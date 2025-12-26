Đây là iPhone gập?

|
Trên nền tảng lưu trữ MakerWorld, người dùng Subsy đã chia sẻ file in 3D cho smartphone gập đầu tiên của Apple, tạm gọi iPhone Fold. Nếu sở hữu máy in 3D, người dùng có thể in và cầm trên tay nguyên mẫu thiết bị với kích thước 1:1 so với thông số được đồn đoán. Ảnh: MakerWorld.
Dựa trên tin đồn mới nhất từ The Information, iPhone Fold sở hữu thiết kế khác biệt so với đa số smartphone gập hiện nay. Thay vì có tỷ lệ màn hình thuôn dài khi gập lại, iPhone Fold được cho có kiểu dáng vuông vức hơn. Ảnh: MakerWorld.
Khi mở ra, iPhone Fold có tỷ lệ màn hình tương tự iPad với kích thước 7,7 inch, trong khi màn hình ngoài có kích thước 5,3 inch. Theo mô tả, sản phẩm sẽ có "chiều rộng lớn hơn chiều cao" khi mở máy. Nguồn tin cho biết những thông số trên vẫn có thể thay đổi. Ảnh: MakerWorld.
Trong quá trình phát triển và sản xuất thử nghiệm iPhone Fold, The Information cho biết tỷ lệ màn hình bị lỗi "ở mức cao", song vẫn nằm trong dự tính. Camera selfie của máy sẽ đặt ở góc trên bên trái màn hình cùng cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận... Ảnh: MakerWorld.
Tất nhiên, chưa thể khẳng định tin đồn chính xác. Dù The Information có độ tin cậy cao hơn nhiều nguồn tin khác, còn quá sớm để khẳng định tỷ lệ màn hình của iPhone Fold. Với bản in 3D, nguyên mẫu iPhone Fold sau khi in vẫn có thể gập mở bình thường, dù không mô phỏng chính xác cơ chế gập mà Apple sử dụng. Ảnh: MakerWorld.
Theo Subsy, mô hình iPhone Fold được thiết kế dựa trên các ảnh render đồ họa (CAD) bị rò rỉ, dù chưa thể xác nhận nguồn gốc. Tác giả cho biết mô hình giúp người dùng so sánh kiểu dáng của iPhone Fold với những smartphone gập hiện nay, đồng thời cầm thử để tạo cảm giác, từ đó quyết định xem có đáng chờ đợi thiết bị ra mắt hay không. Ảnh: MakerWorld.
Ngày 24/12, tài khoản X của leaker Ice Universe cũng chia sẻ ảnh dựng iPhone Fold với thiết kế tương tự, khi cầm trên tay khá giống hộ chiếu. Ảnh: @UniverseIce/X.
Theo Ice Universe, Samsung cũng đang phát triển smartphone gập với kích thước tương tự, màn hình trong dự kiến có tỷ lệ 4:3. Tuy nhiên khác với bản in 3D của Subsy, leaker này cho biết iPhone Fold sở hữu màn hình ngoài 5,35 inch và màn hình trong 7,58 inch. Ảnh: @UniverseIce/X.
Dù cùng sở hữu tỷ lệ màn hình trong 4:3, thiết kế smartphone của Samsung được cho vuông vức và góc cạnh hơn, trong khi iPhone Fold có kiểu dáng bo tròn giống Google Pixel Fold đời đầu. Trên thực tế, một số mẫu Oppo Find N cũng có ngoại hình tương tự, tạo cảm giác nhỏ gọn khi gập lại. Ảnh: @BenGeskin/X.
