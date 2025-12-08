Honor X9d xuất hiện: Khi công nghệ và âm nhạc hòa quyện

Phố Nguyễn Huệ "đổi sắc" khi Trang Pháp, Quân A.P và Wean Lê xuất hiện trên sân khấu ra mắt Honor X9d. Âm nhạc hòa vào công nghệ, biến không gian quen thuộc trở thành đại nhạc hội.

Cuối tuần qua, sự quan tâm của khán giả hướng về sân khấu ra mắt Honor X9d - "tân binh" smartphone tầm trung với viên pin 8.300 mAh, chuẩn IP 69K và chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ chống rơi vỡ từ độ cao 2,5 m.

Dàn âm thanh, ánh sáng và công nghệ hòa quyện biến đại lộ Lê Lợi (giáp phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM) quen thuộc thành không gian tràn đầy cảm xúc.

Honor X9d gây bất ngờ giữa phố đi bộ

Trước đêm đại nhạc hội, không khí trở nên náo nhiệt tại khu vực trải nghiệm sản phẩm. Hàng nghìn người đổ về xem chiếc điện thoại vượt qua thử thách "Đỉnh núi bất bại".

Tại đây, người dùng được tham gia tìm Honor X9d trong cát, chinh phục đỉnh núi và thả rơi tự do điện thoại xuống ống dẫn nước. Thử thách không chỉ tạo ra hoạt động tương tác, mà còn cho thấy khả năng chống bụi - nước IP 69K của thiết bị.

Khách hàng tham gia trải nghiệm thử thách "Đỉnh núi bất bại".

Bên cạnh "Đỉnh núi bất bại" với phần thưởng là 10 chiếc Honor X9d, sự kiện còn gây ấn tượng với khu trải nghiệm "Khoảnh khắc bất bại" dành cho khách chụp ảnh check-in. Trong khi đó, khu "Chiến binh siêu bền" là nơi Honor X9d vượt qua thử thách máy trộn bê tông; khu "Trạm năng lượng vô tận" cho khách chiêm ngưỡng pin 8.300 mAh cùng tính năng sạc ngược. Hàng nghìn quà tặng độc quyền như túi tote, quạt điện, gấu bông, nón bảo hiểm và giá đỡ điện thoại cũng được gửi đến người tham dự.

Đại tiệc âm nhạc sôi động

Đêm đại nhạc hội mở màn với set nhạc sôi động, nhanh chóng khuấy động không khí. Sau đó, khách hàng được chiêm ngưỡng màn trình diễn môtô và parkour tốc độ cao, tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào. Giữa những cú drift sát mặt đất và động tác bật nhảy dồn dập, Honor X9d được đưa vào loạt thử thách va đập trực diện ngay trên sân khấu. Dù va chạm mạnh, thiết bị gây ấn tượng bởi vẫn "sống sót" qua thử thách.

Khách hàng được chứng kiến màn trình diễn môtô và parkour tốc độ cao.

Tiếp nối bầu không khí sôi động, Trang Pháp mang đến 3 bản hit Barbie, Gửi chồng tương lai và Chỉ là. Sau phần trình diễn, nữ ca sĩ bước vào thử thách "Câu cá bền bỉ" khi liên tục thả Honor X9d vào bồn nước trong 1,5 phút để điều khiển và hút quà theo luật chơi. Việc máy vận hành ổn định sau thử thách tiếp tục khiến người xem thích thú.

Không khí càng thêm náo nhiệt khi Wean Lê xuất hiện với loạt hit I’m thinking about you, Một người vì em, Badbye và Bao lâu rồi em. Sau đó, anh thực hiện thử thách "Smash and Survive" khi dùng Honor X9d đập vỡ từng khối nước đá. Khi lớp băng cuối cùng nứt ra, thiết bị vẫn sáng màn hình và hoạt động bình thường, khẳng định độ bền trong điều kiện lạnh và va đập mạnh.

Khép lại đêm diễn, Quân A.P mang đến bài hát Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Bông hoa đẹp nhất và You are my crush. Nam ca sĩ cũng gây bất ngờ khi dùng Honor X9d thay cho vợt trong thử thách pickleball. Dưới các cú đánh liên tục, máy vẫn giữ được độ chắc chắn và bề mặt nguyên vẹn, tạo sự ngạc nhiên cho khán giả.

Quân A.P dùng Honor X9d thay cho vợt pickleball, cho thấy độ bền và chắc chắn của thiết bị.

Với sự đầu tư của thương hiệu, đại diện Honor khẳng định đây không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm, mà còn là đêm nghệ thuật giải trí trọn vẹn cho khán giả.

"Chiến binh" Honor X9d lộ diện

Tại sự kiện, Honor X9d chính thức được mở bán với 3 màu sắc: Vàng bình minh, đen bóng đêm và đỏ đôn hoàng, đi kèm nhiều tùy chọn cấu hình. Máy có giá bán lần lượt 9,99 triệu đồng cho phiên bản 8 GB + 256 GB, 10,99 triệu đồng cho máy 12 GB + 256 GB và 11,99 triệu đồng cho loại 12 GB + 512 GB.

Sự kiện ra mắt Honor X9d diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Honor X9d sở hữu độ bền với chứng nhận SGS 5 sao Thụy Sĩ chống rơi vỡ từ độ cao 2,5 m, chuẩn kháng nước - bụi IP 69K và viên pin silicone-carbon 8.300 mAh có tuổi thọ công bố lên đến 6 năm. Nhờ vậy, máy được kỳ vọng trở thành "tân binh" nổi bật trên thị trường di động cuối năm. Chỉ trong 2 ngày đầu mở bán, Honor X9d ghi nhận mức doanh số cao gấp gần 4 lần so với dòng X9c ở cùng giai đoạn.

Bên cạnh độ bền, X9d còn có camera 108 MP cùng loạt tính năng AI hỗ trợ công việc và đời sống như Gemini, khoanh tròn tìm kiếm, chỉnh sửa hình ảnh AI, ghi chú và dịch thuật AI…

Honor X9d được kỳ vọng là "tân binh" nổi bật trong thị trường di động dịp cuối năm.

Khi mua Honor X9d trong 6-15/12, khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi đến 4 triệu đồng gồm gói quà tặng 1,5 triệu đồng hoặc giảm trực tiếp 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 500.000 đồng, cùng lựa chọn trả góp 0% để dễ dàng sở hữu. Ngoài ra, người dùng được hưởng gói Honor Ultimate Care với bảo hành rơi vỡ màn hình và vào nước trong 12 tháng, bảo hành pin 24 tháng và chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày (lỗi từ phía nhà sản xuất), đảm bảo an tâm tối đa trong quá trình sử dụng.

Độc giả tham khảo thêm thông tin tại đây.