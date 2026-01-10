Đây sẽ là CEO mới của Apple thay Tim Cook?

Dù khá kín tiếng, John Ternus được xem là ứng viên thay thế tiềm năng nếu Tim Cook rời vị trí CEO Apple.

Năm 2018, Apple có kế hoạch bổ sung cảm biến LiDAR lên iPhone. Linh kiện sẽ giúp người dùng chụp ảnh tốt hơn, có khả năng lập bản đồ môi trường xung quanh và ứng dụng thực tế tăng cường (AR). Tuy nhiên, bộ phận này có thể khiến chi phí sản xuất tăng thêm 40 USD /chiếc, làm giảm lợi nhuận của Táo khuyết.

Thời điểm đó, John Ternus, Giám đốc Kỹ thuật Phần cứng tại Apple, đề xuất chỉ bổ sung cảm biến LiDAR cho dòng iPhone Pro đắt tiền hơn, theo lời kể từ 2 người liên quan đến dự án.

Ternus cho rằng iPhone Pro thường được mua bởi những khách hàng trung thành nhất của Apple, vốn hào hứng với công nghệ mới. Trong khi đó, người dùng bình thường sẽ không mấy quan tâm.

Theo New York Times, việc cân bằng giữa bổ sung tính năng mới và duy trì lợi nhuận đã định hình phong cách làm việc thận trọng, kín đáo của Ternus. Gia nhập Apple từ năm 2001, Ternus được một số người đánh giá là ứng viên tiềm năng để thay thế CEO Tim Cook, trong trường hợp ông quyết định từ chức.

Kín đáo và thận trọng

Apple được cho đã đẩy nhanh kế hoạch tìm người kế nhiệm Cook từ năm ngoái. Theo 3 nguồn tin thân cận với công ty, Cook nói với các lãnh đạo rằng ông mệt và muốn giảm khối lượng công việc. Nếu rời vị trí CEO, Cook có thể giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tuy không xuất hiện nhiều trước công chúng, Ternus đang chiếm ưu thế trong cuộc đua trở thành CEO Apple. Dù vậy, nguồn tin nội bộ cho biết bản thân Cook cũng nhắm một số ứng viên khác.

Những cái tên được liệt kê gồm Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Craig Federighi, Giám đốc Dịch vụ Eddy Cue, Giám đốc Marketing Toàn cầu Greg Joswiak và Giám đốc Bán lẻ & Nhân sự Deirdre O’Brien.

Ternus năm nay 50 tuổi, bằng với Cook khi ông tiếp quản ghế CEO từ Steve Jobs năm 2011. Tương tự Cook, Ternus được biết đến với sự tỉ mỉ, hiểu biết sâu rộng về mạng lưới cung ứng khổng lồ của Apple.

Cả Ternus và Cook được đánh giá điềm tĩnh, có khả năng điều hành bộ máy phức tạp, chặt chẽ tại một trong những công ty giá trị nhất thế giới mà không gây mâu thuẫn.

CEO đương nhiệm Tim Cook phát biểu trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Reuters.

Sự nổi lên của Ternus gây tranh luận giữa các cựu nhân viên Apple và nhân sự cấp dưới về phong cách lãnh đạo. Không ai biết ông sẽ giống Cook, người thành công nhờ chiến lược phát triển từng bước và bền vững, hoặc giống Jobs, người đặt nền móng cho thành công của Apple bởi những quyết định mạo hiểm và sản phẩm đột phá.

“Nếu muốn sản xuất iPhone mỗi năm, Ternus sẽ là người bạn cần”, Cameron Rogers, cựu quản lý nhóm kỹ thuật phần mềm và sản phẩm tại Apple giai đoạn 2005-2022, chia sẻ.

Câu hỏi đặt ra là Apple cần lãnh đạo ưa đổi mới hoặc thiên về quản lý. Tuy đã nhiều năm trôi qua từ thành công của iPhone hay iPad, công ty vẫn ghi dấu với một số sản phẩm mới dưới thời Cook, vừa duy trì lợi nhuận hàng đầu thế giới.

Cống hiến hơn 20 năm

Theo New York Times, Apple đang đối mặt nhiều thách thức, gồm chiến lược đối phó thuế quan thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.

Kế hoạch thâm nhập lĩnh vực AI cũng gây khó khăn cho Apple. Trong khi các hãng công nghệ lớn đầu tư hàng chục tỷ USD vào AI, Táo khuyết gần như vẫn đứng ngoài cuộc, các sản phẩm chỉ bổ sung AI chậm rãi.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định người kế nhiệm Cook, trong khi bản thân ông cũng là thành viên hội đồng. Những tháng gần đây, các trang báo lớn như Financial Times, Bloomberg đều đưa tin về kế hoạch tìm CEO mới của Apple.

Nếu được bổ nhiệm, Ternus sẽ là CEO đầu tiên tại Apple dành toàn bộ sự nghiệp cho lĩnh vực phần cứng. Không giống một số ứng viên khác, Ternus trực tiếp làm việc trên nhiều thiết bị của Táo khuyết, kể cả hoạt động sản xuất toàn cầu.

John Ternus trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Bên trong Apple, Ternus được biết đến nhiều hơn với vai trò duy trì sản phẩm thay vì sáng tạo phần cứng mới. Một số cựu nhân viên nói rằng ông không có nhiều kinh nghiệm về chính sách hoặc trách nhiệm chính trị, vốn cần thiết cho vị trí lãnh đạo cao nhất.

Là người gốc California, Ternus nhận bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania, nơi ông từng là thành viên đội bơi lội. Với đề án tốt nghiệp, Ternus thiết kế thiết bị cho phép người liệt tứ chi dùng chuyển động đầu để điều khiển cánh tay cơ khí, hỗ trợ ăn uống.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1997, Ternus dành 4 năm tiếp theo tại một startup về thực tế ảo. Năm 2001, ông gia nhập Apple và làm việc trong nhóm phát triển màn hình máy tính Mac, thời điểm công ty rời khỏi thiết kế sặc sỡ trên iMac.

Trong 3 năm tiếp theo, Ternus lên vị trí quản lý, theo lời kể từ Steve Siefert, sếp đầu tiên của Ternus tại Apple. Trong thời gian đó, đội ngũ của Siefert chuyển sang tầng văn phòng khác, đổi từ kiểu khép kín sang không gian mở, song vẫn có một số phòng kín. Khi thăng chức, Ternus có quyền chọn phòng kín nhưng ông từ chối.

Nhiều chiến lược quan trọng

Theo Siefert, Ternus khá gần gũi và được lòng nhiều người. Quyết định ngồi làm việc cùng đội ngũ phần cứng giúp ông dễ dàng giám sát và động viên nhân viên. Khi Siefert nghỉ hưu năm 2011 và chừa lại phòng trống, Ternus vẫn muốn làm việc trong không gian mở.

Đến 2005, Ternus được thăng chức lên trưởng nhóm kỹ sư phần cứng iMac, thời điểm Apple phát triển iMac G5. Lúc đó, đội ngũ thảo luận về cách tích hợp nam châm để cố định màn hình kính trên máy. Kỹ thuật này khá lạ và vấp phải ý kiến trái chiều, song Ternus vẫn theo đuổi.

“Khi được giới thiệu một ý tưởng đột phá như vậy, ông ấy sẽ hết lòng ủng hộ”, Siefert nói.

Theo Michael D. Hillman, người tuyển dụng Ternus, ông dành nhiều thời gian làm việc với các nhà sản xuất tại châu Á. Sau nhiều chuyến thăm, Ternus nhận thấy sự khó khăn trong việc sản xuất linh kiện đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế của Apple. Công ty còn mời chuyên gia tư vấn bên ngoài để trau dồi kỹ năng lãnh đạo cho Ternus.

Ternus trở thành cộng sự quan trọng với Dan Riccio, người tiền nhiệm của ông tại vị trí Giám đốc Kỹ thuật Phần cứng. Đến năm 2013, vai trò của Ternus được mở rộng sang Mac và iPad.

John Ternus giới thiệu chip Apple M1 năm 2020. Ảnh: Apple.

Những năm gần đây, Ternus gánh vác nhiều trọng trách hơn. Ông là người tiên phong trong phát triển iPhone Air mỏng nhẹ, cũng là nhân vật chủ chốt với chiến lược chuyển đổi chip Intel sang M năm 2020.

Theo một nguồn tin thân cận, Ternus còn tham gia quá trình thử nghiệm điện thoại gập tại Apple.

“Ông ấy là người tốt. Ông ấy là kiểu người bạn sẽ muốn làm quen”, Rogers chia sẻ.

Trong bài phát biểu tốt nghiệp tại trường kỹ thuật Đại học Pennsylvania năm 2024, Ternus nói với tân cử nhân rằng điều tự hào nhất của họ trong tương lai không phải các dự án cụ thể, mà là hành trình biến chúng thành hiện thực.

“Giờ đây, trên hành trình đó, sẽ có nhiều lúc trong sự nghiệp mà bạn phải đảm nhận những điều mới mẻ. Đôi khi, các bạn sẽ tự hỏi rằng mình có thực sự làm được hay không”, Ternus chia sẻ.