Apple tính 'học hỏi' Samsung

Sau phiên bản gập dạng cuốn sách, Apple được cho đang phát triển iPhone gập vỏ sò giống Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip với kiểu dáng gập vỏ sò. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple đang phát triển iPhone màn hình gập dạng vỏ sò. Thiết bị này độc lập so với model có dạng gập cuốn sách, phiên bản dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

"Apple đang nghiên cứu phiên bản tiếp theo cho iPhone màn hình gập với kích thước nhỏ hơn, kiểu dáng vỏ sò", Gurman viết.

Dựa trên tin đồn, vẫn còn vài tháng trước khi Apple ra mắt iPhone màn hình gập, thuộc phân khúc cao cấp nhất trong dòng iPhone. Tuy chưa trình làng phiên bản đầu tiên, Táo khuyết đã lên kế hoạch phát triển model tiếp theo.

Cây viết từ Bloomberg cho biết iPhone gập vỏ sò sẽ nhỏ và vuông vức hơn so với model dạng cuốn sách. Thiết bị "vẫn còn lâu mới chắc chắn ra mắt thị trường", dù tiến độ có thể nhanh hơn nếu phiên bản đầu tiên bán chạy.

"Apple kỳ vọng iPhone gập đầu tiên sẽ đủ thành công để tạo ra nhu cầu thực sự cho dòng sản phẩm, khiến khách hàng muốn có thêm nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau, tương tự những gì từng diễn ra với iPhone kiểu truyền thống", Gurman nhận định.

Vỏ sò đang là một trong những kiểu smartphone gập phổ biến. Khác với gập cuốn sách (mở rộng màn hình tương đương tablet cỡ nhỏ), smartphone gập vỏ sò khi mở ra có kích thước ngang điện thoại tiêu chuẩn, lúc gập đôi sẽ nhỏ gọn hơn để tối ưu tính di động.

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh thành công trong quý IV/2025, trong đó iPhone 17 Pro và 17 Pro Max chiếm hơn một nửa lượng iPhone bán ra tháng 12/2025. Công ty cũng báo cáo doanh số iPhone kỷ lục năm ngoái.

Dù vẫn thành công với dòng iPhone truyền thống, Apple đang tụt hậu trước đối thủ trên thị trường smartphone gập. Tuy chưa công bố chính thức, tin đồn cho biết mẫu iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Nếu được thương mại hóa, iPhone gập vỏ sò sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ, nổi bật gồm Motorola và Samsung. Trả lời CNET, YouTuber công nghệ Austin Evans bày tỏ hào hứng với iPhone dạng gập vỏ sò.

"Tôi đã yêu thích kiểu dáng gập vỏ sò từ khi Samsung ra mắt Z Flip lần đầu năm 2020. Với tôi, nó giống như bước phát triển của smartphone thông thường. Trong khi kiểu gập cuốn sách sẽ biến thiết bị thành tablet cỡ nhỏ, dạng gập vỏ sò lại giúp thu nhỏ chiếc điện thoại, cho phép bỏ túi dễ hơn", Evans chia sẻ.

Bài viết của Gurman tiết lộ rằng Apple còn có khả năng sản xuất iPhone gập với kích thước lớn hơn. Phiên bản iPhone gập đầu tiên được đồn đoán có màn hình ngoài 5,5 inch, màn hình trong 7,7 inch.