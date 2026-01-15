Huawei giành lại ngôi vương điện thoại Trung Quốc

Bất chấp sức nóng từ iPhone 17, Huawei bảo vệ thành công "ngôi vương" tại Trung Quốc trong năm 2025. Tuy nhiên, niềm vui này đang bị phủ bóng bởi "cơn bão" chip nhớ trong năm 2026.

Huawei Pura 80 Ultra - mẫu camera phone cao cấp nhất hiện tại của hãng. Ảnh: Huawei.

Theo báo cáo mới nhất từ nhà cung cấp dữ liệu IDC, thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc năm 2025 chứng kiến một trong những màn cạnh tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm qua.

Tổng lượng xuất xưởng cả năm đạt khoảng 285 triệu chiếc, chỉ giảm nhẹ 0,6% so với năm trước, cho thấy sức mua vẫn duy trì ở mức ổn định bất chấp các biến động kinh tế.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa 5 nhà sản xuất hàng đầu chỉ vỏn vẹn khoảng 1%. Huawei đã chính thức trở lại ngôi vị số một thị trường nội địa với 46,7 triệu máy bán ra, chiếm 16,4% thị phần. Ngay sát nút là Apple với 16,2%. Vivo, Xiaomi và OPPO lần lượt xếp thứ ba đến thứ năm, với thị phần tương ứng là 16,2%, 15,4% và 15,2%.

Riêng trong quý IV/2025, Apple đã có màn "lội ngược dòng" ấn tượng. Nhờ sự bùng nổ của dòng iPhone 17, "Táo khuyết" đã vượt qua các đối thủ nội địa để chiếm lĩnh vị trí đầu bảng doanh số quý, đánh dấu sự trở lại vị trí số một hàng quý sau một năm bị bỏ xa.

2026 có thể sẽ là một năm ảm đạm với các hãng smartphone khi giá chip nhớ tăng phi mã. Ảnh: Beebom Gadgets.

Dù năm 2025 khép lại với những con số khả quan, các chuyên gia của IDC và Sigmaintell lại đưa ra những dự báo kém lạc quan cho năm 2026. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ chưa từng có tiền lệ.

Ông Chen Jun, Phó Chủ tịch điều hành tại Sigmaintell, cảnh báo rằng chi phí linh kiện lưu trữ đang tăng phi mã. Cụ thể, một gói bộ nhớ cấu hình 12 GB + 256 GB có giá khoảng 45 USD vào quý III/2025 dự kiến vọt lên 85 USD vào cùng kỳ năm 2026. Hệ quả là tổng chi phí sản xuất một chiếc smartphone cao cấp có thể tăng thêm ít nhất 20%.

Để thích nghi với áp lực chi phí đang đè nặng, các nhà sản xuất sẽ thay đổi toàn diện chiến lược kinh doanh trong thời gian tới. Theo đó, giá bán lẻ cho các sản phẩm cùng cấu hình có thể sẽ được điều chỉnh tăng 10 - 20% nhằm bảo toàn lợi nhuận.

Trong một kịch bản khác, để duy trì mức giá cũ nhằm giữ chân người dùng, một số hãng có thể buộc phải chọn giải pháp "cải lùi" thông số kỹ thuật bằng cách sử dụng các dòng chip xử lý hoặc chip hình ảnh thế hệ cũ để bù đắp cho chi phí bộ nhớ đắt đỏ.

Xu hướng này cũng thúc đẩy thị trường dịch chuyển mạnh sang phân khúc cao cấp trên 600 USD (hơn 15 triệu VNĐ), trong khi các dòng điện thoại giá rẻ dưới 200 USD sẽ bị thu hẹp đáng kể do biên lợi nhuận không còn đủ hấp dẫn.

Các chuyên gia nhận định năm 2026 sẽ là "nửa sau" của cuộc chiến thị trường, nơi sự cạnh tranh không còn nằm ở số lượng mà nằm ở khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng.

Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu dự kiến giảm xuống còn khoảng 1,15 tỷ chiếc. Trong bối cảnh này, những nhà sản xuất có tiềm lực tài chính mạnh và nguồn cung ổn định sẽ càng củng cố vị thế, trong khi các thương hiệu nhỏ hơn đứng trước nguy cơ mất khả năng cạnh tranh và dần bị đào thải.