Bất ngờ với smartband tầm giá 1 triệu đồng

Các hãng Trung Quốc bổ sung nhiều chức năng cho smartband giá rẻ, nhằm lấy thêm thị phần ở mảng thiết bị đeo.

Mẫu smartband giá 1,6 triệu đồng có định vị độc lập.

Vòng đeo thông minh (smartband) vẫn là phân khúc giúp các hãng Trung Quốc lấy được nhiều thị phần. Tại tầm giá thấp, họ không phải cạnh tranh với Samsung, Apple hay Garmin. Lợi thế chuỗi cung ứng, giúp khách hàng mới dễ dàng gia nhập hệ sinh thái của các nhà sản xuất này với chi phí phải chăng.

Tuy nhiên, người dùng ngày đòi hỏi nhiều hơn với các thiết bị dạng này. Những chiếc Miband đầu tiên chỉ hiện được thông báo bằng đèn LED nhỏ và rung. Hiện tại, dòng Huawei Band 11 Pro vừa ra mắt được trang bị cả định vị độc lập, pin dùng nhiều ngày với khả năng thao tác tiện lợi trên màn hình cảm ứng, giá ở mức 1,6 triệu đồng. Mẫu Band 11 cơ bản của hãng này, giá 900.000 đồng không có GSNN, vẫn được trang bị pin dùng 2 tuần và các chức năng theo dõi sức khỏe.

Sự phát triển của các dòng smartband giúp tách biệt phân khúc khi các nhà sản xuất dần hướng đồng hồ thông minh đến mục tiêu tập luyện và theo dõi chuyên nghiệp mà số ít người dùng có thể khai thác hiệu quả.

Smartband và Smartwatch

Trong dòng chảy thiết bị đeo thông minh, smartband xuất hiện sớm nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Chúng là những thiết bị dẫn đầu về số lượng bán, nhưng thường được xem là sản phẩm “mồi”, đưa người dùng làm quen với phụ kiện bên cạnh điện thoại. Các nhà sản xuất cũng cắt giảm tính năng bởi giới hạn phần cứng của một thiết bị nhỏ gọn và muốn hướng khách hàng lên phân khúc cao hơn.

Tuy nhiên thực tế, nhiều người dùng vẫn trung thành với smartband bởi kích thước nhỏ gọn, phù hợp với cổ tay nữ giới châu Á. Tính năng giới hạn lại giúp nới rộng thời lượng pin, cung cấp trải nghiệm liền mạch. So với Apple Watch hay Galaxy Watch phải tháo khỏi tay để sạc một lần mỗi ngày, smartband lợi thế hơn hẳn.

Đo đa chỉ số, tập luyện thể thao dần có mặt trên smartband.

Từ xu hướng này, các nhà sản xuất tìm cách nâng cấp sản phẩm vòng đeo cơ bản. Dòng Band 11 Pro vừa ra mắt của Huawei tiêu biểu cho xu hướng này. Nó có đầy đủ chức năng cơ bản và mở rộng mà khách hàng cần ở thiết bị đeo. Những công cụ chuyên nghiệp bị loại bỏ ít ảnh hưởng với người dùng mới.

Huawei nới rộng màn hình lên mức 1,62 inch. Con số tiệm cận nhiều smartwatch nhưng với tỉ lệ dài nên đeo trên tay nó không tạo cảm giác quá khổ, kể với người cổ tay nhỏ. Diện tích lớn giúp xem thông tin và thao tác cảm ứng dễ hơn. Độ sáng tối đa của Band 11 Pro cũng đạt 2.000 nit, tốt để xem ngoài trời, điều kiện sử dụng thường xuyên của thiết bị đeo.

Dòng vòng đeo của Huawei là sản phẩm đầu tiên ở phân khúc này có định vị độc lập. Công nghệ giúp giải quyết vấn đề tập luyện, vốn là điểm phân cách giữa smartwatch và smartband. Có GNSS, thiết bị đo khoảng cách chính xác và vẽ được đường di chuyển ở các môn ngoài trời, tái lập trải nghiệm phải có của người tập luyện thể thao.

Điều gì bị đánh đổi?

Với các sản phẩm đeo Huawei, nhà sản xuất này dần đẩy Watch Fit, Watch GT lên phân khúc cao hơn về chức năng. Các model này sở hữu chức năng đo đạc chuyên nghiệp, cảm biến chính xác và hỗ trợ những môn thể thao đặc thù. Ví dụ như chạy trail, bơi lặn hay golf không phải lựa chọn mà đa số người dùng sử dụng thường xuyên.

Việc Huawei Band 11 Pro sử dụng một băng tần định vị GNSS không ảnh hưởng nhiều đến việc đo đạc. Giải pháp băng tần kép hỗ trợ chính xác hơn trong các điều kiện phức tạp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng “hardcore”. Tương tự với cảm biến đo độ cao, cắt giảm chỉ ảnh hưởng đến số ít môn thể thao chuyên nghiệp.

Giải pháp đo đạc, cảm biến của smartband vẫn thấp hơn các dòng smartwatch.

Hệ thống đo đạc sức khỏe của Huawei Band 11 Pro không phải bộ TruSense đời mới như Watch Fit 4 hay Watch GT6. Tuy nhiên, nó vẫn đo đủ các chỉ số nhịp tim, SpO2, stress, giấc ngủ… Dòng giá rẻ cũng hỗ trợ phát hiện các vấn đề như ngưng thở khi ngủ hay cảm xúc đa chiều…

Nhà sản xuất phân cấp sản phẩm bằng việc không trang bị cảm biến ECG hay nhiệt độ da. Các trang bị cao cấp như vậy khó mang lên sản phẩm kích thước nhỏ như dòng Band. Ngoài ra, tính năng này có thể làm đội giá sản phẩm đáng kể.

Ở mức 1,6 triệu đồng, người dùng sở hữu được thiết bị nhỏ gọn, pin dùng 2 tuần, kết nối với cả Android và iOS. Khung kim loại cắt CNC cũng tạo ra điểm nhấn về thiết kế. So với mức 1,2 triệu đồng của Miband 10 từ Xiaomi, người dùng chọn Huawei đang nhận được nhiều hơn.

Không chỉ dòng smartband, Watch Fit hay Watch GT của nhà sản xuất Trung Quốc cũng được định giá tốt ở Việt Nam. Sản phẩm chỉ ngang bằng mức niêm yết tại quê nhà, trong khi phải gánh thêm nhiều chi phí khác. Với việc ra mắt phiên bản VIP của app Huawei Health cuối năm 2025, có thể đây là chiến lược của Huawei khi dùng sản phẩm giá rẻ dẫn người dùng vào hệ sinh thái trả tiền.