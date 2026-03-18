Google gây sốc

  • Thứ tư, 18/3/2026 10:49 (GMT+7)
AlphaEvolve của Google DeepMind vừa phá 5 kỷ lục về số Ramsey, bài toán tổ hợp hóc búa nhất toán học bằng cách tự viết thuật toán thay vì chờ con người thiết kế.

AlphaEvolve của Google DeepMind phá kỷ lục trong lĩnh vực toán học. Ảnh: Bloomberg.

Google DeepMind vừa công bố báo cáo khoa học, cho thấy AlphaEvolve phá vỡ cùng lúc 5 kỷ lục về giới hạn dưới số Ramsey. Đây là bài toán tổ hợp khó bậc nhất trong toán học, với các kỷ lục cũ tồn tại 6-20 năm.

Ông Demis Hassabis, CEO DeepMind ngay lập tức chia sẻ thông tin và gọi đây là "một cột mốc lớn của AI trong lĩnh vực toán học". Yann LeCun, người đạt giải thưởng Turing cũng lên tiếng chúc mừng nhóm nghiên cứu.

Số Ramsey là bài toán làm khó cả những các nhà toán học lớn. Paul Erdős, thầy của Terence Tao, từng nói rằng nếu người ngoài hành tinh đe dọa Trái Đất phải tính số Ramsey R(5,5) trong thời hạn nhất định hoặc đối mặt với diệt vong, lựa chọn hợp lý nhất của nhân loại là đầu hàng. Câu nói này phản ánh độ khó cực đoan của bài toán.

Cụ thể, AlphaEvolve đã cải thiện giới hạn dưới của 5 số Ramsey kinh điển gồm R(3,13) từ 60 lên 61, R(3,18) từ 99 lên 100, R(4,13) từ 138 lên 139, R(4,14) từ 147 lên 148 và R(4,15) từ 158 lên 159. Dù mỗi số chỉ tăng thêm một, tăng 1 đơn vị khó hơn tăng cả bậc độ lớn ở nhiều bài toán khác. Tất cả 5 đột phá đến từ cùng một hệ thống.

Đặc biệt, AlphaEvolve không giải bài toán theo cách thông thường. Thay vì con người thiết kế thuật toán tìm kiếm rồi để máy chạy, AlphaEvolve tự lý luận trong không gian thuật toán riêng. Nó dùng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini để liên tục cải thiện code, chạy thử, chấm điểm và giữ lại những thuật toán hiệu quả nhất.

Nhóm nghiên cứu DeepMind xác định AlphaEvolve tự phát minh ra 4 nhóm thuật toán khác nhau cho 28 giá trị R(r,s), từ phương pháp khởi đầu ngẫu nhiên đến các cấu trúc đại số phức tạp dựa trên đồ thị Paley và đồ thị thặng dư bậc hai.

Đây không phải lần đầu AlphaEvolve gây chấn động. Trước đó, hệ thống này đã phá kỷ lục 56 năm trong nhân ma trận, tối ưu lịch vận hành trung tâm dữ liệu của Google và phát hiện các sơ đồ đơn giản hóa cấu trúc chip AI. Khi một hệ thống tự phát hiện thuật toán để tối ưu hóa quá trình huấn luyện của mình, ranh giới giữa công cụ và chủ thể sáng tạo ngày càng trở nên mờ nhạt.

Minh Hoàng

Google Google Google DeepMind AlphaEvolve Ramsey Toán học

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.

