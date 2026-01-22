Chiếc iPhone Air siêu mỏng vẫn 'gieo sầu' cho Apple

Một báo cáo dựa trên dữ liệu chuỗi cung ứng cho thấy iPhone Air chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số iPhone được xuất xưởng tại Trung Quốc trong quý IV.

Dù tạo hiệu ứng tốt về marketing, doanh số iPhone Air sau khi lên kệ dường như không đạt kỳ vọng. Ảnh: AppleInsider.

Theo nghiên cứu từ Counterpoint Research, trong quý IV/2025, iPhone Air chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng iPhone xuất xưởng tại Trung Quốc. Đáng chú ý, Apple đạt mức tăng trưởng bán điện thoại lên đến 28%, chiếm 22% thị phần smartphone ở đất nước này.

Phân tích từ Counterpoint Research cho rằng động lực chính nhờ vào sức hút mạnh mẽ của dòng iPhone 17 và việc đẩy nhanh nguồn cung.

Trong khi đó, dòng Pro, với thiết kế camera mới độc đáo, và các phiên bản cơ bản sở hữu dung lượng lưu trữ gấp đôi so với iPhone 16 nhưng cùng mức giá, đều nhận được phản hồi tích cực từ thị trường.

Về doanh số của iPhone Air, chuyên gia cho rằng sản phẩm này đã phải đánh đổi quá nhiều. “Việc ra mắt muộn, cùng những đánh đổi giữa độ mỏng và bộ tính năng, đã khiến iPhone Air khởi đầu chậm”, nhà phân tích cấp cao Ivan Lam cho biết.

Mặc dù vậy, theo Lam, iPhone Air vẫn là một sản phẩm quan trọng. Không chỉ là cách để thăm dò cho hướng thiết kế siêu mỏng, chiếc iPhone siêu mỏng còn có những tác động mang tính cấu trúc về dài hạn đối với thị trường smartphone eSIM tại Trung Quốc.

AppleInsider cũng đồng ý với quan điểm này và cho rằng các báo cáo về doanh số khó tránh khỏi việc chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Quan điểm này cũng tương tự những gì từng được nói về Apple Vision Pro.

Cụ thể, các phân tích và báo cáo kiểu này đều dựa vào dữ liệu chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, theo CEO Tim Cook từng nhiều lần khẳng định chỉ dựa vào chuỗi cung ứng là sai lầm.

Sự thật về nhu cầu iPhone phức tạp hơn nhiều. AppleInsider cho biết họ đã quan sát nhu cầu iPhone trong nhiều thập kỷ và thấy vài quy luật.

Theo đó, những chiếc iPhone cao cấp nhất thường bán nhanh nhất vào mùa thu. Nhóm người đam mê và sẵn sàng chi tiền sẽ mua sớm. Sau đó, nhu cầu kéo dài sang các tháng sau. Các mẫu iPhone “dễ tiếp cận” hơn thường tăng dần tới mùa xuân, khi những ai muốn mua bản Pro đã mua xong.

iPhone Air có thể sẽ thành công và tồn tại lâu hơn bản Mini và Plus về giá bán. Đây là sản phẩm cao cấp và theo thời gian, nó có thể đem lại biên lợi nhuận tốt hơn.