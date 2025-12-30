Sứ mệnh đưa Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên số của doanh nghiệp

|
Chiều 30/12, tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) diễn ra Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Vietnam 2025). Đây là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, với quy mô 1.500 đại biểu.
Diễn đàn có sự tham gia của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và các lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Mở đầu Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 là hàng loạt màn trình diễn thiết bị công nghệ như UAV Hera, robot chữa cháy, UAV cứu trợ bão lũ...
Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh vai trò then chốt của công nghiệp công nghệ số trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đã khẳng định công nghiệp công nghệ số là ngành công nghiệp nền tảng, với các công nghệ chiến lược như bán dẫn, AI trở thành động lực tăng trưởng mới.
Thứ trưởng Phương cũng chỉ rõ ba nhiệm vụ trọng tâm: Giải quyết các bài toán lớn phục vụ chuyển đổi số quốc gia, làm chủ các công nghệ chiến lược để giữ vững chủ quyền số, và phát triển hạ tầng số hiện đại đồng bộ. Đặc biệt, việc Việt Nam ban hành hơn 10 luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2025 - tương đương 20 năm trước đây - thể hiện quyết tâm kiến tạo hành lang pháp lý vượt trội cho doanh nghiệp công nghệ số.
Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh bước chuyển mình quan trọng của tư tưởng "Make in Vietnam" sau 6 năm phát triển. Từ chỗ gia công, lắp ráp, Việt Nam đã chuyển sang thiết kế, làm chủ và sáng tạo, biến "Make in Vietnam" từ khẩu hiệu thành phong trào thực tế với hàng nghìn sản phẩm công nghệ ra đời, nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi và vươn ra thị trường quốc tế. "Tuy nhiên, thế giới hôm nay đang bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, khi công nghệ trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia và sức mạnh trong kỷ nguyên mới. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở 'Make in Vietnam' theo nghĩa làm chủ cho mình thì chưa đủ. Việt Nam cần một bước tiến mới, cao hơn - đó là 'Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt'", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh "Make in Vietnam" không chỉ là khẩu hiệu truyền thông mà là tư duy phát triển mới, chuyển từ gia công, lắp ráp sang làm chủ thiết kế, công nghệ, chuỗi giá trị và thị trường.
Lãnh đạo các tập đoàn Viettel, FPT, VNPT, CMC phát biểu tại Diễn đàn.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng lên tặng hoa cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có đóng góp tích cực cho chủ trương "Make in Vietnam" nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp. Tại Diễn đàn, các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam 2025" xuất sắc được trao giải, trong đó có 6 giải vàng, 6 giải bạc và 8 giải đồng.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, ghi nhận và đánh giá cao Bộ KH&CN đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công một diễn đàn có ý nghĩa quan trọng. Phó thủ tướng nhấn mạnh, diễn đàn là không gian để các bên cùng thảo luận, đề xuất những giải pháp đột phá nhằm phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông đề nghị Bộ KH&CN tiếp thu các ý kiến của diễn giả và đại biểu để tiếp tục hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo động lực mạnh mẽ hơn cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong thời gian tới.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu đáp từ chỉ đạo của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng. "Chúng ta - cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam xin nhận nhiệm vụ mà Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao và quyết tâm, triển khai quyết liệt, hiệu quả bằng hành động trong năm 2026, năm khởi đầu cho một giai đoạn mới của đất nước, dân tộc", Bộ trưởng nói.