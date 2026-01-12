Sắp không nhận ra iPhone

Bản cập nhật iOS mới có tính năng chuyển dữ liệu và thông báo sang các thiết bị không phải của Apple, hướng đi rất cởi mở so với cách tiếp cận đóng trước đây.

Apple đã công bố bản beta cho iOS 26.3. Ảnh: Cnet.

Apple đã phát hành bản beta đầu tiên của iOS 26.3 vào tháng 12/2025, chỉ vài ngày sau khi tung ra iOS 26.2. Bản cập nhật mới có thể giúp việc chuyển dữ liệu từ iPhone sang thiết bị Android trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, các nhà phát triển và người dùng public beta đã có thể truy cập tính năng này.

Apple và Google vốn không nổi tiếng hay hợp tác. Nhưng trong vài năm gần đây, Apple đã mang chuẩn nhắn tin RCS lên ứng dụng Messages, cho thấy hai bên đã qua lại nhiều hơn. Giờ đây, bản iOS 26.3 beta còn cung cấp một tùy chọn giúp đơn giản hóa quá trình chuyển từ iPhone sang Android.

Hiện tại, iOS 26.3 chưa phải phiên bản hoàn thiện, nên có thể tồn tại lỗi và khiến pin hao nhanh hơn. Người dùng nên thử nghiệm trên thiết bị phụ để tránh các rắc rối.

Ngoài ra, cần lưu ý khi phiên bản 26.3 được phát hành chính thức, iPhone có thể thêm nhiều tính năng khác và tự động cài đặt chúng. Hiện Apple vẫn chưa công bố thời điểm bản cập nhật này đến tay người dùng phổ thông, nhưng nhiều khả năng sẽ rơi vào đầu năm 2026.

Nhiều người dùng từng cân nhắc việc chuyển từ iPhone sang Android vì quy trình chuyển dữ liệu khá rườm rà. Android hiện cung cấp một quy trình gồm 5 bước để hỗ trợ việc chuyển đổi, gồm yêu cầu phải tắt FaceTime và Messages, cũng như kết nối hai máy với nhau bằng cáp.

iOS 26.3 beta mở ra một tùy chọn mới cho phép kết nối trực tiếp iPhone với thiết bị Android. Đầu tiên, người dùng vào Settings, chọn General và nhấn Transfer or Reset iPhone.

Ở gần cuối trang sẽ có mục Transfer to Android. Chạm vào đây và làm theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình để chuyển ảnh, tin nhắn, ứng dụng và nhiều dữ liệu khác sang thiết bị Android.

Bản iOS 26.3 beta đầu tiên cũng giới thiệu khả năng chuyển tiếp thông báo sang các thiết bị khác, chẳng hạn như smartwatch không phải của Apple. Các loại đồng hồ của hãng thứ ba như Garmin, Samsung có thể quản lý thông báo ở mức tương đương Apple Watch.

Để truy cập tính năng này, hãy vào Notifications trong phần Cài đặt và chọn Notification Forwarding. Trong phần mô tả của mục, Apple cho biết thông báo chỉ có thể được chuyển tiếp đến một phụ kiện tại một thời điểm và sẽ không hiển thị trên Apple Watch khi Notification Forwarding được bật.

Apple vẫn còn nhiều thời gian để tinh chỉnh các tính năng hiện có và bổ sung thêm những tính năng mới. Nhiều khả năng sẽ còn thêm các bản beta khác trước khi hệ điều hành này được phát hành chính thức.

Nhìn rộng hơn, iOS 26.3 không phải là một bản cập nhật đứng riêng lẻ. Trước đó, iOS 26.1 và 26.2 đã cho thấy Apple đang âm thầm điều chỉnh cách tiếp cận hệ điều hành, từ việc bổ sung các tính năng mới cho thiết kế Liquid Glass, đến việc cải thiện khả năng tùy biến và trải nghiệm người dùng thay vì chỉ tập trung vào phần cứng.