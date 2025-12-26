Ngành khoa học công nghệ đóng góp GDP kỷ lục năm 2025

Bộ KH&CN công bố doanh thu ngành đạt 5,47 triệu tỷ đồng, đóng góp GDP tăng 35%, phủ sóng 5G đạt 90% dân số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ KH&CN. Ảnh: MOST.

Sáng 26/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Nhiệm vụ mới của ngành KH&CN

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhận định 2025 là năm kết thúc một giai đoạn 5 năm.

Người đứng đầu ngành cho rằng 5 năm qua là quá trình hình thành một hệ quy chiếu phát triển mới cho bộ, ngành thông qua những khái niệm mới, cách tiếp cận mới và vai trò mới, từ khái niệm mới đến mô hình phát triển mới. Từ đó, năm 2025 không chỉ là mốc thời gian mà là bước chuyển trong nhận thức, tư duy phát triển.

Trước đây, khi đất nước còn nghèo, thiếu vốn, thiếu công nghệ, chúng ta phải dựa vào vốn đầu tư, đầu tư công, lao động giá rẻ, mở cửa thu hút FDI và đẩy mạnh xuất khẩu. Nhưng nay, các yếu tố đó đã dần chạm trần.

"Con đường phát triển buộc phải chuyển sang dựa trên năng suất tổng hợp, hàm lượng công nghệ, khả năng tự chủ và sức bật của doanh nghiệp Việt Nam – tức là dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Năm 2025 cũng đánh dấu thời điểm 3 trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính thức hội tụ trong một chỉnh thể thống nhất. Bộ 3 được nâng tầm thông qua Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thể hiện rõ định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới chủ yếu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Từ đây nhiệm vụ của chúng ta không chỉ nói đúng khái niệm mà biến các khái niệm đó thành năng lực thực tế, kết quả cụ thể và giá trị đo lường cho đất nước," Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Nhiều dấu ấn của ngành KH&CN trong năm 2025

Tại hội nghị, Bộ KH&CN công bố nhiều con số ấn tượng.

Doanh thu toàn ngành ước đạt 5,465 triệu tỷ đồng , tăng 25% so với năm 2024. Giá trị đóng góp vào GDP đạt 1,443 triệu tỷ đồng , tăng trưởng 35% và vượt 39% so với kế hoạch.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Bộ KH&CN và Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất từ tháng 3.

Chỉ trong 10 tháng sau hợp nhất, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 10 luật. Trong đó có Luật Chuyển đổi số, Luật Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo. Bộ cũng ban hành 23 nghị định, 16 nghị quyết và 50 thông tư hướng dẫn thi hành.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành KH&CN. Ảnh: MOST.

Hạ tầng số ghi nhận những kỷ lục chưa từng có. Tốc độ băng rộng cố định của Việt Nam lọt vào top 10 thế giới. Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet mới IPv6 đứng thứ 2 ASEAN và thứ 7 toàn cầu. Phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số. Hiện tại, hạ tầng mạng di động Việt Nam đã vào top 15 thế giới, mạng cố định vào top 10 thế giới, theo chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương trong phần tham luận. Việt Nam cũng là một trong 5 quốc gia đầu tiên sản xuất thành công thiết bị 5G.

Lĩnh vực bưu chính giữ vững tốc độ tăng trưởng cao. Sản lượng bưu gửi đạt 4,2 tỷ bưu gửi, tăng 26,6% so với năm 2024. Doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 87.000 tỷ đồng , tăng 19,1%.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vươn lên vị trí thứ 55 toàn cầu. Công nghiệp công nghệ số hiện có hơn 80.000 doanh nghiệp, trong đó trên 2.100 doanh nghiệp đã mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Năm 2025 cũng chứng kiến việc ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia lần đầu tiên. Sàn Giao dịch khoa học và Công nghệ quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành. Nhận xét về đột phá trong công tác xây dựng thể chế, Phó thủ tướng ghi nhận Bộ KH&CN tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội thông qua nhiều đạo luật và nghị quyết quan trọng, và trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định mang tính tháo gỡ khó khăn cho ngành.

"Chưa bao giờ chúng ta làm được như vậy, cùng một lúc hoàn thành khối lượng lớn trong một khoảng thời gian ngắn", Phó thủ tướng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh năm 2026 phải là năm hành động đột phá. "Phải chuyển mạnh từ có làm sang làm có thực chất và mang tính đột phá. Năm 2026 phải chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế", Bộ trưởng khẳng định.

Năm 2026, Bộ KH&CN sẽ tập trung thúc đẩy hoàn thiện nền tảng số quốc gia. Mục tiêu là 100% thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử. Bộ cũng sẽ triển khai chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài. Giao nhiệm vụ lớn cho đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư trẻ đủ năng lực. Chủ động thu hút chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia các chương trình trọng điểm.