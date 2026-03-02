Apple giới thiệu iPhone đầu tiên của năm 2026

iPhone 17e sử dụng chip xử lý A19, mức bộ nhớ khởi điểm tăng gấp đôi lên 256 GB, giá bán tại Việt Nam từ 18 triệu đồng.

Thiết kế của iPhone 17e. Ảnh: Apple.

Apple vừa ra mắt iPhone 17e vào tối 2/3 (theo giờ Việt Nam). Đây là phiên bản giá rẻ của dòng iPhone 17, nâng cấp cho iPhone 16e năm ngoái. Sản phẩm giữ thiết kế quen thuộc với khung nhôm, cạnh phẳng, một camera sau và dải khuyết phía trên màn hình.

So với thế hệ trước, máy được bổ sung tính năng MagSafe, màu sắc mới và bộ nhớ khởi điểm tăng lên 256 GB.

Tương tự những model iPhone 17 khác, Apple sử dụng kính Ceramic Shield 2 cho mặt trước của iPhone 17e, giúp chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ cũ, đồng thời cải thiện khả năng chống chói.

Màn hình của iPhone 17e giữ nguyên kích thước 6,1 inch, công nghệ Super Retina XDR với tấm nền OLED, độ sáng tối đa 1.200 nit. Máy tích hợp nút Action cạnh trái để kích hoạt nhanh một số tác vụ theo cài đặt.

Về phần cứng, iPhone 17e trang bị chip xử lý A19 (tiến trình 3 nm). So với A19 trên iPhone 17 tiêu chuẩn, phiên bản này giảm xuống 4 nhân đồ họa (GPU) thay vì 5 nhân, trong khi CPU được giữ nguyên 6 nhân.

iPhone 17e tích hợp modem mạng C1X do Apple tự phát triển. Đây cũng là modem được dùng trên iPhone Air siêu mỏng năm ngoái.

So với C1 ở thế hệ iPhone 16e, Apple cho biết C1X cho tốc độ kết nối nhanh hơn gấp đôi. Modem này cũng tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với bộ phận dùng trên iPhone 16 Pro. Hãng tuyên bố thời lượng pin của iPhone 17e đạt tối đa 26 tiếng, không thay đổi so với thế hệ trước.

Đúng như tin đồn, iPhone 17e trang bị cụm sạc nam châm MagSafe, hỗ trợ gắn và cố định phụ kiện chắc chắn hơn. Thiết bị sử dụng cổng USB-C, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 50% pin trong 30 phút. Máy cũng tương thích chuẩn sạc không dây Qi2 cho công suất tối đa 15 W.

iPhone 17e sở hữu một camera sau với độ phân giải 48 MP. Theo mặc định, thiết bị sẽ chụp ảnh 24 MP nhưng người dùng có thể chuyển sang 48 MP. Tùy chọn 2x cho phép phóng to ảnh nhưng vẫn giữ độ sắc nét, không cần camera telephoto chuyên dụng.

iPhone 17e hỗ trợ phụ kiện nam châm MagSafe. Ảnh: Apple.

Apple nhấn mạnh khả năng nhận diện chủ thể trên camera iPhone 17e. Với hệ thống Focus và Depth Control mới, người dùng có thể chỉnh độ mờ hậu cảnh sau khi chụp. Thuật toán HDR thế hệ mới giúp cải thiện khả năng tái tạo màu da, đảm bảo màu sắc chân thực.

iPhone 17e hỗ trợ quay video Dolby Vision độ phân giải 4K, tốc độ khung hình tối đa 60 fps. Sản phẩm có thể ghi âm thanh 360 độ (Spatial Audio), kèm chế độ Audio Mix để tinh chỉnh âm thanh sau khi quay video.

Năm nay, iPhone 17e bổ sung tùy chọn màu hồng nhạt bên cạnh trắng và đen. Tại Việt Nam, thiết bị có giá khởi điểm 18 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, không còn tùy chọn 128 GB. Mức giá này đắt hơn 1 triệu đồng so với giá của phiên bản iPhone 16e 128 GB khi ra mắt năm ngoái.

Ngoài 128 GB, iPhone 17e còn có phiên bản 512 GB có giá 24,5 triệu đồng. Sản phẩm được mở đặt trước từ ngày 4/3, dự kiến lên kệ vào 11/3 cùng các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Malaysia...