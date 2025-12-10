AI của Elon Musk sắp thay đổi ngành quảng cáo

Công ty xAI của Elon Musk giới thiệu công cụ có tên Halftime có khả năng ghép quảng cáo kiểu mới bằng cách thao túng diễn viên trong cảnh phim, khiến họ đột ngột ngừng lời thoại.

Một đoạn quảng cáo chèn giữa phim do Halftime tạo ra. Ảnh: xAI.

Trong thông báo ngày 8/12, xAI, công ty AI cạnh tranh trực tiếp với Tesla của tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ một công cụ mới có tên Halftime, được cho là có thể “lồng ghép động các quảng cáo do AI tạo ra vào chính cảnh phim người dùng đang xem".

Thay vì cắt sang một đoạn quảng cáo thông thường, Halftime sẽ thao túng các nhân vật trên màn hình, khiến họ đi chệch khỏi kịch bản và quảng bá nổi bật sản phẩm.

Theo xAI, công cụ này làm cho các đoạn quảng cáo "cảm giác như là một phần của câu chuyện, thay vì tạo ra sự gián đoạn".

Trong đoạn demo về tính năng, với bối cảnh là một tập của bộ phim truyền hình Suits, nhân vật Harvey Specter nhấc một lon Coca-Cola do AI tạo ra và giới thiệu nó trước máy quay, ngừng lời thoại giữa chừng câu nói.

Trong một tập khác của bộ phim Friends, nhân vật Joey với lấy một chiếc tai nghe Beats mới và đeo lên với nụ cười trên môi. Đoạn quảng cáo này nhanh chóng nhận nhiều chỉ trích từ mạng xã hội khi đây là phim bắt đầu phát sóng vào giữa những năm 1990.

Trong Halftime can thiệp phim, người xem có thể nhấp vào nút “tìm hiểu thêm” trên màn hình, dẫn trực tiếp đến trang sản phẩm. Khi quay lại, quảng cáo do AI tạo ra sẽ biến mất và chương trình trở lại bình thường.

Điều đáng nói là Halftime không phải do xAI tạo ra, mà là sản phẩm của 3 sinh viên Đại học Waterloo tham gia sự kiện hackathon gần đây của công ty tại San Francisco. Krish Garg, đồng sáng tạo phần mềm, tự hào trên LinkedIn rằng anh đã thắng sự kiện "bằng cách làm cho quảng cáo trở nên vô hình".