Apple nâng cấp tai nghe AirPods Max sau 6 năm

AirPods Max 2 bổ sung nhiều tính năng thông minh giống AirPods Pro 3, có thêm màu cam với giá 15 triệu đồng.

Thiết kế của AirPods Max 2. Ảnh: Apple.

Ra mắt từ năm 2020, tai nghe trùm đầu AirPods Max của Apple vẫn được đánh giá cao về âm thanh, nhưng đã đi sau loạt tai nghe nhỏ gọn hơn của hãng về các tính năng thông minh. Tối 16/3, Táo khuyết nâng cấp sản phẩm này với mẫu AirPods Max 2. Sản phẩm có thiết kế giống bản tiền nhiệm, các nâng cấp chủ yếu xoay quanh phần cứng với chip H2, cải thiện chống ồn chủ động và loạt tính năng thông minh.

Theo Apple, thuật toán xử lý âm thanh mới trên AirPods Max 2 giúp cải thiện khả năng chống ồn chủ động lên 1,5 lần so với thế hệ trước. Điều này giúp tăng khả năng triệt tiêu tạp âm như tiếng động cơ máy bay hoặc tàu đi lại, giúp người dùng duy trì sự tập trung.

Chế độ xuyên âm trên AirPods Max 2 cũng hoạt động tốt hơn nhờ dãy micro và thuật toán xử lý mới, mang đến độ tự nhiên cao hơn khi nghe âm thanh từ môi trường xung quanh.

Theo Apple, AirPods Max 2 trang bị bộ khuếch đại mới giúp âm thanh trong trẻo hơn. Chất lượng nội dung hỗ trợ hiệu ứng âm thanh không gian (Spatial Audio) cũng được cải thiện.

AirPods Max 2 hỗ trợ định dạng nhạc lossless 24-bit, 48 kHz khi sử dụng cáp USB-C. Ngoài chất lượng âm thanh, kết nối có dây còn cho độ trễ thấp hơn, cải thiện khả năng làm việc trong các ứng dụng như Logic Pro với nội dung hỗ trợ Personalized Spatial Audio.

Với người dùng thông thường, AirPods Max 2 cho độ trễ thấp hơn khi kết nối không dây, phù hợp để chơi game thông qua Game Mode trên iPhone, iPad và máy tính Mac.

Sức mạnh của chip H2 giúp Apple tích hợp loạt tính năng thông minh lên AirPods Max 2, thực chất đã xuất hiện trên một số model như AirPods 4 hay AirPods Pro 3.

Đầu tiên là Adaptive Audio, cho phép tai nghe tự động chỉnh mức độ chống ồn và xuyên âm tùy theo môi trường xung quanh. Trong khi đó, Conversation Awareness tự động giảm âm lượng nhạc, tăng cường giọng nói khi người dùng trò chuyện.

Tiếp theo, Voice Isolation hỗ trợ lọc tạp âm khi gọi điện hoặc ghi âm. Đặc biệt là Live Translation, cho phép dịch hội thoại theo thời gian thực nhờ Apple Intelligence. Người dùng có thể điều khiển chụp ảnh, video từ xa thông qua núm xoay Digital Crown trên tai nghe.

Những màu sắc của AirPods Max 2. Ảnh: Apple.

Apple còn hướng AirPods Max 2 đến nhà sáng tạo nội dung với khả năng ghi âm chất lượng "chuẩn phòng thu", giúp thu giọng nói tự nhiên hơn trong lúc phỏng vấn hoặc làm podcast.

Với Loud Sound Reduction, tai nghe có thể tự động giảm âm thanh lớn từ môi trường để bảo vệ thính giác. Trong khi đó, Personalized Volume sẽ tự động chỉnh âm lượng dựa trên thói quen của người dùng, bên cạnh khả năng tương tác với Siri thông qua cử động đầu.

AirPods Max 2 cho thời lượng pin tối đa 20 tiếng khi bật chống ồn chủ động và Spatial Audio. Khi sử dụng với thiết bị Apple, sản phẩm hỗ trợ chuyển thiết bị tự động và chia sẻ âm thanh với AirPods khác.

Sản phẩm là bản cập nhật được chờ đợi sau thời gian dài, có 5 tùy chọn màu gồm xám (midnight), ánh sao (starlight), xanh dương, tím và cam. Tại Việt Nam, người dùng có thể đặt trước AirPods Max 2 từ ngày 25/3, dự kiến nhận hàng vào đầu tháng 4 với giá 15 triệu đồng.