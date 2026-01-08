Lỗi ngớ ngẩn của Logitech

Logitech đã phát hành bản vá cho người dùng macOS khi dùng chuột của hãng. Nguyên nhân liên quan đến chứng chỉ và bảo mật của Mac.

Logitech MX Master 4 với các nút bấm, cuộn được cá nhân hoá. Ảnh: The Verge.

Logitech đã phát hành bản vá cho lỗi kỳ lạ xuất hiện với người dùng macOS khi dùng chuột của hãng. Động thái này được đưa ra sau khi nhiều người dùng Reddit đưa ra phản ánh ngày 6/1.

Người dùng cho biết Logi Options Plus, ứng dụng dùng để quản lý và tùy chỉnh các nút điều khiển trên phụ kiện Logitech, đã ngừng hoạt động. Họ không thể sử dụng các tính năng cuộn tuỳ chỉnh, gán chức năng cho nút bấm và cử chỉ.

Một tài khoản Reddit phản ánh rằng cuộn chuột Logitech không đúng chiều như đã cài đặt, các nút phụ bấm không ra đúng chức năng. Khi mở Logi Options Plus để kiểm tra hoặc chỉnh lại cài đặt, ứng dụng này cứ mở lên rồi tự khởi động lại liên tục, nên không thể sửa lỗi.

Phía Logitech sau đó xác nhận đây là sự cố. Công ty cho biết không chỉ Logi Options Plus gặp vấn đề mà cả G Hub, phần mềm dùng để quản lý chuột, bàn phím chơi game của dòng Logitech G, cũng bị ảnh hưởng tương tự.

Theo trang hỗ trợ của Logitech, sự cố này xuất phát từ việc chứng chỉ (certificate) cần thiết để các ứng dụng hoạt động đã hết hạn. Vấn đề chỉ xảy ra trên máy Mac vì macOS sẽ chặn một số ứng dụng nếu không phát hiện chứng chỉ Developer ID hợp lệ.

Khi chứng chỉ này hết hạn, macOS sẽ tự động chặn ứng dụng hoạt động, ngay cả khi đó là phần mềm chính hãng đã được cài đặt từ trước. Điều này từng xảy ra với nhiều ứng dụng khác trước đây và không hề ảnh hưởng đến người dùng Windows.

Hiện Logitech đã phát hành bản vá để khắc phục lỗi, nhưng người dùng cần cài đặt thủ công vì chính lỗi chứng chỉ này cũng khiến tính năng cập nhật trong ứng dụng không hoạt động. Logitech cho biết sau khi cài bản vá, toàn bộ cài đặt thiết bị, tuỳ chỉnh và hồ sơ người dùng vẫn được giữ nguyên.

Bản sửa lỗi hiện đã có cho các thiết bị chạy macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma và macOS 13 Ventura. Với các phiên bản cũ hơn, Logitech cho biết bản vá sẽ được phát hành trong thời gian tới.

“Chúng tôi đã xử lý không tốt và đây là một sai sót không thể chấp nhận được”, người phát ngôn Logitech, với tên tài khoản ATXsantucci phản hồi về các phàn nàn của người dùng trên Reddit. Người này sau đó giải thích vấn đề và xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu các hãng công nghệ gặp sự cố liên quan đến chứng chỉ ứng dụng trên macOS. Một số bản Zoom từng không mở được do liên quan đến chứng chỉ và cơ chế notarization của Apple sau khi macOS siết chặt bảo mật. Firefox từng gặp sự cố toàn cầu do chứng chỉ add-on hết hạn, khiến hàng loạt tiện ích bị vô hiệu hóa cùng lúc.