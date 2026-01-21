Sẽ không còn điện thoại Asus

Trong năm nay, không có bất kỳ chiếc Zenfone và ROG Phone mới nào xuất hiện trên thị trường.

Tương lai của dòng Zenfone trở nên mù mịt sau thông báo của Asus. Ảnh: Digital Trends.

Asus vừa chính thức xác nhận các tin đồn gần đây về việc không ra mắt smartphone trong năm 2026. Công ty gọi đây hoạt động là "tạm dừng chiến lược", nhưng Digital Trends nhận định vấn đề có thể nghiêm trọng hơn.

Theo các tin đồn từ đầu tháng 1, về cơ bản Asus đóng băng toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm. Điều đó có nghĩa là sẽ không có ROG Phone 9, không có Zenfone 12 Ultra hay bất kỳ điện thoại nào khác ra mắt trong một thời gian dài.

Asus chuyển nguồn lực từng được dùng để chế tạo những chiếc điện thoại bỏ túi sang thế giới không mấy hấp dẫn nhưng lại sinh lời cao của phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hướng đến doanh nghiệp.

Theo Digital Trends, Asus sử dụng kiểu ngôn ngữ an toàn để xác nhận, nhưng thực tế ngành công nghiệp sản xuất smartphone cho thấy vấn đề không đơn giản như vậy.

Một công ty không thể chỉ "tạm dừng" phát triển smartphone trong một năm rồi quay lại ngay. Quy trình hoàn thiện một dòng thiết bị di động cần từ 12-18 tháng. Như vậy, nếu không bắt tay nghiên cứu từ thời điểm này, thì sản phẩm trong tương lai sẽ cách rất xa.

Nhìn vào thực tế đó, nhiều nhà phân tích dự đoán đây là một sự rút lui âm thầm khỏi thị trường smartphone. Asus từng tạo ra những chiếc điện thoại gây chú ý. Zenfone được đánh giá là "vua" của dòng điện thoại Android nhỏ gọn, ROG Phone là thiết bị nổi bật nhất trong lĩnh vực chơi game di động.

Một trong những dòng điện thoại chơi game nổi tiếng nhất cũng bị tạm dừng sản xuất. Ảnh: Digital Trends.

Các chuyên gia công nghệ đánh giá cao, người hâm mộ hết lời ca ngợi chúng. Nhưng cuối cùng, những đánh giá tuyệt vời không thể giúp trang trải chi phí nếu Asus không bán được hàng triệu chiếc như Samsung hay Apple.

Thị trường smartphone ngày càng khốc liệt. Apple, Samsung cùng các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, Vivo chiếm gần trọn thị trường, chèn ép không thương tiếc đối thủ khác. Thêm vào đó, chi phí sản xuất điện thoại, đặc biệt là RAM và bộ nhớ, lại tăng vọt. Đối với một nhà sản xuất nhỏ hơn như Asus, lợi nhuận không còn đủ bù đắp.

Trong khi đó, Asus tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực máy chủ AI, trung tâm dữ liệu và robot. Đây là hướng đi của ngành công nghiệp ở giai đoạn hiện tại và tương lai, đồng thời mang đến khả năng sinh lời cao.

Với người dùng điện thoại Asus, họ không bị bỏ rơi ngay lập tức. Công ty hứa tiếp tục hỗ trợ cập nhật phần mềm và vá lỗi bảo mật. Tuy nhiên, khi một doanh nghiệp ngừng sản xuất phần cứng mới, thời gian hỗ trợ cho các sản phẩm cũ sẽ dần rút ngắn.