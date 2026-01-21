Không còn hãng TV Nhật Bản nào ở Việt Nam

Với việc Sony thương thảo chuyển giao mảng TV Bravia cho TCL, các hãng “gốc” Nhật Bản chính thức không còn có mặt tại Việt Nam. Toshiba, Sharp đều có công ty mẹ Trung Quốc.

Gian hàng TV ở một siêu thị điện máy Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg.

Một chiếc TV của các hãng Nhật Bản như Sony, Sharp hay Toshiba từng là biểu tượng thành đạt ở Việt Nam 20-30 năm trước. Dù là sản phẩm qua sử dụng, “hàng Nhật bãi”, chúng vẫn in đậm dấu ấn ở một thế hệ. Đến nay, thành ngữ “nét như Sony” vẫn hay được sử dụng khi nhắc về chất lượng hiển thị của sản phẩm.

Tuy nhiên, sự chậm chạp trong chuyển đổi công nghệ cùng chiến lược sai khiến những ông lớn này dần đánh mất vị thế. Lần lượt từng nhà sản xuất TV Nhật Bản phải bán mình, khiến mảng thiết bị này hoàn toàn thuộc về công ty Hàn Quốc, Trung Quốc.

Gần đây nhất, Sony vừa công bố kế hoạch tách mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình (bao gồm TV), thành lập liên doanh mới cùng TCL. Thông báo ngày 20/1 cho biết hai bên đã ký thỏa thuận không ràng buộc về liên doanh, TCL giữ 51% cổ phần và Sony nắm 49%. Đây cũng là nhà sản xuất TV Nhật Bản thành công nhất, vẫn còn chiếm thị phần lớn tại Việt Nam.

Năm 2016, Sharp trở thành công ty điện tử lớn đầu tiên của Nhật Bản bị bán cho nước ngoài. Dưới sự điều hành của Foxconn, Sharp đã phải đóng cửa nhà máy Sakai huyền thoại vào năm 2025 vì không thể cạnh tranh với Trung Quốc.

Năm 2017, Hisense đã mua lại 95% cổ phần của Toshiba Visual Solutions (mảng TV của Toshiba) với giá khoảng 113 triệu USD . Thương vụ này cho phép Hisense sở hữu thương hiệu TV "Regza" nổi tiếng tại Nhật Bản. Tại Việt Nam, vẫn còn TV Toshiba được phân phối. Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu tập trung ở phân khúc trung cấp, giá rẻ, được sản xuất bởi Hisense.

Loạt hãng Nhật Bản tên tuổi khác như Hitachi, Sansui, JVC hay Pionere cũng đều đã khai tử mảng TV hoặc cấp phép sản xuất hạn chế cho một số thị trường. Tuy nhiên, các thương hiệu này cũng đã biến mất khỏi Việt Nam từ lâu.

Hiện tại, mảng thiết bị này ở Việt Nam do hai hãng Hàn Quốc Samsung và LG thống trị. Samsung có nhiều năm dẫn đầu liên tiếp với dải sản phẩm rộng, phủ nhiều phân khúc. LG tự chủ công nghệ OLED, chiếm thị phần ở phân khúc cao cấp, cạnh tranh với Sony. Tuy nhiên với việc hãng chuyển mảng sản xuất cho TCL, không còn công ty Nhật Bản “gốc” nào bán TV ở Việt Nam.

Nhóm còn lại là sự nổi lên của các thương hiệu mới của Trung Quốc, Thái Lan. TCL, Hisense, Casper, Xiaomi cung cấp nhiều lựa chọn LED, QLED với giá rẻ hơn 10-20% đối thủ Hàn Quốc.