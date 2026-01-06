Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Gadget

Thất bại hiếm thấy của Apple

  • Thứ ba, 6/1/2026 08:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá cao, ít ứng dụng hỗ trợ là những yếu tố khiến Vision Pro thất bại trong việc tiếp cận thị trường đại chúng.

Người dùng đeo thử Apple Vision Pro trong một cửa hàng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Shutterstock.

Sau gần 2 năm lên kệ, kính thông minh Vision Pro vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường. Thất bại hiếm hoi này khiến Táo khuyết thu hẹp đáng kể quy mô sản xuất và ngân sách tiếp thị sản phẩm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Apple chỉ bán được 390.000 chiếc Vision Pro trong năm 2024. Đối tác Luxshare được cho đã ngừng sản xuất thiết bị từ đầu năm 2025.

Tại thị trường Mỹ và Anh, dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy Apple đã cắt giảm hơn 95% ngân sách quảng bá sản phẩm theo hình thức kỹ thuật số.

Theo FT, những động thái trên là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của người dùng với Vision Pro sụt giảm nghiêm trọng. Khi ra mắt, sản phẩm được kỳ vọng mang đến đột phá, tạo nguồn thu mới cho Apple ngoài iPhone.

Dù Apple không tiết lộ doanh số cụ thể, IDC dự đoán hãng chỉ bán được khoảng 45.000 chiếc Vision Pro trong quý IV/2025, bao gồm mùa mua sắm dịp Giáng sinh. Con số này trái ngược với hàng triệu chiếc iPhone, iPad và MacBook bán ra mỗi quý.

Vision Pro được Apple bán chính thức tại 13 quốc gia. Trong cả năm 2025, thiết bị không được phân phối thêm tại thị trường mới.

"Có thể cho rằng giá thành, kiểu dáng và thiếu ứng dụng hỗ trợ trên visionOS là những lý do khiến Vision Pro bán kém", nhà phân tích Erik Woodring từ Morgan Stanley cho biết.

Những đánh giá cho thấy Vision Pro nặng và cồng kềnh, không thoải mái khi đeo trong thời gian dài, chưa kể thời lượng pin tương đối thấp.

Tháng 10/2025, Apple nâng cấp Vision Pro với chip xử lý M5, kéo dài thời lượng pin và băng đô mới nhằm giải quyết tình trạng khó chịu. Tin đồn cho biết hãng dự kiến trình làng phiên bản kính giá rẻ, cấu hình thấp hơn trong năm nay.

Apple Vision Pro, Vision Pro la gi, kinh Vision Pro, kinh thong minh, kinh thuc te ao anh 1

Apple chưa công bố doanh số cụ thể của Vision Pro. Ảnh: The Huntington News.

Không chỉ Vision Pro, những thiết bị với kiểu dáng tương tự cũng không thu hút người dùng. Theo Counterpoint Research, thị trường kính thực tế ảo (VR) trong nửa đầu năm 2025 sụt giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị phần, Meta chiếm khoảng 80% với dòng kính Quest. So với Vision Pro, Meta Quest có giá rẻ nhưng công nghệ kém tiên tiến hơn. Kể cả Meta cũng cắt giảm đáng kể ngân sách quảng bá sản phẩm trong năm 2025, FT cho biết.

Giới phân tích nhận định Apple gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển ứng dụng đủ hấp dẫn. Tuy vậy, lượng người dùng Vision Pro quá ít khiến hãng khó thuyết phục nhà phát triển app.

Apple cho biết hiện có khoảng 3.000 ứng dụng thiết kế riêng cho Vision Pro. Con số này thấp hơn đáng kể so với hàng chục nghìn app có mặt trên iPhone trong một năm, từ khi App Store ra mắt năm 2008.

Nhóm nghiên cứu Appfigures cho biết lượng ứng dụng hỗ trợ Vision Pro còn có app phục vụ chuyên ngành. Trong môi trường doanh nghiệp, kính Apple thu hút lượng khách hàng cho vài mục đích cụ thể, chẳng hạn như phẫu thuật và đào tạo phi công.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Năm 2026 sẽ không có iPhone 18

Apple sẽ dời ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 thay vì cuối 2026. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn trong chu kỳ ra mắt iPhone sau 20 năm.

11:33 2/1/2026

Apple không thể thiếu Samsung

Apple được cho đang tăng cường mua bộ nhớ DRAM từ Samsung trong bối cảnh nguồn cung tăng giá trên toàn cầu.

05:59 31/12/2025

Bước ngoặt với Apple

Năm 2026 là thời điểm quan trọng để Apple bắt kịp đối thủ trong cuộc đua AI, với kế hoạch nâng cấp Apple Intelligence và Siri phiên bản mới.

10:24 30/12/2025

Phúc Thịnh

Apple Vision Pro Vision Pro là gì kính Vision Pro kính thông minh kính thực tế ảo Apple iPhone Apple Vision Pro visionOS VR XR AR iOS kính thông minh thực tế ảo doanh số sản phẩm thiết bị công nghệ thất bại

    Đọc tiếp

    Chu tich Samsung gay sot tai Trung Quoc hinh anh

    Chủ tịch Samsung gây sốt tại Trung Quốc

    3 giờ trước 07:10 6/1/2026

    0

    Chuyến công tác Trung Quốc của Chủ tịch Samsung thu hút sự chú ý khi ông bất ngờ xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh và trực tiếp khảo sát sản phẩm tiêu dùng.

    Robot 'di lac' mang den ket qua bat ngo hinh anh

    Robot 'đi lạc' mang đến kết quả bất ngờ

    3 giờ trước 06:40 6/1/2026

    0

    Một robot mất tích 9 tháng bất ngờ nổi lên, mang theo nhiều dữ liệu quý báu về vùng băng phía Đông Nam Cực, làm tiền đề cho các nghiên cứu biến đổi khí hậu mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý