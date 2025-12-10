Apple 'tất tay' với iPhone gập

Một báo cáo đã bị gỡ tuyên bố Apple có kỳ vọng về doanh số đối với sản phẩm iPhone gập lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu từ giới chuyên môn.

Apple kỳ vọng có thể thống trị thị trường ngay lập tới với iPhone gập. Ảnh: MacTrast.

Một báo cáo xuất phát từ ET News, được MacRumors đăng lại, tuyên bố Apple đã đặt hàng số lượng 22 triệu tấm nền OLED từ Samsung Display cho chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng.

Theo AppleInsider, con số này mô tả sự phân chia giữa màn hình gập bên trong và màn hình phụ bên ngoài, đồng nghĩa tổng sản lượng gần 10 triệu thiết bị hoàn chỉnh sau khi trừ đi hiệu suất sản xuất không được 100%.

Những con số này cho thấy Apple đặt kỳ vọng rất lớn vào phân khúc smartphone gập. Với tham vọng bán ra gần 10 triệu đơn vị, Táo khuyết dường như không chỉ muốn "thăm dò" thị trường mà còn muốn thống trị ngay lập tức. Cần nhấn mạnh rằng mảng này vẫn là một phần nhỏ của thị trường smartphone toàn cầu.

Để so sánh, lượng xuất xưởng hàng năm của toàn bộ thị trường smartphone gập chỉ nằm ở mức vài chục triệu, chiếm một thị phần rất nhỏ so với tổng khối lượng toàn thế giới.

"Mức xuất xưởng gần 10 triệu đơn vị sẽ đặt chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple ngang hàng với toàn bộ phân khúc hiện có. Điều này báo hiệu một chiến lược cực kỳ táo bạo, hoặc một sự tự tin thái quá, rằng thương hiệu Táo khuyết có thể thay đổi toàn bộ thị trường ngay lập tức", AppleInsider nhận xét.

Dựa trên tin đồn, Apple dự kiến ra mắt iPhone màn hình gập vào năm 2026. Không chỉ là smartphone gập đầu tiên của hãng, thiết bị sẽ có những tính năng lần đầu xuất hiện, tạo nên khác biệt so với đối thủ.

Theo dữ liệu từ JPMorgan, iPhone màn hình gập sẽ trang bị camera selfie 24 MP dưới màn hình. Nếu thông tin chính xác, đây là độ phân giải cao nhất với điện thoại gập. Để so sánh, các smartphone Android gập trước đây chỉ có camera ẩn 4-8 MP, chất lượng không cao.

Việc nâng độ phân giải camera ẩn lên 24 MP, thấu kính 6 lớp nhiều khả năng cho ảnh selfie rõ nét hơn. Chi tiết này cho thấy đội ngũ kỹ thuật của Apple đã tìm giải pháp cải thiện khả năng truyền ánh sáng qua tấm nền màn hình, giúp camera ẩn có chất lượng tốt hơn.

Về màn hình, tin đồn cho biết Apple đã giải quyết tình trạng vết hằn thường thấy trên smartphone gập. Ngày 24/11, trang UDN trích dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng nhấn mạnh sự cải tiến trong bản lề và màn hình để giảm tình trạng nếp gấp. Do đó, iPhone gập sẽ là “smartphone gập không có vết hằn đầu tiên trên thị trường”.

Nguồn tin cho biết Foxconn đã thiết lập dây chuyền sản xuất riêng cho iPhone màn hình gập. Điều này cho thấy thiết bị đã vượt qua quy trình thử nghiệm, bước vào giai đoạn kiểm tra kỹ thuật để chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Màn hình chính của iPhone gập do Samsung cung cấp độc quyền, song cấu trúc tấm nền, quy trình xử lý vật liệu và lớp phủ do Apple thiết kế. Hệ thống vòng bi bản lề do Apple hợp tác phát triển cùng Shin Zu Shing và Amphenol.

Theo UDN, màn hình không nếp gấp có thể mang đến lợi thế lớn cho Apple so với đối thủ, đặc biệt khi một số hãng đã sản xuất smartphone gập nhiều năm.

Cuối cùng, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPhone gập sẽ sử dụng công nghệ pin mật độ cao, dung lượng vào khoảng 5.400-5.800 mAh.