Thử nghiệm khó tin của Samsung

Nguồn tin rò rỉ tiết lộ bộ phận pin của Samsung dường như đã thử nghiệm một viên pin silicon-carbon có dung lượng lên đến 20.000 mAh.

Samsung đã tiến hành thử nghiệm một viên pin có dung lượng lên đến 20.000 mAh. Ảnh: Wccftech.

Theo nguồn tin từ tài khoản phonefuturist trên X, bộ phận chuyên trách về pin của Samsung đã thử nghiệm một viên pin silicon-carbon dạng kép có dung lượng lên đến 20.000 mAh.

Bên trong viên pin này gồm hai cell pin với dung lượng lần lượt là 12.000 mAh và 8.000 mAh. Kết quả thử nghiệm ban đầu thực sự gây choáng ngợp khi thiết bị được cho là đã đạt được 27 giờ sử dụng liên tục với viên pin này. Tuổi thọ viên pin đạt khoảng 960 chu kỳ sạc trong một năm.

Mặc dù các con số về hiệu suất rất ấn tượng, nhưng kết quả cuối cùng lại là một thất bại về mặt an toàn. Báo cáo chỉ ra rằng viên pin đã gặp hiện tượng phồng sau quá trình thử nghiệm. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết cell pin dung lượng 8.000 mAh đã bị phồng từ 4 mm lên tới 7,2 mm.

Hiện tượng này đồng nghĩa với việc viên pin không thể chịu được nhu cầu sử dụng lâu dài và không đảm bảo an toàn để tích hợp vào smartphone thương mại.

Android Authority nhận định vấn đề có thể nằm ở tỷ lệ silicon trong cực âm của pin. Hiện nay, các hãng điện thoại thường pha trộn silicon vào cực âm để tăng mật độ năng lượng. Thậm chí, Realme từng công bố nguyên mẫu pin 15.000 mAh với hàm lượng silicon lên tới 100%.

Nhiều khả năng Samsung đã thử nghiệm tỷ lệ trộn silicon còn cao hơn mức 100% cho viên pin 20.000 mAh này, dẫn đến sự thiếu ổn định và gây phồng pin.

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng đây là công nghệ pin mà gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang nghiên cứu cho xe điện hoặc các thiết bị chuyên dụng khác.