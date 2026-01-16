Thời điểm iPhone có camera 200 MP

Các nhà nghiên cứu từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho biết Apple sẽ nâng cấp camera 200 MP trên iPhone trong năm 2028.

Apple dự kiến sẽ nâng cấp camera 200 MP trên iPhone trong năm 2028. Ảnh: AppleInsider.

Các hãng smartphone Android từ lâu đã chạm ngưỡng 200 MP trên máy ảnh với các đại diện từ Samsung hay Xiaomi. Apple cho thấy hãng vẫn đang khá từ tốn với cảm biến 48 MP trên iPhone mới nhất là 17 Pro Max.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Morgan Stanley đã vẽ ra một lộ trình nâng cấp camera đầy tham vọng của Táo khuyết, nhưng người dùng có lẽ sẽ phải chờ đợi lâu hơn dự kiến.

Từng có nhiều tin đồn hứa hẹn Apple sẽ nâng cấp lên cảm biến camera 200 MP ngay trên dòng iPhone 18. Tuy nhiên, theo ghi chú gửi nhà đầu tư của Morgan Stanley, phải đến năm 2028, người dùng mới được trải nghiệm camera 200 MP.

Lý giải cho sự chậm trễ này, các nhà nghiên cứu nhận định Táo khuyết không muốn phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Việc dời lịch nâng cấp giúp hãng có thời gian thiết lập mạng lưới cung ứng an toàn hơn.

Động thái này cũng được cho là nằm trong kế hoạch gia tăng sản lượng linh kiện iPhone tại Mỹ. Samsung – đối tác tiềm năng cung cấp cảm biến 200 MP cho iPhone hiện sở hữu nhà máy sản xuất tại Austin, Texas.

Đây vừa là nâng cấp công nghệ, vừa có thể "chiều lòng" các chính sách về sản xuất nội địa của Tổng thống Trump.

Bên cạnh dự đoán về thời điểm ra mắt camera 200 MP, báo cáo của Morgan Stanley cũng hé lộ một chi tiết thú vị về sự thay đổi quyền lực trong chuỗi cung ứng của Apple.

Cụ thể, các nguồn tin cho thấy Sony – đối tác cung cấp cảm biến ảnh lâu năm cho Apple dường như đã thất bại trong việc bắt kịp công nghệ camera 200 MP của Samsung.

Không chỉ camera chính, vị thế của Sony ở mảng cảm biến LiDAR cũng đang lung lay. Morgan Stanley tiết lộ Apple đang đàm phán với STMicro để trở thành nhà cung cấp bổ sung hoặc thay thế, nhằm giảm rủi ro phụ thuộc.

Mục đích cuối cùng của việc thêm nhà cung cấp như Samsung cho camera, STMicro cho LiDAR không chỉ là đảm bảo sản lượng, mà còn là cạnh tranh về giá. Morgan Stanley nhận định nhờ sự cạnh tranh này, nhà sản xuất iPhone có thể giảm chi phí linh kiện đầu vào.