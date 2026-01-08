Samsung cảnh báo

Áp lực thiếu hụt chip nhớ và nhu cầu AI bùng nổ khiến Samsung thừa nhận khả năng phải xem xét lại giá bán nhiều dòng sản phẩm để bù đắp chi phí.

Samsung có thể tăng giá sản phẩm trong năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Samsung Electronics cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ đang đẩy chi phí sản xuất trong toàn ngành điện tử tăng cao, do đó có thể buộc các hãng công nghệ phải xem xét điều chỉnh giá bán sản phẩm trong thời gian tới.

Là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới, Samsung hiện cung ứng linh kiện cho hàng loạt thiết bị điện tử, từ điện thoại thông minh, máy tính xách tay đến thiết bị gia dụng và các hệ thống phục vụ xe tự lái. Tuy nhiên, ngay cả doanh nghiệp này cũng không tránh khỏi tác động từ việc giá các linh kiện cốt lõi tăng mạnh.

“Có nhiều vấn đề liên quan đến nguồn cung chất bán dẫn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến người dùng. Giá cả đang tăng lên ngay cả lúc này. Rõ ràng chúng tôi không muốn chuyển gánh nặng đó sang người tiêu dùng, nhưng sẽ đến lúc Samsung phải xem xét việc định giá lại sản phẩm của mình”, ông Wonjin Lee, Chủ tịch kiêm Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Samsung Electronics nói.

Ông Lee đưa ra nhận định này bên lề triển lãm CES 2026 tại Las Vegas (Mỹ), nơi Samsung giới thiệu danh mục sản phẩm trải rộng từ tai nghe không dây cỡ nhỏ đến những mẫu TV có kích thước lên tới 130 inch. Giống như nhiều thương hiệu công nghệ khác tại CES, Samsung đang nhấn mạnh tầm nhìn về một hệ sinh thái thiết bị kết nối sâu và tích hợp AI trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng gia tăng.

Theo Samsung, làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang tạo ra nhu cầu chưa từng có đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM). Đây là dòng sản phẩm mang lại biên lợi nhuận lớn, góp phần đẩy giá cổ phiếu của Samsung và đối thủ SK Hynix lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung bộ nhớ cho các lĩnh vực khác.

Chi phí sản xuất tăng cao buộc nhiều hãng smartphone phải tăng giá sản phẩm. Ảnh: Bloomberg.

Trước bối cảnh đó, nhiều hãng công nghệ lớn phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng tăng giá. Dell và Xiaomi đều thừa nhận chi phí linh kiện leo thang có thể ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm. Trong khi đó, Lenovo Group cho biết đã bắt đầu tích trữ chip nhớ từ năm ngoái nhằm chủ động ứng phó với rủi ro nguồn cung. Tháng 11/2025, Counterpoint Research dự báo giá các mô-đun bộ nhớ có thể tăng tới 50% trong quý II năm nay.

So với nhiều đối thủ không tự sản xuất được bộ nhớ, Samsung được đánh giá có lợi thế nhất định trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng. Ông Wonjin Lee cho rằng công ty đang có vị thế tốt hơn mặt bằng chung của thị trường.

“Chúng tôi lạc quan hơn về triển vọng năm 2026 so với những gì đã trải qua trong năm ngoái. Với sự xuất hiện của AI, người tiêu dùng và doanh nghiệp đều đang tìm cách nâng cấp thiết bị để tận dụng các công nghệ mới”, ông Lee nói thêm.