Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên của VN

Đây là dấu mốc quan trọng nhằm hình thành năng lực chế tạo chip của Việt Nam, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày. Ảnh: Nhật Bắc/Báo Chính phủ.

Sáng 16/1, Viettel tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip đầu tiên của Việt Nam. Lễ khởi công có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nằm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (TP. Hà Nội), nhà máy dự kiến sản xuất thử nghiệm chip tiến trình 32 nm vào năm 2027. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho biết ngay sau lễ khởi công, Tập đoàn sẽ khẩn trương triển khai dự án theo đúng lộ trình.

"Mục tiêu đến hết năm 2027, nhà máy sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm", Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Tào Đức Thắng, Viettel sẽ tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa quy trình, cải thiện hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn ngành trong giai đoạn 2028-2030. Từ đó làm cơ sở nghiên cứu công nghệ chế tạo chip trên các tiến trình hiện đại hơn.

Một tấm wafer bán dẫn được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Anh.

Dấu mốc quan trọng với ngành công nghệ Việt Nam

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 27 ha, do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khi lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn quốc gia.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình từ xây dựng nhà máy, tiếp nhận công nghệ, hoàn thiện quy trình đến nâng cao hiệu quả vận hành.

Về dài hạn, nhà máy tại Hòa Lạc được quy hoạch có thể mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Minh Sơn.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc khởi công nhà máy chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Đây là bước đi nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn quốc gia, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", Thủ tướng cho biết.

Việc xây dựng nhà máy được kỳ vọng giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam. Không chỉ đóng vai trò sản xuất, nhà máy được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo thực hành nguồn nhân lực bán dẫn, gắn đào tạo với môi trường sản xuất thực tế.

Đây là nền tảng để Việt Nam đạt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư thiết kế chip trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, đồng thời hướng đến quy mô nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đạt trên 100.000 người, theo Chiến lược bán dẫn quốc gia đến 2040.

Hoàn thiện giai đoạn quan trọng nhất

Theo Viettel, sản phẩm chip bán dẫn hoàn chỉnh phải trải qua các công đoạn chính gồm định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm.

Việt Nam đã từng bước tham gia 5 công đoạn, riêng công đoạn chế tạo chip được đánh giá then chốt, phức tạp nhất lại chưa thể thực hiện trong nước. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã có thể thiết kế, nhưng khi sản xuất vẫn cần đặt từ nhà máy nước ngoài.

Các sản phẩm bán dẫn được Viettel trưng bày tại lễ khởi công. Ảnh: Tuấn Anh.

Chế tạo chip đòi hỏi quy trình công nghệ tinh vi và kỷ luật cao nhất hiện nay. Từ tấm wafer silic có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chip được hình thành qua khoảng 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong 3 tháng. Chỉ một sai lệch nhỏ ở bất kỳ công đoạn cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền, đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và làm chủ công nghệ ở trình độ cao.

Dự án nhà máy chip của Viettel được định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip tiên tiến. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng các ngành công nghiệp quốc gia như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật (IoT), sản xuất ôtô, thiết bị y tế, tự động hóa...

Viettel đã chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua đào tạo chuyên sâu, hợp tác quốc tế và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng chip trong các hệ thống, sản phẩm công nghệ.