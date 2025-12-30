Sứ mệnh đưa Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên số của doanh nghiệp

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh bước chuyển mình quan trọng của tư tưởng "Make in Vietnam" sau 6 năm phát triển. Từ chỗ gia công, lắp ráp, Việt Nam đã chuyển sang thiết kế, làm chủ và sáng tạo, biến "Make in Vietnam" từ khẩu hiệu thành phong trào thực tế với hàng nghìn sản phẩm công nghệ ra đời, nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi và vươn ra thị trường quốc tế. "Tuy nhiên, thế giới hôm nay đang bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, khi công nghệ trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia và sức mạnh trong kỷ nguyên mới. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở 'Make in Vietnam' theo nghĩa làm chủ cho mình thì chưa đủ. Việt Nam cần một bước tiến mới, cao hơn - đó là 'Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt'", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.