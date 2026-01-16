Chiếc iPhone giảm sốc, mất giá 9 triệu đồng sau 4 tháng

Mẫu iPhone Air thể hiện hiệu suất bán hàng kém hơn hẳn 3 chiếc máy còn lại của Apple trong năm 2025. Tồn kho cao khiến các đại lý giảm giá sâu.

Chiếc iPhone Air siêu mỏng của Apple. Ảnh: The Verge.

Giảm giá sau một thời gian lên kệ là diễn biến thường thấy của thị trường điện tử, di động. Tuy nhiên, ít có thiết bị Apple nào giảm nhanh như model iPhone Air. So với flagship Samsung, vốn nổi tiếng mất giá, sản phẩm này của Táo khuyết còn đi xuống với biên độ lớn hơn.

Nhu cầu thấp cho cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge cho thấy thiết kế điện thoại siêu mỏng không đáp ứng đúng thị hiếu khách hàng hiện tại.

Mất giá kỷ lục

Khi mới ra mắt, iPhone Air có giá niêm yết 32 triệu đồng. Tuy không cháy hàng tại Việt Nam như model Pro/Pro Max, thiết bị vẫn duy trì sức mua ổn định trong giai đoạn đầu mở bán. Chiếc máy này vẫn duy trì giá bán lẻ ở mốc 31-32 triệu đồng đến tháng 11/2025. Các đại lý nhỏ chủ yếu giảm 500.000-1 triệu đồng cho những bản màu kén khách.

Tuy nhiên gần đây, thiết bị được điều chỉnh giảm sâu trên các sàn TMĐT. Cụ thể, shop tự vận hành bán đồ Apple của Shopee có thời điểm bán sản phẩm nói trên ở mức 23 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB. Con số này tương đương mức giảm gần 9 triệu đồng chỉ sau 4 tháng ra mắt.

iPhone Air được bán quanh mốc 23 triệu đồng trên các sàn TMĐT.

Trong khi đó, những thiết bị ra mắt cùng thời điểm như iPhone 17, 17 Pro/Pro Max chỉ được điều chỉnh giảm 1-2 triệu đồng tùy bộ nhớ. Một số phiên bản màu được quan tâm vẫn bán ngang mốc niêm yết từ Apple.

Không chỉ trên sàn online, giá iPhone Air ở đại lý lớn cũng giảm mạnh. Thế Giới Di Động bán thiết bị ở mức 25 triệu, chưa kèm các voucher trừ tiền. FPT Shop niêm yết ở mốc 26 triệu đồng, kèm quà tặng khi mua kèm SIM, phụ kiện.

Sau khi giảm giá, sản phẩm cũng không cạnh tranh nổi với các model khác. Với 23-25 triệu đồng, khách hàng có thể chọn iPhone 17 bản thường, vẫn có 2 camera kèm pin lớn và màn hình 120 Hz. Chuyển sang Android, mức này khách đã có thể sở hữu Oppo Find X9 hay Vivo X300 vừa ra mắt, chụp ảnh đẹp hơn và có nhiều trải nghiệm mới. Mẫu Galaxy S25 Ultra hiện cũng giảm về phân khúc này ở cuối vòng đời. Chiếc máy của Samsung vốn là flagship, sở hữu phần cứng cao cấp cùng camera zoom xa.

Canh bạc smartphone siêu mỏng

Sức mua kém của mẫu iPhone siêu mỏng không chỉ xuất hiện tại Việt Nam. Các báo cáo cũng cho thấy sản phẩm này bán kém nhất trong 4 chiếc iPhone ra mắt năm 2025. Báo cáo từ SellCell cho thấy thiết bị thể hiện hiệu suất thấp, mất giá đến 40% ở một số thị trường. Nền tảng này dữ liệu khấu hao khi bán lại thay vì giá bán lẻ. Tuy nhiên nó cũng phản ánh nhu cầu thấp cho thiết bị nói trên.

Chỉ số này của mẫu điện thoại siêu mỏng là thấp nhất trong nhiều năm qua của Apple. Nó đứng dưới cả iPhone 13 mini hay iPhone 14 Plus, các model bị xem là thất bại của Apple.

Cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đều là thử nghiệm thất bại với smartphone siêu mỏng. Ảnh: Tuấn Anh.

Giá ban đầu cao, hạn chế tính năng, đặc biệt là camera và pin khiến nó khó thu hút người dùng. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển những thế hệ điện thoại siêu mỏng tiếp theo.

Diễn biến này của thị trường cho thấy Apple vẫn chưa tìm ra lời giải cho “chiếc iPhone thứ 4”. Hãng này cố duy trì một mô hình với 4 chiếc máy ra mắt mỗi năm. Chiếc iPhone cơ bản, cùng hai mẫu Pro và Pro Max duy trì hiệu suất tốt ở suốt vòng đời. Những mẫu Mini, Plus và Air khó bán khi bị chồng chéo phân khúc và thiếu tính năng nổi bật.

Mẫu siêu mỏng vừa ra mắt đặc biệt hơn hẳn những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, Apple định giá chiếc máy đến 32 triệu đồng tại Việt Nam, lại bị cắt giảm pin, camera và nhiều yếu tố khác.

Tương tự, Galaxy S25 Edge cũng bán chậm tại Việt Nam. Model nói trên giảm sâu nhưng vẫn không tạo được dấu ấn trên thị trường. Samsung phải lùi ngày ra mắt S26 series, điều chỉnh kế hoạch thay thế mẫu Plus bằng chiếc siêu mỏng này.