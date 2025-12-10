Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Google đưa AI lên mắt kính

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:52 (GMT+7)
Những chiếc kính AI đầu tiên do Google hợp tác sản xuất với Samsung, Warby Parker và Gentle Monster sẽ ra mắt trong năm 2026.

Nguyên mẫu kính thông minh tích hợp AI có tên gọi dự án Project Aura của Google. Ảnh: Xreal.

Theo bài đăng trên blog, Google chính thức công bố hai loại kính thông minh tích hợp hai AI riêng biệt để cạnh tranh vào năm 2026 với Meta, bao gồm phiên bản có màn hình và một loại kính khác chỉ tập trung vào âm thanh.

Cụ thể, trong buổi demo tại văn phòng ở New York, Google đã giới thiệu một số nguyên mẫu kính AI, cùng với một mẫu thử nghiệm sớm hợp tác với Xreal, có tên mã là Project Aura.

Tương tự dòng Ray-Bans nổi tiếng của Meta, kính thông minh Google sẽ kết nối không dây với smartphone và dựa vào điện thoại để xử lý những yêu cầu nặng. Việc để điện thoại xử lý phần lớn công việc giúp chiếc kính trở nên mỏng và nhẹ, giống như một chiếc kính đeo mắt thông thường.

Một điểm nhấn khác là kính sử dụng trợ lý AI Gemini của Google để xử lý các yêu cầu, như phát nhạc từ YouTube Music hoặc phân tích các thành phần trước mặt người dùng để đưa ra công thức nấu ăn.

Về hiển thị, các nguyên mẫu kính thông minh có màn hình tích hợp được thử nghiệm gồm loại đơn nhãn, với một màn hình được tích hợp vào tròng kính bên phải. Một bản thử nghiệm khác là song nhãn với hai màn hình.

Cả hai loại đều hỗ trợ lớp phủ thực tế tăng cường AR cho các ứng dụng như Google Maps và Google Meet. Theo tiết lộ, thiết kế song nhãn mang lại màn hình ảo lớn hơn.

Những chiếc kính AI đầu tiên do Google hợp tác sản xuất dự kiến ra mắt trong năm 2026. Samsung, Warby Parker và Gentle Monster nằm trong số các đối tác phần cứng ban đầu của hãng, mặc dù thiết kế cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Các sản phẩm mới này, cùng với hệ điều hành Android XR của Google đại diện cho một cách tiếp cận tinh tế và có tính toán hơn đối với kính thông minh so với Google Glass.

Đây từng là một sản phẩm đi trước thời đại nhưng đã thất bại với người tiêu dùng một thập kỷ trước do thiết kế kỳ quặc, thời lượng pin kém và lo ngại về quyền riêng tư.

Anh Tuấn

Google Google YouTube Google kính AI kính thông minh

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

