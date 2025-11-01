Honor X7d chứng minh độ bền với đầu trường '5 sao đại chiến'

Thị trường smartphone phổ thông tại Việt Nam vừa đón nhận sản phẩm mới là Honor X7d với điểm nhấn đặc biệt về độ bền, thời lượng pin và các tính năng AI thực tiễn.

Để cùng trải nghiệm độ bền ấn tượng đó, Honor tổ chức sự kiện "5 sao đại chiến", một đấu trường để Honor X7d trải qua những thử thách khắc nghiệt, mô phỏng các tình huống sử dụng cường độ cao ngoài đời thực do chính tay người dùng thực hiện.

Đấu trường thực chiến của smartphone về độ bền

Thay vì lựa chọn hình thức ra mắt truyền thống, ngày 1/11, Honor biến màn giới thiệu sản phẩm mới thành một đấu trường thực chiến mang tên “5 sao đại chiến”. Với 5 vòng thử thách mang tên: “Hockey bền bỉ”, “Ngắm nhanh bắn chuẩn”, “Nhanh tay chuẩn 5 sao”, “Cú đập 5 sao” và “Bệ phóng 5 sao”.

Khách mời được trải nghiệm các thử thách kiểm chứng độ bền chuẩn 5 sao của Honor X7d.

Tại đấu trường, Honor X7d không chỉ được trưng bày, mà thật sự đối mặt với hàng loạt thử thách khắc nghiệt mô phỏng tình huống sử dụng ngoài đời thực, từ thả rơi, đập búa. Đây không chỉ là cuộc trải nghiệm thú vị, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ của Honor về độ bền đạt chuẩn 5 sao, được chứng nhận bởi SGS Thụy Sĩ.

Thông qua sự kiện này, Honor khẳng định trong phân khúc smartphone phổ thông, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu một thiết bị vừa bền bỉ, vừa thông minh và hữu dụng đúng như tinh thần mà Honor X7d đại diện.

Bền bỉ từ pin đến vỏ

Giữa không khí sôi động của đấu trường “5 sao đại chiến”, Honor biến X7d thành vợt hockey, bia đỡ tên cho đến thả rơi, va đập và “tắm” nước xà phòng, thiết bị vẫn hoạt động ổn định.

Trải qua hàng loạt bài kiểm tra khắc nghiệt, HONOR X7d chứng tỏ được độ bền ấn tượng.

Theo Honor, để đạt được chứng nhận này, Honor X7d đã vượt qua hàng loạt bài test mô phỏng tình huống rơi ở nhiều góc độ khác nhau. Máy được trang bị kiến trúc đệm chống rơi chuyên dụng, các góc bo tròn và gia cố để phân tán lực va chạm, cùng vật liệu có khả năng hấp thụ lực tốt, giúp giảm thiểu hư hại khi rơi. Không chỉ “chịu đòn” tốt, thiết bị còn đạt chuẩn kháng nước kháng bụi IP65, cho phép hoạt động bình thường sau khi tiếp xúc với nước và xà phòng. Đặc biệt, màn hình cảm ứng vẫn nhạy ngay cả khi ướt, một điểm cộng thực tế trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Chứng kiến tận mắt các thử thách, nhiều khách mời bày tỏ sự bất ngờ trước độ bền của sản phẩm. “Sau hàng loạt thử thách như đập búa, bắn cung hay thả rơi liên tục, máy vẫn vận hành trơn tru. Honor X7d xứng đáng là bạn đồng hành bền bỉ và đáng tin cậy,” anh Văn Trọng, nhà sáng tạo nội dung công nghệ, chia sẻ.

Không chỉ gây chú ý với độ bền chuẩn 5 sao, Honor X7d còn ghi điểm nhờ viên pin 6.500 mAh, mang lại thời lượng sử dụng lên đến 2 ngày cho các tác vụ thông thường. Với thiết kế pin kép và hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, thiết bị đảm bảo hiệu suất ổn định suốt 5 năm, hoạt động bền bỉ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt từ -20 độ đến 55 độ.

Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh 35 W giúp người dùng nhanh chóng nạp đầy năng lượng, duy trì nhịp sống liên tục mà không lo gián đoạn - một ưu thế hiếm thấy trong phân khúc smartphone phổ thông.

Bền bỉ, sở hữu pin khỏe, Honor X7d dễ dàng chinh phục người dùng phổ thông.

Nút AI thông minh - trải nghiệm tương tác mới trên smartphone giá rẻ

Trong bối cảnh AI đang trở thành xu hướng công nghệ toàn cầu, Honor xác định trí tuệ nhân tạo là trọng tâm chiến lược trên mọi dòng sản phẩm của mình. Với Honor X7d, hãng tiếp tục khẳng định định hướng đó khi đưa “Nút AI một chạm” - phím vật lý chuyên dụng đầu tiên trong phân khúc - lên chiếc smartphone phổ thông này.

Chỉ với một lần chạm duy nhất, người dùng có thể truy cập tức thì vào các tính năng thông minh như chỉnh sửa ảnh bằng AI (xóa vật thể, tách nền), dịch thuật AI, trò chuyện cùng chatbot Gemini, hay khoanh tròn tìm kiếm - những tiện ích vốn chỉ xuất hiện trên các flagship cao cấp.

Đặc biệt, Honor X7d được vận hành trên nền tảng MagicOS 9.0 (dựa trên Android), mang đến trải nghiệm mượt mà, trực quan và thông minh hơn. Hệ thống này tích hợp trợ lý AI Google Gemini, cho phép người dùng tương tác tự nhiên bằng giọng nói, văn bản hoặc hình ảnh.

Các tính năng AI cũng được trang bị đầy đủ, mang trải nghiệm trọn vẹn hơn trên Honor X7d.

Honor X7d chính thức mở bán tại Việt Nam

Với định vị "Smartphone AI siêu bền với mức giá phổ thông", Honor X7d có giá bán chỉ từ 5,69 triệu đồng, phù hợp với đa dạng người dùng từ học sinh, sinh viên, người mới đi làm, đặc biệt là tài xế công nghệ. Hấp dẫn hơn, từ ngày 1/11 đến 30/11, Honor mở bán X7d với ưu đãi giảm ngay 300.000 đồng, giảm thêm 500.000 đồng cho sinh viên, tài xế công nghệ hoặc khách hàng thu cũ đổi mới (áp dụng một trong ba hình thức). Khách hàng còn được hưởng chính sách 100 ngày 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất và bảo hành 24 tháng chính hãng.

Honor X7d 4G (8 GB + 256 GB) có 3 màu Vàng sa mạc; Đen huyền bí; Xanh đại dương phân phối tại FPT Shop, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile, CellphoneS, Phong Vũ, Minh Tuấn, Nguyễn Kim. Và Honor X7d 5G (8 GB + 256 GB) giá 7,09 triệu đồng, đặc quyền tại Thế Giới Di Động với 3 màu Bạc thiên thạch; Vàng sa mạc, Đen huyền bí.

Với thiết kế bền bỉ đạt chuẩn 5 sao SGS Thuỵ Sỹ, pin 6.500 mAh và có nút AI thông minh, Honor X7d hứa hẹn là lựa chọn nổi bật nhất trong phân khúc smartphone phổ thông cuối năm nay.