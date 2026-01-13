iPhone 4 bất ngờ 'trở lại'

15 năm sau khi ra mắt chính thức, mẫu iPhone từng làm nên dấu ấn lớn trong lịch sử Apple bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

iPhone 4 mang đậm dấu ấn lịch sử của Apple. Ảnh: iMore.

Theo các báo cáo từ GadgetHacks và Forbes, một nghiên cứu của công ty tái chế điện thoại Compare and Recycle cho thấy lượng tìm kiếm cụm từ “mua iPhone 4” trên Google đã tăng tới 979% trong năm 2025. Con số này phản ánh sự gia tăng nhu cầu rõ rệt, đặc biệt trong giới trẻ. Trên TikTok, nhiều người nổi tiếng “đào lại” những chiếc iPhone cũ, ghi hình quá trình sử dụng và chia sẻ cảm nhận như một cách tri ân phong cách công nghệ của thập niên trước.

Với nhiều người sinh vào thập niên 1990 và đầu những năm 2000, iPhone 4 mang dấu ấn là smartphone đầu đời, gắn với ký ức tuổi thiếu niên. Sự trở lại của chiếc điện thoại này vì thế mang đậm yếu tố cảm xúc và hoài niệm.

Ra mắt vào tháng 6/2010, iPhone 4 gây ấn tượng mạnh với màn hình 3,5 inch, thiết kế vuông vức, khung thép không gỉ và mặt lưng kính phẳng, tối giản. Trong bối cảnh smartphone hiện nay ngày càng lớn, nặng và bo tròn, kiểu dáng nhỏ gọn, sắc cạnh của iPhone 4 lại là biểu tượng của thời trang và cá tính.

Một yếu tố khác góp phần thúc đẩy xu hướng này là hình ảnh hoài cổ từ máy ảnh của iPhone 4. Trên TikTok, hashtag #digicam đã thu hút hơn 700.000 bài đăng và khoảng 350.000 video, trong đó iPhone 4 được sử dụng như một công cụ chụp ảnh mang phong cách retro.

Xét về thông số, iPhone 4 rõ ràng thua xa các smartphone hiện đại. Máy chỉ sở hữu camera 5 MP với khả năng thu sáng hạn chế, trong khi các mẫu iPhone mới nhất đã đạt độ phân giải 48 MP. Tuy nhiên, chính những hạn chế này lại trở thành điểm hấp dẫn. Các lỗi phần cứng và công nghệ xử lý hình ảnh sơ khai tạo ra hiệu ứng nhiễu và độ tương phản cao, tạo nên cảm giác hoài cổ đặc trưng.

iPhone 4 là mẫu điện thoại cuối cùng mà Steve Jobs giới thiệu. Ảnh: Apple.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Apple cho rằng sự trở lại của iPhone 4 phản ánh nỗi nhớ về thời kỳ Steve Jobs. Đây là mẫu iPhone cuối cùng được ông trực tiếp giới thiệu và thường được đánh giá là một sản phẩm mang tính đột phá, từ thiết kế, màn hình Retina cho đến cấu trúc 2 mặt kính. Một số ý kiến cho rằng các buổi ra mắt sản phẩm thời Jobs luôn tạo cảm giác mới mẻ, trong khi smartphone hiện nay chủ yếu tập trung vào nâng cấp thông số.

Xu hướng công nghệ hoài cổ lan rộng trên TikTok một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính thẩm mỹ và trải nghiệm của công nghệ hiện đại. Sự “hồi sinh” của iPhone 4 cho thấy các mẫu smartphone cổ vẫn có giá trị của riêng nó.