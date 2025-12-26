Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Đây là iPhone gập?

  • Thứ sáu, 26/12/2025 06:02 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Loạt tin đồn mới nhất cho thấy iPhone gập sở hữu thiết kế lạ, tỷ lệ màn hình khác biệt so với đa số smartphone gập hiện nay.

iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 1

Trên nền tảng lưu trữ MakerWorld, người dùng Subsy đã chia sẻ file in 3D cho smartphone gập đầu tiên của Apple, tạm gọi iPhone Fold. Nếu sở hữu máy in 3D, người dùng có thể in và cầm trên tay nguyên mẫu thiết bị với kích thước 1:1 so với thông số được đồn đoán. Ảnh: MakerWorld.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 2

Dựa trên tin đồn mới nhất từ The Information, iPhone Fold sở hữu thiết kế khác biệt so với đa số smartphone gập hiện nay. Thay vì có tỷ lệ màn hình thuôn dài khi gập lại, iPhone Fold được cho có kiểu dáng vuông vức hơn. Ảnh: MakerWorld.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 3

Khi mở ra, iPhone Fold có tỷ lệ màn hình tương tự iPad với kích thước 7,7 inch, trong khi màn hình ngoài có kích thước 5,3 inch. Theo mô tả, sản phẩm sẽ có "chiều rộng lớn hơn chiều cao" khi mở máy. Nguồn tin cho biết những thông số trên vẫn có thể thay đổi. Ảnh: MakerWorld.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 4

Trong quá trình phát triển và sản xuất thử nghiệm iPhone Fold, The Information cho biết tỷ lệ màn hình bị lỗi "ở mức cao", song vẫn nằm trong dự tính. Camera selfie của máy sẽ đặt ở góc trên bên trái màn hình cùng cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận... Ảnh: MakerWorld.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 5

Tất nhiên, chưa thể khẳng định tin đồn chính xác. Dù The Information có độ tin cậy cao hơn nhiều nguồn tin khác, còn quá sớm để khẳng định tỷ lệ màn hình của iPhone Fold. Với bản in 3D, nguyên mẫu iPhone Fold sau khi in vẫn có thể gập mở bình thường, dù không mô phỏng chính xác cơ chế gập mà Apple sử dụng. Ảnh: MakerWorld.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 6

Theo Subsy, mô hình iPhone Fold được thiết kế dựa trên các ảnh render đồ họa (CAD) bị rò rỉ, dù chưa thể xác nhận nguồn gốc. Tác giả cho biết mô hình giúp người dùng so sánh kiểu dáng của iPhone Fold với những smartphone gập hiện nay, đồng thời cầm thử để tạo cảm giác, từ đó quyết định xem có đáng chờ đợi thiết bị ra mắt hay không. Ảnh: MakerWorld.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 7

Ngày 24/12, tài khoản X của leaker Ice Universe cũng chia sẻ ảnh dựng iPhone Fold với thiết kế tương tự, khi cầm trên tay khá giống hộ chiếu. Ảnh: @UniverseIce/X.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 8

Theo Ice Universe, Samsung cũng đang phát triển smartphone gập với kích thước tương tự, màn hình trong dự kiến có tỷ lệ 4:3. Tuy nhiên khác với bản in 3D của Subsy, leaker này cho biết iPhone Fold sở hữu màn hình ngoài 5,35 inch và màn hình trong 7,58 inch. Ảnh: @UniverseIce/X.
iPhone man hinh gap, iPhone Fold ra mat, thiet ke iPhone Fold, cau hinh iPhone Fold anh 9

Dù cùng sở hữu tỷ lệ màn hình trong 4:3, thiết kế smartphone của Samsung được cho vuông vức và góc cạnh hơn, trong khi iPhone Fold có kiểu dáng bo tròn giống Google Pixel Fold đời đầu. Trên thực tế, một số mẫu Oppo Find N cũng có ngoại hình tương tự, tạo cảm giác nhỏ gọn khi gập lại. Ảnh: @BenGeskin/X.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Camera iPhone sẽ sản xuất tại Mỹ

iPhone 18 dự kiến dùng cảm biến camera do Samsung sản xuất tại Mỹ, không còn độc quyền cung cấp bởi Sony như hiện tại.

15 giờ trước

Cú sốc với iPhone gập

Chiếc iPhone gập được kỳ vọng sẽ ra mắt vào mùa thu 2026, nhưng các thách thức về mặt kỹ thuật đối với màn hình và lớp kính màn hình có thể vẫn chưa được giải quyết.

23 giờ trước

Samsung, Apple đều không làm được điều này

Smartphone siêu mỏng được xem là xu hướng thất bại trong năm 2025, doanh số iPhone Air và Galaxy S25 Edge không đạt kỳ vọng.

11:19 22/12/2025

Phúc Thịnh

iPhone màn hình gập iPhone Fold ra mắt thiết kế iPhone Fold cấu hình iPhone Fold Apple iPhone Apple iPhone Fold iPhone gập iPhone 17 Samsung Galaxy Z Fold smartphone màn hình gập tin đồn thiết kế in 3D nguyên mẫu

    Đọc tiếp

    Apple va Samsung khac biet voi phan con lai hinh anh

    Apple và Samsung khác biệt với phần còn lại

    14 giờ trước 17:06 25/12/2025

    0

    Làn sóng tăng giá chip nhớ DRAM đang gây áp lực lên toàn ngành smartphone, song Apple và Samsung là 2 ông lớn có khả năng thích ứng tốt nhất với tình hình này.

    MacBook Pro 2026 se duoc 'dai tu' thiet ke hinh anh

    MacBook Pro 2026 sẽ được 'đại tu' thiết kế

    18 giờ trước 12:15 25/12/2025

    0

    Sau nhiều năm kiên định giữ vững triết lý thiết kế truyền thống, Apple được cho là đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lịch sử trên dòng MacBook Pro vào năm 2026 với màn hình OLED cảm ứng và diện mạo mỏng nhẹ chưa từng có.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý