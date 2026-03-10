Ngoại lệ của Apple

Sau chiếc MacBook giá 600 USD, Apple được cho sẽ tập trung vào phân khúc siêu cao cấp với loạt thiết bị lần đầu xuất hiện.

MacBook Neo. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa ra mắt loạt thiết bị mới vào tuần trước, trong đó có MacBook Neo, sản phẩm có thể thay đổi cục diện thị trường máy tính với giá khởi điểm 600 USD .

Sau những model vừa qua, Apple dự kiến đẩy mạnh phân khúc siêu cao cấp với loạt thiết bị thuộc dòng Ultra. Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, hãng có thể ra mắt ít nhất 3 sản phẩm "Ultra" trong năm nay, trải dài từ iPhone, AirPods đến MacBook Pro.

Chiến lược mới của Apple

Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman cho rằng Apple không nhất thiết dùng thương hiệu "Ultra" trên những model mới, nhưng các sản phẩm tiếp theo sẽ thuộc dòng siêu cao cấp với giá đắt hơn đáng kể.

Thiết bị đầu tiên trong danh sách là iPhone màn hình gập. Dựa trên tin đồn, sản phẩm sẽ có giá khoảng 2.000 USD , sở hữu màn hình kích thước lớn và loạt công nghệ mới, bao gồm cảm biến dưới màn hình.

Theo Gurman, Apple có thể đặt tên thiết bị là iPhone Ultra, song vẫn có khả năng sử dụng những tên gọi dễ nhận biết hơn, chẳng hạn như iPhone Fold.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: 9to5Mac.

Sản phẩm cao cấp tiếp theo là AirPods, phiên bản tích hợp camera, hỗ trợ thị giác máy tính cho Siri và tính năng truy vấn Visual Intelligence. Tin đồn cho biết sản phẩm sẽ có giá cao hơn AirPods Pro hiện nay.

Về tên gọi, cây viết từ Bloomberg cho rằng Apple có khả năng sử dụng thương hiệu "Ultra", bởi AirPods Max đã được dùng cho dòng tai nghe trùm đầu.

Cuối cùng là MacBook Pro phiên bản mới, trang bị màn hình OLED cảm ứng. Thành phần này chắc chắn khiến giá thiết bị cao hơn đáng kể.

Trong quá khứ, Apple từng tăng giá 20% khi iPad Pro chuyển sang màn hình OLED. Tương tự, iPhone X với màn hình OLED có giá khởi điểm lần đầu đạt 1.000 USD .

"Dựa vào những động thái ấy, các mẫu laptop sắp ra mắt có thể thuộc phân khúc cao hơn MacBook Pro M5 Pro và M5 Max hiện tại, không phải thay thế hoàn toàn. Dù Apple có thể giữ tên gọi MacBook Pro truyền thống, việc sử dụng tên MacBook Ultra có thể giúp người dùng hiểu rằng đây là dòng sản phẩm hàng đầu", Gurman cho biết.

iPad Pro M5. Ảnh: The Verge.

Lưu ý rằng một sản phẩm cao cấp gần đây không dùng tên "Ultra" là Studio Display. Khi ra mắt tuần trước, Apple chọn tên Studio Display XDR cho phiên bản cao cấp, nhấn mạnh vào công nghệ màn hình thay vì giá tiền.

Nhìn xa hơn, một số sản phẩm khác của Apple có thể mở rộng sang phân khúc siêu cao cấp, bao gồm iPad và iMac. Tin đồn về iPad màn hình gập đã xuất hiện từ lâu, trong khi Táo khuyết được cho đang thử nghiệm những dòng iMac với chip xử lý mạnh, màn hình lớn hơn.

"Cách tiếp cận này hoàn toàn nằm trong chiến lược của CEO Tim Cook. Công ty không giới thiệu dòng sản phẩm hoàn toàn mới, thay vào đó tận dụng những danh mục đã được chứng minh thành công trên thị trường.

Nhìn chung, Apple đang tập trung các sản phẩm có nhiều phiên bản, phân khúc giá khác nhau để chiếm lĩnh càng nhiều thị phần càng tốt", Gurman cho biết.

Ngoại lệ với MacBook giá 600 USD

Với MacBook Neo, Gurman nhận định Apple đã thoát khỏi vùng an toàn. Đây là nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay của hãng nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc laptop giá rẻ, phục vụ khách hàng có ngân sách hạn chế.

"Chỉ vài năm trước, Apple gần như không thể tạo ra sản phẩm như vậy. Những cải tiến giúp dự án trở nên khả thi", Gurman nhấn mạnh.

Cụ thể, công nghệ sản xuất mới giúp giảm chi phí vỏ nhôm, trong khi chip A18 Pro đủ rẻ để sản xuất trên quy mô lớn. Bản thân macOS được thiết kế lại với nhiều màu sắc và mức độ cá nhân hóa cao hơn, có tiềm năng thu hút lượng lớn người dùng trẻ.

Apple cũng hưởng lợi từ những thay đổi nền tảng. Trước đây, sản xuất laptop giá 600 USD , thiết kế mỏng nhẹ với CPU Intel khá khó khăn. Từ khi chuyển sang chip M với kiến trúc ARM, Táo khuyết dễ dàng phát triển những thiết bị như MacBook Neo.

MacBook Neo màu xanh dương. Ảnh: Bloomberg.

MacBook Neo không phải sản phẩm giá rẻ duy nhất của Apple, nhưng khoảng cách giá với những model khác lớn hơn. Cụ thể, MacBook Neo rẻ hơn 45% (tương đương 500 USD ) so với mẫu máy xếp trên là MacBook Air M5.

Để so sánh, Apple Watch SE rẻ hơn khoảng 38% (tương đương 150 USD ) so với Apple Watch Series 11. iPhone 17e cũng chỉ rẻ hơn 25% ( 200 USD ) so với iPhone 17 tiêu chuẩn.

Gurman dự đoán Apple sẽ tiếp tục sản xuất thiết bị giá rẻ, thậm chí mở rộng thương hiệu "Neo" cho nhiều dòng sản phẩm khác. Hãng có thể dùng tên "Neo" thay vì "SE", cái tên khó hiểu với hầu hết người dùng.

"Tất nhiên, MacBook Neo vẫn là trường hợp ngoại lệ. Đây không phải khởi đầu cho xu hướng tập trung vào thiết bị giá rẻ", cây viết từ Bloomberg nhận định.