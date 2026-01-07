Đây là màn hình của iPhone gập?

Màn hình gập thế hệ mới của Samsung với nếp gấp gần như biến mất bất ngờ xuất hiện tại CES 2026, làm dấy lên đồn đoán về tấm nền Apple có thể dùng cho iPhone Fold.

Apple chọn lựa khắt khe tấm nền cho iPhone gập. Ảnh: MacRumors.

Samsung mới đây đã trình diễn một nguyên mẫu màn hình gập thế hệ mới, thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ. Theo các nguồn tin, nhiều khả năng đây chính là loại màn hình sẽ được Apple sử dụng cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, thường được biết đến với tên gọi iPhone Fold.

Điểm nổi bật nhất của nguyên mẫu này nằm ở khả năng loại bỏ gần như nếp gấp khi mở màn hình. Trong các hình ảnh và video được ghi nhận, phần gập ở trung tâm rất khó nhận ra, thậm chí “biến mất” khi nhìn trực diện. Đây là bước tiến lớn so với các tấm nền gập hiện nay, vốn để lộ nếp gấp khá rõ sau thời gian sử dụng.

Từ lâu, việc Apple chưa ra mắt iPhone màn hình gập dù các hãng Android đã đi trước từ 6-7 năm đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi. Một trong những lý do chính lý giải cho điều này đến từ yêu cầu rất khắt khe của Apple đối với trải nghiệm hiển thị.

Theo các nguồn tin, Táo khuyết không chấp nhận việc màn hình xuất hiện nếp gấp rõ ràng ở giữa khi mở ra hoàn toàn. Công ty đã yêu cầu Samsung Display, đối tác cung ứng màn hình lâu năm, phát triển một tấm nền không để lộ phần nếp gấp ở chính giữa. Đây là thách thức lớn bởi ngay cả những mẫu điện thoại gập do chính Samsung sản xuất cũng chưa thể giải quyết triệt để vấn đề này.

Quá trình phát triển dường như kéo dài và phức tạp đến mức Apple phải huy động đội ngũ kỹ sư thiết kế của riêng mình để phối hợp cùng Samsung. Theo các nguồn tin, gã khổng lồ công nghệ của Hàn Quốc đã đạt được kết quả đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất iPhone vào năm ngoái.

The Verge cho biết Samsung Display đã trình diễn nguyên mẫu màn hình gập mới tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026. Màn hình này được giới thiệu không có nếp gấp nhìn thấy được. Trong hình ảnh trưng bày, bề mặt hiển thị trông liền mạch đến mức nếu không được giới thiệu trước, người xem khó nhận ra đây là một tấm nền có thể gập lại.

Samsung bất ngờ giới thiệu nguyên mẫu tấm nền gập mới tại CES 2026. Ảnh: SamMobile.

Một hình ảnh so sánh khác cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa màn hình Galaxy Z Fold hiện tại và nguyên mẫu mới. Trong khi màn hình thương mại vẫn để lộ nếp gấp ở trung tâm, nguyên mẫu gần như phẳng hoàn toàn.

Dù vậy, theo video do SamMobile đăng tải, tấm nền mới vẫn xuất hiện nếp gấp rất nhỏ khi nhìn ở một số góc nhất định. Trang này cho rằng Samsung có thể sẽ áp dụng công nghệ màn hình này cho các thế hệ Galaxy Z Fold tiếp theo.

Đáng chú ý, tỷ lệ khung hình của nguyên mẫu rất phù hợp với những thông tin từng được đồn đoán về iPhone Fold. The Verge cũng cho biết màn hình này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn tại gian hàng Samsung trước khi nhanh chóng bị gỡ bỏ, có thể do nhầm lẫn trong khâu trưng bày.