Nvidia chuẩn bị trình làng phiên bản chip AI cho Trung Quốc

Chip AI của Groq được Nvidia bán tại thị trường Trung Quốc không phải phải là phiên bản bị hạ cấp và có thể được điều chỉnh để hoạt động với các hệ thống khác.

Theo nguồn tin của Reuters, Nvidia đang chuẩn bị một phiên bản chip AI mang thương hiệu Groq để bán tại thị trường Trung Quốc.

Đây cũng là động thái đáng chú ý đầu tiên của Nvidia sau khi mua lại startup này vào năm 2025 với giá 20 tỷ USD tiền mặt, trở thành thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử công ty. Vụ thâu tóm lớn nhất trước đó có giá gần 7 tỷ USD , diễn ra năm 2019 với công ty thiết kế chip Mellanox của Israel.

Cũng theo Reuters, phiên bản chip được Nvidia chuẩn bị bán cho Trung Quốc không phải phiên bản bị hạ cấp hay làm riêng cho thị trường này. Thay vào đó, biến thể mới có thể được điều chỉnh để hoạt động với các hệ thống khác. Nguồn tin này cũng cho biết chip Groq dự kiến được bán ra vào tháng 5.

Groq chuyên về lĩnh vực được gọi là “suy luận” (inference) - giai đoạn các mô hình trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện phản hồi yêu cầu của người dùng.

Trong khi Nvidia đang thống trị thị trường huấn luyện AI, hãng lại phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn nhiều ở mảng suy luận, nơi các đối thủ truyền thống như AMD cùng những startup như Groq và Cerebras Systems đang nỗ lực thách thức vị thế của hãng.

Trong bài phát biểu quan trọng nhất năm 2025, CEO Jensen Huang cũng dành phần lớn thời lượng để khẳng định Nvidia có thể duy trì vị thế dẫn đầu khi thị trường AI chuyển trọng tâm từ huấn luyện sang suy luận.

Theo Groq, Nvidia đã đồng ý một thỏa thuận cấp phép công nghệ theo hình thức “không độc quyền”. Nhà sáng lập Jonathan Ross - người từng góp công xây dựng chương trình chip AI của Google - cùng Chủ tịch Groq Sunny Madra và một số thành viên chủ chốt trong đội ngũ kỹ sư cũng đã gia nhập Nvidia.