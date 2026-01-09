Thách thức lớn với iPhone gập

iPhone màn hình gập đầu tiên vẫn sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026, nhưng việc giao hàng có thể mất nhiều thời gian ít nhất cho đến cuối năm 2026.

iPhone gập được dự báo sẽ thiếu hàng trầm trọng cho đến cuối năm 2026. Ảnh: MacRumors.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nhà phân tích Ming-Chi Kuo khẳng định Apple sẽ công bố iPhone màn hình gập đầu tiên vào mùa thu năm 2026, nhưng đi kèm lời cảnh báo về một cơn khát hàng trầm trọng.

"Việc phát triển iPhone màn hình gập đang chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu, nhưng sản phẩm vẫn dự kiến sẽ được công bố vào nửa cuối năm 2026", Kuo nói.

Theo Mashable, "công bố" và "có hàng để bán" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Apple đang gặp khó khăn trong giai đoạn đầu của việc tối ưu hóa tỷ lệ thành phẩm và tăng tốc quy trình sản xuất.

Hệ quả, việc giao hàng suôn sẻ có thể sẽ không diễn ra cho đến tận năm 2027. Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu dự kiến là rất lớn, iPhone gập có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ít nhất là đến cuối năm 2026.

Kịch bản tương tự từng xảy ra với iPhone 14 Pro và Pro Max trước đây. Vào thời điểm đó, dù ra mắt vào tháng 10/2022, nhưng rất nhiều khách hàng đã phải chờ đến tận năm 2023 mới có thể cầm máy trên tay vì các cửa hàng Apple Store không có đủ hàng để bàn giao cho khách đã đặt cọc.

Với iPhone Fold, sự khan hiếm này thậm chí có thể còn khắc nghiệt hơn do độ phức tạp của công nghệ màn hình gập.

Mặc dù vậy, tiết lộ từ Ming-Chi Kuo và Mashable lại mâu thuẫn với một vài dự đoán trước đó. Từng có nguồn tin cho rằng iPhone Fold đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu và chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiền sản xuất.

Ngay sau đó, một báo cáo tiết lộ Apple chỉ còn một vài chỉnh sửa nhỏ trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt thiết bị. Kế tiếp, xuất hiện các bản vẽ CAD với kích thước chi tiết của thiết bị.

iPhone màn hình gập dự kiến ​có thiết kế gập dọc kiểu quyển sách, với màn hình ngoài 5,5 inch cùng màn hình trong 7,7 inch. Mục tiêu chính của Apple là tạo ra một màn hình rộng, không có nếp gấp khi mở ra. Đây sẽ là chiếc iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay, được dự đoán có giá từ 2.000- 2.500 USD .

Gia nhập phân khúc smartphone màn hình gập, Apple sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các thương hiệu khác như Huawei, nhà sản xuất thống trị thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc.