao.

Tuy nhiên, Apple xây dựng Campos theo hướng có thể thay thế mô hình nền tảng theo thời gian, cho phép hãng rời hệ sinh thái Google trong tương lai nếu muốn. Hãng cũng đã thử nghiệm chatbot với các mô hình AI Trung Quốc, chuẩn bị cho việc triển khai tại thị trường này.

Đánh dấu chiến lược AI mới

Việc chuyển sang hướng tiếp cận chatbot đánh dấu một sự thay đổi chiến lược quan trọng của Apple. Trong nhiều năm, các lãnh đạo công ty từng hạ thấp vai trò của các công cụ AI hội thoại do OpenAI, Google hay Microsoft phổ biến.

Google Gemini tích hợp trên Samsung Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Bloomberg.

Họ lập luận rằng người dùng ưa chuộng AI được lồng trực tiếp vào các tính năng hơn. Một số ví dụ nằm ở các nỗ lực đang làm với công cụ viết, Genmoji (tạo emoji bằng AI) và tóm tắt thông báo, thay vì những trải nghiệm trò chuyện AI độc lập.

Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple, từng nói trong một cuộc phỏng vấn với Tom’s Guide vào tháng 6 rằng việc phát hành một chatbot chưa bao giờ là mục tiêu của công ty. Ông cho biết công ty không muốn người dùng hoàn thành công việc trong một cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, nếu không có chatbot riêng, Apple có nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các đối thủ. Samsung, Google và nhiều hãng smartphone Trung Quốc đã tích hợp AI hội thoại một cách sâu rộng vào hệ điều hành.

Áp lực với Apple còn gia tăng khi OpenAI đang dần trở thành một đối thủ trực tiếp. Nhà phát triển ChatGPT có tham vọng đưa phần mềm của mình thành một “hệ điều hành AI”, đồng thời đang phát triển các thiết bị phần cứng mới dưới sự dẫn dắt của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế huyền thoại của Apple.