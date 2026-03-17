TGDĐ và Galaxy Studio khai mở trải nghiệm AI với Galaxy S26 series

Vượt ra khỏi không gian bán lẻ truyền thống, TGDĐ cùng Galaxy S26 series đã kiến tạo nên Galaxy Studio - vũ trụ trải nghiệm AI thu nhỏ, đậm chất công nghệ và phong cách sành điệu.

Không gian Galaxy Studio được chia thành các trạm trải nghiệm liền mạch, dẫn dắt người dùng đi từ tò mò đến phấn khích. TGDĐ và Galaxy S26 series đã khéo léo biến nơi đây thành điểm hẹn công nghệ sành điệu và phong cách, nơi khách hàng có thể vừa trải nghiệm mua sắm, vừa sáng tạo những nội dung “nghìn tim” có thể chia sẻ trên mạng xã hội ngay lập tức.

Pop-up studio duy mỹ và gợi tương tác cao, thu hút người tham gia đến trải nghiệm “định chuẩn” phong cách.

Hành trình “khám phá quyền năng” đa dạng qua từng trạm trải nghiệm với các minigame và quà tặng hấp dẫn. Tại khu vực Nightography Video, người dùng thích thú trải nghiệm camera Mắt thần bóng đêm, sáng tạo hình ảnh, video trong khung cảnh tái hiện thành phố về đêm với ánh sáng neon và nhiều chuyển động phức tạp.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm Nightography và nhận cái kết mãn nhãn với bộ hình đậm chất điện ảnh.

Giữa không gian tàu metro mô phỏng, Galaxy S26 series gây ấn tượng với tính năng Privacy Display - biến mọi dữ liệu riêng tư trở nên “vô hình”, mang lại sự an tâm khi sử dụng điện thoại giữa đám đông.

Các trạm trải nghiệm khác cũng thu hút đông đảo khách đến khám phá. Photo Assist, AI Phone Experience, Gaming Zone… cho phép trải nghiệm sâu và chân thực các tính năng sáng tạo hình ảnh chuẩn studio hay chiến game mượt mà.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm và vượt qua thử thách tại các trạm với Galaxy S26 series “quyền năng”.

Tâm điểm của tuần lễ trải nghiệm Galaxy S26 series là chuỗi hội thảo chia sẻ những bí quyết trải nghiệm và tối ưu các tính năng đáng tiền trên sản phẩm này từ 4 nhà sáng tạo nội dung năng động: Đan Anh, Rương Công Nghệ, Tony Phùng và Dế Mèn Du Ký.

Với chiếc camera ảo diệu và tính năng Horizontal Lock, Rương Công Nghệ mời một khách mời quay đoạn clip với độ xoay lắc như đang quẩy hăng hái trong một concert cực cháy. Kết quả gây trầm trồ là đoạn clip vẫn ổn định khung hình như dùng gimbal.

Tony Phùng đánh giá chiếc camera này sẽ “đốn tim” hội bố mẹ mê con vì bắt trọn mọi khoảnh khắc tinh nghịch của bé một cách mượt mà, thậm chí cho bé thử làm nhiếp ảnh gia nhí vẫn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp bất ngờ.

Tony Phùng và Dế Mèn Du Ký hướng dẫn khách mời tạo bộ chat sticker cá nhân.

Dế Mèn Du Ký lại khiến người dùng bất ngờ với những thước phim đời sống chợ đêm Phú Yên bình dị, sống động. Dù được quay trong lúc di chuyển và điều kiện đèn đêm thách thức, video vẫn kể câu chuyện bản sắc mượt mà, tương phản cao, sắc nét. Các khung cảnh ẩm thực đêm như một đại tiệc buffet xứ Nẫu được bày trước mặt “thực khách” Galaxy Studio tại TP.HCM.

Đan Anh trình diễn khả năng sáng tạo chỉ với vài thao tác đơn giản trong Photo Assist và Creative Studio. Cô đã nhanh chóng tạo ra chiếc thiệp mời đậm chất cá nhân, rực rỡ sắc màu. Cô dí dỏm chia sẻ: “Cuộc đời này sẽ không có chuyện ‘không rực rỡ’ nếu bạn sở hữu chiếc AI Phone quyền năng như Galaxy S26 series”.

Rương và Đan Anh thích thú khi khách mời trình diễn dùng AI để “làm đầy” chiếc bánh, thậm chí “đổi vị” từ bánh Tây sang bánh Tét đầy sáng tạo.

Hơn nữa, cả 4 nhà sáng tạo nội dung đều tâm đắc tính năng Privacy Display - chống nhìn trộm chủ động từ 4 phía. Theo đó, dù đang đi spa, đi máy bay hay ở bất kỳ không gian công cộng nào, các thông tin riêng tư như số dư, mật khẩu, bộ sưu tập, hợp tác kinh doanh… vẫn có thể tránh được các ánh nhìn dù là vô tình lướt qua.

Nếu như các trải nghiệm Galaxy Studio đã thôi thúc mong muốn sở hữu Galaxy S26 series thì hệ sinh thái ưu đãi cực “cháy” của TGDĐ có thể thỏa mãn khát khao này. Theo đó, khách tham quan được tặng ngay voucher giảm giá 1 triệu đồng, thu cũ trợ giá đến 5 triệu đồng, ưu đãi nhân đôi bộ nhớ trị giá đến 6 triệu đồng, tặng sim data 8 GB/ngày hoặc quy đổi giảm 2 triệu đồng, thanh toán qua VNPay giảm thêm 1 triệu đồng, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, bảo hiểm rơi vỡ trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, cơ hội trúng quà trị giá đến 50 triệu đồng và chính sách trả chậm 0% lãi suất giúp khách hàng có thể sở hữu ngay sản phẩm này.

Đây chính là dấu ấn khác biệt mà TGDĐ mang lại: Đưa sản phẩm đến gần khách hàng thông qua hành trình trọn vẹn trải nghiệm công nghệ và quà tặng hấp dẫn.