Chủ tịch Samsung gây sốt tại Trung Quốc

Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch Samsung thu hút sự chú ý khi ông bất ngờ xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh và trực tiếp khảo sát sản phẩm tiêu dùng.

Việc Chủ tịch Samsung mua sắm tại trung tâm thương mại là điều hiếm thấy. Ảnh: Korea Herald.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong mới đây đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trong chuyến công tác và tham dự các hoạt động kinh tế song phương.

Ngày 5/1, ông Lee Jae-yong được bắt gặp đang mua sắm tại cửa hàng Shuangjing thuộc trung tâm thương mại JD Mall. Sự xuất hiện của người đứng đầu tập đoàn công nghệ Hàn Quốc nhanh chóng được nhiều người nhận ra và ghi lại hình ảnh, sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những bức ảnh cho thấy chủ tịch Samsung ăn mặc giản dị, không phô trương, thong thả đi dạo trong khu mua sắm. Ông dừng lại quan sát các gian hàng, trao đổi với nhân viên bán hàng và trực tiếp xem xét một số sản phẩm. Theo chia sẻ của nhân viên tại khu vực JD Worldwide, ông Lee Jae-yong đã mua một sản phẩm vải không xơ để mang về nhà.

Không chỉ ghé qua các cửa hàng bán lẻ thông thường, chủ tịch Samsung còn xuất hiện tại khu vực nội thất của trung tâm thương mại. Tối cùng ngày, phóng viên Jimu News đã liên hệ với một nhân viên bán hàng tại cửa hàng nội thất JD Home Furnishings để xác minh thông tin. Người này cho biết ông Lee cùng đoàn tháp tùng đến trung tâm thương mại vào khoảng 14h.

Theo mô tả, đoàn của chủ tịch Samsung gồm khoảng 6-7 người và có đi cùng một phiên dịch. Sau khi tham quan cửa hàng nội thất, ông Lee tiếp tục di chuyển sang các khu vực khác trong trung tâm thương mại.

“Ban đầu tôi không nhận ra ông ấy. Một đồng nghiệp khác đã chủ động chào hỏi. Sau đó, ông ấy hỏi khá kỹ về ghế sofa, bồn cầu và một số sản phẩm nội thất khác”, nhân viên bán hàng cho biết.

Chủ tịch Samsung bất ngờ xuất hiện tại trung tâm thương mại JD Mall. Ảnh: Jimu News.

Một số nhân viên tại những cửa hàng lân cận cũng xác nhận đã trực tiếp gặp chủ tịch Samsung trong buổi chiều cùng ngày. Theo họ, ông Lee tỏ ra thân thiện, không gây chú ý và dành thời gian quan sát sản phẩm như một khách hàng bình thường.

Trước đó, ông Lee Jae-yong đã tham dự Diễn đàn Kinh doanh Trung Quốc - Hàn Quốc, sự kiện do Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc đồng tổ chức. Diễn đàn quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của 2 nước, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư song phương trong bối cảnh quan hệ thương mại khu vực có nhiều biến động.

Theo các báo cáo liên quan, phái đoàn của Hàn Quốc bao gồm hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Eui-sun và Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo.